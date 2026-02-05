全国の船好き、船旅好きの「推し御船印」頂上決戦が始まる！！「第2回 御船印総選挙」2月7日に投票スタート！

有限会社ディスクマイスター

「船の御朱印＝御船印」を展開する御船印めぐりプロジェクト事務局（運営：有限会社ディスクマイスター、本社：東京都中央区、以下「事務局」）は、人気投票「第2回 御船印総選挙」を2026年2月7日より開始することをお知らせします。

２回目となる今回の参加社は150社以上。

投票は予選と決勝の二段階で実施します。予選は2月7日～3月8日、予選上位10社による決勝は4月4日～4月19日、結果は4月24日に発表される予定です。

予選投票された方の中から抽選で99名に豪華な賞品をプレゼントします。

見ているだけでワクワクする御船印たちが大集合です。ビビッときた“推し”に、全力で一票を！

■実施概要（予選）

＜投票期間＞

2026年2月7日（日）0時00分～2026年3月8日 23時59分

＜投票方法＞

チラシ・ポスター記載のQRコード、または公式サイトの総選挙ページから専用のWeb投票フォームにアクセスして「推し参加社」に投票。投票時、応援メッセージを書き込むことで、参加社に熱い思いを届けることもできます。

（チラシ・ポスターはプロジェクト参加社の船内・施設内で掲示・配布予定。電子メール、Fax、電話等では受け付けておりません）

＜結果発表＞

予選の結果発表は、2026年3月下旬を予定しております。

予選の投票者の中から抽選のうえ、99名の当選者を決定します。当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせて頂きます。賞品の発送は2026年5月上旬より順次行う予定です。

- 桜島フェリー オリジナル扇子 １名- 桜島フェリー オリジナルてぬぐい ４名- 桜島フェリー マイバッグ 5名- 津軽海峡フェリー クリアファイル＆マグネット 15名- 新日本海フェリー 御船印キーホルダー 24名- 御船印 エコバッグ 50名

※賞品を選ぶことはできません

■実施概要（決勝）

予選の結果、上位10社で決勝戦を行います。

＜投票期間＞

2026年4月4日(土)0時00分～4月19日(日)23時59分

＜投票方法＞

オンラインショップで特別な御船印をご購入いただき、投票フォームより応募

＜結果発表＞

2026年4月24日（金）を予定。

■公式ホームページ

第２回 御船印総選挙

https://gosen-in.jp/vote.php(https://gosen-in.jp//jships/gosen-in/vote.php)

■御船印めぐりプロジェクトについて

神社仏閣を参拝した証として集められる御朱印の船バージョンが「御船印」。日本各地の船会社がオリジナルで印を発行し、港や船内などで購入可能です。印のデザインは、各社の特徴を表現したものであり、航路や船体、観光地のシンボルなどが描かれています。また、御船印集めに便利な「公式船印帳」も各種販売中。集めた御船印の数だけ思い出が増える、新しい船旅の楽しみ方が「御船印めぐり」です。

各社の発行場所や料金、公式船印帳の取り扱い場所、マスター制度については公式HPをご覧ください。

公式HP：https://gosen-in.jp

※「御船印」「船印帳」は登録商標です。（(C)御船印めぐりプロジェクト事務局）