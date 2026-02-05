中国大陸2店舗目「ユナイテッドアローズ 深圳万象天地店」、現地ブランドとの協業コレクションを深圳で先行発売、海外事業の拡大を推進

株式会社ユナイテッドアローズ

株式会社ユナイテッドアローズ（代表取締役 社長執行役員 CEO: 松崎 善則、本社所在地：東京都渋谷区）の子会社「悠艾（上海）商貿有限公司（UNITED ARROWS SHANGHAI LTD.）」は、中国大陸2店舗目となる「ユナイテッドアローズ 深圳万象天地店」を2026年3月にオープンします。2025年1月にオープンした「ユナイテッドアローズ 上海静安嘉里中心店」に続く新店舗であり、中国主要都市でのブランド認知拡大を担う重要な拠点となります。

「ユナイテッドアローズ 深圳万象天地店」

深圳は国際都市・香港に隣接し、上海に次ぐファッション感度の高い都市として知られています。近年では都市型で洗練されたファッションニーズが高まり、グローバル志向の強い顧客が増加しています。今回出店する「深圳万象天地」は、ライフスタイルへの意識が高く、ファッション高感度層が集まる人気商業施設です。当社の顧客像と親和性が高く、華南エリアにおけるブランド認知向上と顧客接点の拡大を目指します。

深圳万象天地店（以下、深圳店）の展開ブランドは、上海店で高い評価を得た当社の高付加価値ブランドを中心に構成。UNITED ARROWS、UNITED ARROWS & SONS、H BEAUTY&YOUTH、AEWEN MATOPHを展開予定です。

協業コレクションついて

深圳店のオープンを記念して、深圳を拠点とするブランド 「ROARINGWILD（ローリングワイルド）」 と協業したコレクションを、深圳店にて先行発売します。「United／Unity（結束）」を着想源に、実用性を重視したミニマルなデザインを採用し、都市生活になじむジェンダーレスでモダンなコレクションに仕上げました。なお、本コレクションは深圳店での先行発売後、上海店およびTmall（天猫）にて順次展開予定です。

RW Blue ST Balloon ShirtRW LTGrey Raglan SleeveTRW DKGrey Pleat CurvyPTRW Blue ST Balloon Skirt

RW Blue ST Balloon Shirt

曲線を取り入れることによるバルーンのような立体的なフォルムが特徴のオーバーサイズのシャツジャケット。

RW LTGrey Raglan SleeveT

曲線を組み合わせたパターンや前後差のある裾など、1枚でも様になるデザインがポイントのTシャツ。

RW DKGrey Pleat CurvyPT

機能性にこだわりつつ、カーブシルエットとプリーツ加工で作られた立体的なパターンが秀逸なデザインパンツ。

RW Blue ST Balloon Skirt

適度な張りのある素材で作られるバルーンシルエットが特徴的なロングスカート。

ROARINGWILDについて

2010年に中国/深圳にてスタートした ROARINGWILD は、現代のデザイン美学に焦点を当てたファッションブランドです。ストリートの記号やラベルにとらわれず、シンプルでありながら力強さを感じさせるデザインを特徴としています。新しさと実用性のバランスを追求し、先鋭的な意識と普遍性を兼ね備えた衣服を提案しています。

店舗内装・意匠

深圳万象天地店では、上海店で好評だった意匠を踏襲しながら、立地特性に合わせたローカライズを施しています。開放的で入りやすいワイドエントランスを採用した店内には、日本のクラフト感と中国都市のモダンデザインを融合した素材・什器を配置。深圳という都市のスピード感・創造性を反映した高感度層に響くミニマルで洗練された空間です。

当社の海外事業における進捗状況について

当社は2019年12月に海外子会社「悠艾（上海）商貿有限公司（UNITED ARROWS SHANGHAI LTD.）」を設立し、中国市場での事業基盤を整えてまいりました。新型コロナウイルス感染拡大により本土での出店計画を一時見合わせる期間が続きましたが、2021年3月に越境ECプラットフォーム「Tmall Global（天猫国際）」へ出店し、現地のお客様とのタッチポイントを確保してきました。

また、2023年5月に発表した中期経営計画では3つの主要戦略を掲げ、中国本土でのポップアップ開催などを通じて顧客ニーズの把握とブランド認知の向上を図ってまいりました。

2025年の「ユナイテッドアローズ 上海静安嘉里中心店」に続き、2026年3月には中国大陸2店舗目となる「ユナイテッドアローズ 深圳万象天地店」をオープン。さらに同月下旬には、タイ・バンコクにおいて2号店となる「UNITED ARROWS CENTRAL CHIDLOM店」も開業予定で、アジア主要都市における海外事業の拡大を進めてまいります。

【出店概要】

店名：ユナイテッドアローズ 深圳万象天地店

オープン日：2026年3月6日（予定）

所在地：广东省深圳市南山区粤海街道大冲社区深南大道9668号深圳万象天地LG90A

売場面積：63.9坪／211平方メートル

展開ブランド：UNITED ARROWS、UNITED ARROWS & SONS、H BEAUTY&YOUTH、AEWEN MATOPH

株式会社ユナイテッドアローズについて

1989年創業。独自のセンスで国内外から調達したデザイナーズブランドとオリジナル企画の紳士服・婦人服および雑貨等の商品をミックスし販売するセレクトショップを運営。「ユナイテッドアローズ」「ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズ」「ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング」等のブランドやレーベルを展開している。