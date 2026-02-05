キッチンすっきり、暮らしにフィット！幅約47.5cmのスリム設計で置きやすい冷凍冷蔵庫を新発売

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）より、2026年1月下旬から一部ニトリ店舗およびニトリネットにて販売を開始した「236L 2ドアファン式スリム冷凍冷蔵庫」ご紹介します。【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400056251s/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400056251s/)

ニトリでは昨年より、より多くのお客様の暮らしに寄り添うため、冷蔵庫のラインアップ拡大を進めてまいりました。一方で、冷蔵庫の置き場所はご家庭によってさまざま。「キッチンが狭くて圧迫感が出てしまう」「ワンルームや省スペースの住まいでも置きやすい冷蔵庫が欲しい」「冷蔵庫を置きたい場所に合わせてサイズを選びたい」――そんなお悩みはありませんか？

この度、限られたスペースにも設置しやすい幅約47.5cmのスリム設計で、日常使いに便利な機能を備えた「236L スリム冷凍冷蔵庫」を新発売いたします。

冷蔵庫はキッチンだけでなく、リビングや寝室、ワンルームなど、暮らし方に応じて設置場所が多様化しています。本製品は、スペースが無いため容量を犠牲にせざるを得なかったお客様の困りごとを解決。置き場所の選択肢を広げ、すっきり快適な空間づくりをサポートします。

■商品特長

１. 本体幅約47.5cmのスリム設計で限られたスペースにも設置しやすい

本体サイズは幅が約47.5cm、奥行きが約60.3cmのスリム設計。住まいのサイズや生活動線に配慮し、置きやすさを重視。ワンルームやコンパクトキッチンでも、すっきりと設置できます。

２. スリムでも大容量の冷凍室を確保、作り置きや買いだめに便利

定格内容積は、冷蔵室146L、冷凍室90Lと、スリムな本体ながらも容量はしっかり確保。冷凍食品や作り置きの収納にも対応し、日々の食生活をサポートします。

庫内には高さ調節が可能なガラス棚を採用し、2Lペットボトルも収納できる整理しやすいドアポケットを搭載。必要なものを取り出しやすい設計で、毎日の使い勝手にこだわりました。

さらに、製氷皿に加えて貯氷ボックスも付属しており、氷をストックしておけて便利です。

３. 食材に応じて温度を変えられる“マルチケース”

冷蔵室の最下段にマルチケースを搭載。保存する食材に合わせて温度の調節が可能です。

さらに、購入後も安心してお使いいただける5年間の無料保証付き（※1）です。

※1 メーカー（ニトリ）の保証期間（1年間）終了後も自然故障*（製品暇疵）による機器故障について「無償修理」が受けられるサービスです。

*「自然故障」とは、取扱い説明書やメーカー保証規定に沿った使用環境で適切に使用している中で発生した故障 （製品そのものに起因する電気的・機械的な故障）で、部品交換を伴う故障です。

ニトリの「236Lスリム冷凍冷蔵庫」で、省スペースでも大容量冷蔵を叶えませんか？

ニトリでは、今後も暮らしを便利に、快適に彩る商品の開発に力を入れてまいります。

■商品概要 ※価格は全て税込み表記

【商品名】236L 2ドアファン式スリム冷凍冷蔵庫

【価格】59,900円

【カラー】ホワイト

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400056251s/

【定格電圧】AC100V

【定格周波数】50Hz/60Hz

【定格消費電力】電動機：104W、電熱装置：150W

【年間消費電力量】299kWh/年

【定格内容積】全定格内容積：236L、冷蔵室：146L、冷凍室：90L

【外形寸法（約）】幅475mm×奥行603mm×高さ1810mm

【質量（約）】48kg

【コードの長さ（約）】3.0m

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します。