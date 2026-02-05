こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「にゃんにゃん電車」に愛猫が起用されるフォトコンテスト「カルカン(R)猫の日感謝祭」キャンペーン実施
〜 愛猫の写真が東京世田谷を走る特別ラッピング電車として半年間運行 〜
マース ジャパン リミテッド（本社：東京都港区、社長：後藤 真一）は、日本で40年以上愛されているキャットフードブランド「カルカン(R)」によるInstagramで参加できる愛猫のフォトコンテスト「カルカン(R)猫の日感謝祭」キャンペーンを、猫の日（2月22日）に合わせて、2月12日から2月23日まで実施します。
本キャンペーンは、指定のハッシュタグ「#カルカン感謝祭」と、カルカン(R)の公式Instagramアカウント「@kalkan_pouch」をメンションして投稿いただいた愛猫の写真を対象に選考を行います。「ナイスフォト賞」に入賞した15名の方の愛猫は、カルカン(R)仕様にラッピングされた「にゃんにゃん電車」の車体に掲載されます。「にゃんにゃん電車」は、招き猫発祥の地として知られる「大谿山 豪徳寺」を抱える、猫ゆかりの街・東京世田谷を約半年間にわたり運行する予定です。日常の風景の中を「愛猫が駆け抜ける」という、他にはない特別な体験を実現します。
さらにカルカン(R)のLINE公式アカウントを友達登録すると、キャンペーン期間限定で利用可能な「猫の日壁紙」を配布します。愛猫の写真と合成できる「猫の日壁紙」を使用して本キャンペーンに参加された方に、カルカン(R)の着色料・発色剤無添加の「カルカン(R) パウチ やわらかパテシリーズ」半年分の当選確率が2倍になる特典を設けています。なお、「猫の日壁紙」は友達登録をすればどなたでも愛猫の写真を合成することができるので、愛猫の記念写真としても楽しめます。
カルカン(R)は、日本に登場してから40年以上にわたり、猫とペットペアレンツ（飼い主）の気持ちをしっかりと理解するブランドとして、愛猫の健康を栄養面からサポートしてきました。今回の「カルカン(R)猫の日感謝祭」キャンペーンでは、愛猫とペットペアレンツの絆を深めるユニークな体験と、健やかな生活を支える製品を通じてマース ジャパンが使命（Purpose）として掲げる「ペットのためのより良い世界（A BETTER WORLD FOR PETS）」の実現を目指します。
＜「カルカン(R)猫の日感謝祭」キャンペーン概要＞
名称：「カルカン(R)猫の日感謝祭」
キャンペーン期間：2026年2月12日（木）〜2月23日（月）
賞品・当選人数：
・ナイスフォト賞（15名）
「にゃんにゃん電車」ラッピング広告への愛猫写真掲載（2026年夏から約半年間の予定）
・カルカン(R)賞（10名）
カルカン(R) 着色料・発色剤無添加やわらかパテシリーズ約半年分*（60gパウチ×12袋入り×16箱）
参加方法：Instagramにて、ハッシュタグ「#カルカン感謝祭」と「@kalkan_pouch」のメンションを付けて愛猫の写真を投稿
カルカン(R)の公式Instagramアカウント：「@kalkan_pouch」
*カルカン(R) 着色料・発色剤無添加やわらかパテシリーズ（成猫用）が展開する6フレーバー（まぐろ、かつお、味わいとりささみ、
まぐろ ほたてだし入り、まぐろ たい入り、お魚・お肉ミックス まぐろ・かつお・ささみ入り）の中から賞品として提供予定。
カルカン(R)について
1983年に日本に登場してから40年以上、猫と飼い主の気持ちをしっかりと理解するブランドとして、愛猫と過ごす全てのライフステージに合った製品を開発・提供し、愛猫の健康を栄養面からサポートしております。カルカン(R)のホームページは、http://www.kalkan.jp
マース ジャパン リミテッドについて
マース ジャパン リミテッドは1975年に設立し、ペットフード事業とスナック菓子事業（スニッカーズ(R)やM&M’S(R)、BE-KIND(R)（ビーカインド(TM)など））を展開しています。ペットフード事業では、「ペットのためのより良い世界（A BETTER WORLD FOR PETS）」の実現を目指し、カルカン/ウィスカス(R)、シーザー(R)、シーバ(R)、プロマネージ(TM)、アイムス(TM)、ペディグリー(R)等のトップブランドや、ニュートロ(TM)、グリニーズ(TM)などの主にペット専門店で扱われているブランドを展開しています。ホームページは、http://www.marsjapan.co.jp
