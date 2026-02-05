ミライクルラボ、奈良県受託事業として子どもたちとつくる「オリジナルハーブティーづくりワークショップ」を2月8日に開催

株式会社ミライクルラボ

子ども向けイベントやアントレプレナーシップ教育を展開する株式会社ミライクルラボ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：渡邉涼太、以下「ミライクルラボ」）は、奈良県受託事業の一環として、地域資源を活かしたワークショップイベント「田原本町オリジナルハーブティーづくりワークショップ」を2026年2月8日（日）に開催します。

本ワークショップは、福島県で学生たちの手によって育まれてきたフルーツハーブティーブランド「TEA&THINGS」をベースに、田原本町産の素材（特産品のいちごをドライフルーツとして活用）を使い、子どもたちが世界にひとつだけのオリジナルハーブティーをつくる体験型プログラムです。ミライクルラボ独自のカードゲームを用いたハーブティーづくりを通じて、参加者一人ひとりが「地域素材の魅力」や「自分らしさ」を発見できる機会を提供します。

■イベント概要

イベントチラシ

【イベント名】～つくって・のんで・かんがえる～田原本町オリジナルハーブティーづくりワークショップ

【日時】2026年2月8日（日） 13:00～15:30

【会場】TAWARAMOTO ちゅうしん ReBORN STUDIO（奈良県磯城郡田原本町）

【対象】小学3年生～中学生（保護者同伴可）

【問い合わせ先】info@miraikurulab.com（株式会社ミライクルラボ）

【イベント内容】

本ワークショップでは、ミライクルラボオリジナルのカードゲームを使用し、考える・試す・伝える・振り返るという商品開発のプロセスを体験します。香りや味を楽しみながら、田原本町のフルーツやハーブを使ったオリジナルハーブティーづくりに挑戦するプログラムです。

STEP1：商品開発ってどうやるの？

フルーツやハーブの特徴を知り、カードゲームを通して商品づくりの考え方を学びます。

STEP2：開発に挑戦してみよう！

香りや味を確かめながら、田原本町の素材を使ってオリジナルのハーブティーを調合します。

STEP3：調合＆発表しよう！

完成したハーブティーについて、選んだ理由や想いを言葉にして発表します。

※安全面への配慮

試飲・調合は事前に同意をいただいた参加者のみ実施します。

衛生管理に十分配慮し、体調に変化があった場合には速やかにスタッフが対応します。

■イベントの実施背景

カードゲーム（イメージ）

本取り組みは、奈良県が推進するオープンイノベーションプログラム『Dive+Su Meetup（ダイブツ・ミートアップ）』において、「テーマ：地域活性化」の領域である「学生向けアントレプレナーシップ教育の推進」に、ミライクルラボが採択されたことを背景に企画・運営しました。

ミライクルラボは本プログラムを通じて、田原本町が掲げるビジョン「産業クラスター創出」の実現に向け、町内の小・中・高校生を対象としたアントレプレナーシップ教育を推進し、次世代人材の育成と地域活性化への貢献を目指します。

本プログラムは、教育的価値と産業的価値の双方を体験的に学ぶ実証を行います。ミライクルラボが2026年から新たに取り扱うフルーツハーブティブランド「TEA&THINGS」 のフレーバー開発を実践的な体験として設計し、商品開発のプロセスを通じて、参加者が社会や地域との関わり方を主体的に考える機会を提供します。起業や経営を直接のゴールとせず、価値創造の構造や人・仕事のつながりを学ぶことで、起業家的思考の醸成を目指します。

■TEA&THINGSとは

TEA&THINGSは、地域の規格外フルーツやハーブを活用し、素材や背景にあるストーリーを発信する「地域メディア型」のフルーツハーブティブランドです。2022年に福島県において、学生や地域事業者とともに開発された商品であり、地域資源の新たな価値創出を目指しています。

https://note.com/teaandthings

■株式会社ミライクルラボ

「はやく大人になりたくなる」を合言葉に、子どもたちが自分の“好き“や”違和感“から未来を創る力を育む教育プログラムを全国で実施。アントレプレナーシップ教育や探究学習、地域と連携した実践型プロジェクトを通じて、学びと社会をつなげる“価値創造型人材育成“を目指している。

■問い合わせ先

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ミライクルラボ

E-mail：info@miraikurulab.com