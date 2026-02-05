美濃焼とNIPPONの感性が重なるグラス「プレミアムこぼし酒」 2月13日(金)発売

石塚硝子株式会社

ガラス製品の製造販売を行う石塚硝子株式会社の連結子会社、アデリア株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：町野晃透）は、日本古来の文化や意匠を現代の技術・手法で表現したグラスウェアシリーズ「The Premium NIPPON Taste」より、「プレミアムこぼし酒」全4種を2026年2月13日(金)より発売いたします。

「The Premium NIPPON Taste」は、みぞれ加工を施した煌めくグラス表面に金彩をあしらったデザインが代表的で、和を基調とした絵柄が国内外で親しまれているシリーズです。シリーズの中でも特に人気の〈桜〉〈丸紋〉〈鳥獣戯画〉〈花火〉の4柄を採用し、日本ならではのお酒の楽しみ方である“こぼし酒”の文化を現代の暮らしに取り入れました。古くから受け継がれてきた独特の所作や風情を、ご自宅で気軽に体験できます。受け皿の小付は、伝統ある美濃焼で仕上げられており、煌めくガラスとの組み合わせが新鮮で、モダンな日本文化を感じさせます。さらに小付は、おつまみなどを盛る器としても使うことができ、日常の食卓やおもてなしの席をより華やかに演出します。

「みぞれ加工」と金彩が高級感を演出特別なひとときを味わう体験受け皿の小付は器としても活躍中身と同じ柄をあしらった化粧箱入

製品の使用シーンを動画でご覧いただけます。（公式YouTube「ADERIA TV」）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2pxxAnTEtnc ]

アデリアオフィシャルサイトでは「プレミアムニッポンテイスト」シリーズをより詳しくご紹介しています。https://aderia.jp/series/pnt/

【商品概要】

プレミアム桜こぼし酒

品番：6805

商品サイズ：

酒グラス 最大56 口径55 高さ90(mm)

容量100ml

小付 縦77 横77 高さ30(mm)

販売価格(税込)：4,180円

プレミアム丸紋こぼし酒

品番：6806

商品サイズ：

酒グラス 最大56 口径55 高さ90(mm)

容量100ml

小付 縦77 横77 高さ30(mm)

販売価格(税込)：4,180円

プレミアム鳥獣戯画こぼし酒

品番：6807

商品サイズ：

酒グラス 最大56 口径55 高さ90(mm)

容量100ml

小付 縦77 横77 高さ30(mm)

販売価格(税込)：4,180円

プレミアム花火こぼし酒

品番：6808

商品サイズ：

酒グラス 最大56 口径55 高さ90(mm)

容量100ml

小付 縦77 横77 高さ30(mm)

販売価格(税込)：4,180円

【販売場所】

全国雑貨店、公式オンラインショップ

楽天市場「ガラスshop ADERIA」 https://item.rakuten.co.jp/shopishizuka/06805/

Yahoo!ショッピング「アデリア ヤフーショッピング店」

https://store.shopping.yahoo.co.jp/aderia-tyokuei/06805.html