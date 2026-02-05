【国際弁護士事務所監修】Copak、共同親権アプリを開発

一般社団法人共同監護機構

※サンプル（最終仕様と異なる場合がございます）

一般社団法人共同監護機構（Copak）（東京都港区）は、2026年4月から始まる『離婚後共同親権制度』に関するニーズに応えるために、国際弁護士事務所の監修を受けて、共同親権アプリ『Copak』を開発いたしました。

本アプリは、離婚後の父母に『平穏な生活』を、子どもたちに『両親からの愛情』を提供するためのツールとして開発されました。2026年3月中の販売開始を予定しております。

１．開発の背景

2026年4月、日本で離婚後父母による共同親権制度が開始されます。しかし、離婚後の父母が不仲な状況で共同で子育てをする際には、多くのストレスやトラブルが発生することが予想されます。

一般社団法人共同監護機構は、海外の共同親権の事例を研究し、離婚後の父母のコミュニケーションがどういった場面で発生するか、また、それを穏やかで円滑なものとする為の仕組みを調査し、本アプリにそれを反映いたしました。

なお、本アプリは国際弁護士事務所（事務所名非公開）の監修を受けており、現場での共同親権の事例から得られたノウハウを基に開発されています。

２．主要機能

(1)共同養育カレンダー

定期的な養育交代を伴う共同親権では、養育スケジュールの調整にかかる手間やストレスが少なくありません。『Copak』は、テンプレートを使用したスケジュール作成機能や、ワンクリック操作を中心とした調整機能を備え、それらの手間やストレスを大幅に削減いたします。

(2)子どもデータバンク

担任の先生や担当医の連絡先など、教育や医療に関する情報は安定した子育てに不可欠です。『Copak』は、これら重要情報をアプリ内に保存・共有し、子育てをより安心で安全なものにしていきます。

(3)子育て特化型メール

離婚後の父母間のコミュニケーションはストレスを伴うことが多いですが、そこには『子どもの幸福』という共通の目標が存在しています。『Copak』は、子育て目的に特化した定型文を中心としたメール機能（改竄・削除防止機能付）を備えており、父母間の感情的な摩擦を最小限に抑え、円滑な子育てを促進する仕組みを提供いたします。

(4)共同養育計画書

米国をはじめとする複数の国では、父母による離婚後の子育てルールの明文化、すなわち『共同養育計画書』の作成が義務付けられており、安心して安定的な離婚後生活を送る上でこれが非常に重要な役割を果たしています。『Copak』では、父母が国際弁護士の監修による解説文やテンプレートを基に、自ら手軽に共同養育計画書を作成できる機能を搭載しております。

３．予定販売価格

本製品は、『弁護士監修の解説文を見ながら、誰もが1万円以下で共同養育計画書を作成できるツール（※１）』を目指して価格設定されております。

＜1ユーザー当たり（※２）＞

半年プラン・・・4,980円(税込5,478円)［月額830円(税込913円)相当］

１年プラン・・・7,980円(税込8,778円)［月額665円(税込732円)相当］

（※１）データをアプリ外に抽出する際には別途料金が必要です。

（※２）ご利用には父母双方、2ユーザー分のお申込みが必要です。

◆本件お問い合わせ先

〒108-0014 東京都港区芝５丁目２０－１１ 朝倉ビル 4階

一般社団法人共同監護機構 広報担当

E-mail : info◎copak.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい