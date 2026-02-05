【城西国際大学】アルティーリ千葉戦に冠協賛　未来の医療・メディアを担う学生と盛り上げるスペシャルゲーム

城西国際大学

本学は、2026年3月15日に開催されるプロバスケットボールクラブ、アルティーリ千葉対広島ドラゴンフライズ戦に冠協賛します。会場となる千葉ポートアリーナでは、バスケットボールファンや地域住民の皆さまと交流を深めるため、理学療法学科・看護学科の在学生が、学びを生かしたブースを教職員と連携して企画・運営します。

また、学生がプロの現場を学ぶ取組みとして、メディア情報学科映像芸術コースの学生は、3月13日の設営および15日の試合当日に、「映像」「照明」「音響」の各セクションでスポーツエンターテインメントの現場を体験します。

さらに会場内では、学生が制作した大学CMがビジョンで放映されるほか、ハーフタイムなどの演出にも参加し、試合を一緒に盛り上げていきます。

※詳細は随時更新いたします。内容は変更になる場合があります。

開催日：2026年3月15日（日）

場所：千葉ポートアリーナ(千葉県千葉市)

試合開始：15:05

ブース開催時間：12:00～15:00（予定）

心肺蘇生ワークショップ（看護学部 看護学科）

1分間の心臓マッサージに挑戦して、あなたの心肺蘇生スキルを“点数”でチェックしてみませんか？目標点数をクリアした先着100名様には、アルティーリ千葉 × 本学のコラボオリジナルグッズをプレゼント！

初めての方でも学生スタッフが丁寧にサポートします。安心してご参加いただけます。一緒に高得点を目指しましょう！

さらに、参加していただいた全員にハリセンの参加賞をご用意しています。

一巻きで変わる？手首テーピングで運動パフォーマンス体感（福祉総合学部 理学療法学科）

座った状態でまずは握力を測定し、その後手首にテーピングを巻いてから再度チャレンジ！2回目の握力が1回目を上回った先着100名の方に、アルティーリ千葉 × 本学コラボのオリジナルグッズをプレゼント！

テーピングでどれだけ力が変わるのか、ぜひその効果を体感してみてください。理学療法士が行う“カラダのサポート”の専門性や楽しさを実感できるチャンスです！さらに、参加していただいた全員にハリセンの参加賞もご用意しています。

皆さまの挑戦をお待ちしています！

※上記2つの企画にご参加いただくには、城西国際大学 広報室のInstagramまたはXをフォローしていただくことが参加要件となります。

城西国際大学在学生・卒業生向け企画（同窓会）

試合当日お越しいただいた在学生、卒業生を対象にアルティーリ千葉 × 本学のコラボオリジナルグッズをプレゼント！ここでしか手に入らないグッズです。ぜひ、本学のブースへお越しいただき、スタッフにお声掛けください。

※卒業生は住所把握にご協力ください。また在学生は学生証をご提示ください。

配布時間：12:00～15:00