「ANH THY JOINT STOCK COMPANY」をグループ化

写真拡大 (全4枚)

東南アジア地域の企業価値向上へ

　受配電設備メーカーの河村電器産業株式会社（本社：愛知県瀬戸市　代表取締役社長：水野一隆）は、2026年2月2日、ベトナムの配電盤メーカー「ANH THY JOINT STOCK COMPANY（本社：ベトナム南部ビンズオン省　代表：Mr. Nguyen The Tan）（以下、ANT社）」と株式譲渡契約を締結しました。今後、株式の64％を追加で取得し、グループ化します。

【背景・概要】

　当社は東南アジアでの事業拡大を重要な成長戦略と考え、2022年にANT社の株式を36％取得し、資本参加しました。資本参加後は、日系顧客への営業活動を中心に協業を進めてきました。この度、経営面やものづくりの技術面・管理面など、より幅広い領域での連携を深めることを目的とし、2026年2月2日に株式譲渡契約を締結しました。

　グループ化後は、ベトナム国内におけるグループ会社との営業および調達での連携や、タイやシンガポールのグループ盤メーカーと連携し、部材調達の最適化など東南アジア地域による企業価値向上に取り組みます。

※株式所得は、ベトナム政府の関係機関の承認後を予定しています。

【株式譲渡契約調印式】

日付：2026年2月2日（月）

場所：ベトナム　Hotel Nikko Saigon











写真：左からANT社Mr. Nguyen The Tan、河村電器産業株式会社　代表取締役会長河村幸俊

【基本情報】

https://digitalpr.jp/table_img/2908/127566/127566_web_1.png







　　　　ANH THY JOINT STOCK COMPANY　本社外観




本件に関するお問合わせ先

コーポレーションコミュニケーション部　広報課　真野 友宏

TEL:070-5374-6802

Mail:to-mano@kawamura.co.jp

関連リンク

Kawamura Electric Vietnam Co., Ltd.を設立(2018年9月20日)

https://www.kawamura.co.jp/news/20180920/

大手配電盤メーカー「ANH THY JOINT STOCK COMPANY」の株式取得（2022年8月24日）

https://www.kawamura.co.jp/news/20220824-01/

ベトナム（ハノイ）の産業用電気機器およびFA機器の卸売業者を子会社化(2024年6月5日)

https://www.kawamura.co.jp/news/20240605/