親会社のマース インコーポレイテッドは、世界70以上の国と地域で事業を展開。世界における年間総売上高は 約500億米ドルで、その製品は世界中で販売されています。総従業員数は約15万名。ホームページは、http://www.mars.com
マース ジャパン リミテッド（本社：東京都港区、社長：後藤 真一）は、日本で40年以上愛されているキャットフードブランド「カルカン(R)」によるInstagramで参加できる愛猫のフォトコンテスト「カルカン(R)猫の日感謝祭」キャンペーンを、猫の日（2月22日）に合わせて、2月12日から2月23日まで実施します。
本キャンペーンは、指定のハッシュタグ「#カルカン感謝祭」と、カルカン(R)の公式Instagramアカウント「@kalkan_pouch」をメンションして投稿いただいた愛猫の写真を対象に選考を行います。「ナイスフォト賞」に入賞した15名の方の愛猫は、カルカン(R)仕様にラッピングされた「にゃんにゃん電車」の車体に掲載されます。「にゃんにゃん電車」は、招き猫発祥の地として知られる「大谿山 豪徳寺」を抱える、猫ゆかりの街・東京世田谷を約半年間にわたり運行する予定です。日常の風景の中を「愛猫が駆け抜ける」という、他にはない特別な体験を実現します。
さらにカルカン(R)のLINE公式アカウントを友達登録すると、キャンペーン期間限定で利用可能な「猫の日壁紙」を配布します。愛猫の写真と合成できる「猫の日壁紙」を使用して本キャンペーンに参加された方に、カルカン(R)の着色料・発色剤無添加の「カルカン(R) パウチ やわらかパテシリーズ」半年分の当選確率が2倍になる特典を設けています。なお、「猫の日壁紙」は友達登録をすればどなたでも愛猫の写真を合成することができるので、愛猫の記念写真としても楽しめます。
カルカン(R)は、日本に登場してから40年以上にわたり、猫とペットペアレンツ（飼い主）の気持ちをしっかりと理解するブランドとして、愛猫の健康を栄養面からサポートしてきました。今回の「カルカン(R)猫の日感謝祭」キャンペーンでは、愛猫とペットペアレンツの絆を深めるユニークな体験と、健やかな生活を支える製品を通じてマース ジャパンが使命（Purpose）として掲げる「ペットのためのより良い世界（A BETTER WORLD FOR PETS）」の実現を目指します。
＜「カルカン(R)猫の日感謝祭」キャンペーン概要＞
名称：「カルカン(R)猫の日感謝祭」
キャンペーン期間：2026年2月12日（木）〜2月23日（月）
賞品・当選人数：
・ナイスフォト賞（15名）
「にゃんにゃん電車」ラッピング広告への愛猫写真掲載（2026年夏から約半年間の予定）
・カルカン(R)賞（10名）
カルカン(R) 着色料・発色剤無添加やわらかパテシリーズ約半年分*（60gパウチ×12袋入り×16箱）
参加方法：Instagramにて、ハッシュタグ「#カルカン感謝祭」と「@kalkan_pouch」のメンションを付けて愛猫の写真を投稿
カルカン(R)の公式Instagramアカウント：「@kalkan_pouch」
*カルカン(R) 着色料・発色剤無添加やわらかパテシリーズ（成猫用）が展開する6フレーバー（まぐろ、かつお、味わいとりささみ、
まぐろ ほたてだし入り、まぐろ たい入り、お魚・お肉ミックス まぐろ・かつお・ささみ入り）の中から賞品として提供予定。
カルカン(R)について
1983年に日本に登場してから40年以上、猫と飼い主の気持ちをしっかりと理解するブランドとして、愛猫と過ごす全てのライフステージに合った製品を開発・提供し、愛猫の健康を栄養面からサポートしております。カルカン(R)のホームページは、http://www.kalkan.jp
マース ジャパン リミテッドについて
マース ジャパン リミテッドは1975年に設立し、ペットフード事業とスナック菓子事業（スニッカーズ(R)やM&M’S(R)、BE-KIND(R)（ビーカインド(TM)など））を展開しています。ペットフード事業では、「ペットのためのより良い世界（A BETTER WORLD FOR PETS）」の実現を目指し、カルカン/ウィスカス(R)、シーザー(R)、シーバ(R)、プロマネージ(TM)、アイムス(TM)、ペディグリー(R)等のトップブランドや、ニュートロ(TM)、グリニーズ(TM)などの主にペット専門店で扱われているブランドを展開しています。ホームページは、http://www.marsjapan.co.jp
親会社のマース インコーポレイテッドは、世界70以上の国と地域で事業を展開。世界における年間総売上高は 約500億米ドルで、その製品は世界中で販売されています。総従業員数は約15万名。ホームページは、http://www.mars.com