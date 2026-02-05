【人事部・海外事業部必見！】“ LIVEセミナー(アーカイブ動画) ” 新シリーズをリリース＜グローバル人材育成特化型Eラーニング ＞

インサイトアカデミー株式会社

グローバル人材育成・研修業を手掛けるインサイトアカデミー株式会社（本社：東京都港区新橋、代表取締役：金 珍燮）は、グローバル人材育成特化型「INSIGHT ACADEMY Eラーニング」にて、新シリーズ「LIVEセミナー(アーカイブ動画)」をリリースしました。

グローバル人材育成特化型eラーニングINSIGHT ACADEMY

■LIVEセミナー（アーカイブ動画）とは

「LIVEセミナー」は、海外駐在予定の方や駐在員の方、海外事業部でグローバルビジネスに携わる方が、現地で直面しやすい課題や業務にあたって感じる不安をテーマに企画されたオンライン配信形式のセミナー録画シリーズです。

海外赴任前の準備から、駐在中の実務・マネジメント、現地でのコミュニケーションや駐在員に求められる語学の学習法まで、実際の現場で求められる視点を、経験豊富な実務家や専門家、あるいは駐在専門の語学講師による講演を通して学ぶことができます。



※本シリーズはライブ収録のため、一部音声が聞き取りにくい箇所がございます。あらかじめご了承ください。

※セミナー内容は開催時点の情報に基づいています。

「LIVEセミナー（アーカイブ動画）」シリーズの講座を一部ご紹介

＜高収益組織キーエンスの実践例＞海外現地拠点における採用・育成・定着の型 ー海外現地の"人"の課題に終止符をー

登壇講師

藤田 孝

株式会社キーエンス元海外事業部長

本セミナーでは、海外拠点マネジメントにおけるこうした課題に対し、成果を個人の力量に依存させず、「仕組み」として再現するための考え方と実践知を解説します。

採用・育成・定着を一連のプロセスとして捉え、属人的な対応から脱却するための視点が整理されます。

講師は、キーエンス元海外事業部長の藤田孝氏。

海外拠点ゼロの状態から、30年で海外売上1,600億円、全世界160拠点・2,000名超の組織へと成長させた実務経験をもとに、実践的なノウハウを紹介します。



現場で直面する葛藤や試行錯誤の実例を交えながら、明日からのマネジメントに活かせる具体的な視点が得られる内容で、駐在員、駐在予定者はもちろん、海外事業、特に海外人事に携わる方にご視聴いただきたい内容です。

【元ソニー海外現地法人社長が解説！】なぜソニーのナショナルスタッフ育成は成功しているのか

登壇講師

筒井 隆司

ソニー株式会社現地法人元社長

本セミナーでは、ナショナルスタッフ育成と海外拠点マネジメントをテーマに、グローバル企業がどのように現地人材を育て、組織として成果を上げてきたのかを実践事例をもとに解説します。現地スタッフと駐在員それぞれの役割をどのように設計し、どのようなチームとして機能させていくかという視点から、具体的なアプローチ方法を整理します。



講師は、ソニーにて数多くの海外ビジネスの現場を経験し、22年にわたる駐在員生活の中で海外販売会社の社長を歴任してきた筒井氏。

自身の経験を踏まえたケーススタディを通じて、ナショナルスタッフ育成を成功に導くための考え方や、現場で実践してきたマネジメントの工夫を紹介します。

反スパイ法、暴力事件──複合的に高まる駐在リスク 中国駐在員をトラブルから守る "最新・中国赴任安全ガイド" 現地実務家が伝える、企業が知るべき最新リスク

登壇講師

松本 秀敏

リドラ・ローファーム シニアコンサルタント

本セミナーでは、情報規制が厳しく現地事情がつかみにくい中国を取り上げ、中国ビジネスにおける安全対策・危機管理の基本的な考え方を整理します。

企業として押さえておくべき実務上の留意点について、具体的な視点から解説します。



講師は、長年中国で生活し、日系企業に対してリーガルサポートを提供してきたローファーム所属の専門家。ニュースだけでは把握しにくい現地事情を踏まえ、中国の現在の様子を伝えるとともに、過度な不安に振り回されることなく、実務に即した安全管理の考え方をお伝えします。

【海外赴任前必見！】"駐在英語" 対策ガイダンス～駐在成功を引き寄せる1時間～

登壇講師

鹿島 龍太朗

INSIGHT ACADEMY語学 海外駐在専門 英語講師

本セミナーでは、単なる会話力ではなく、異文化環境で成果を出すための"実務で使える英語"とは何かを解説します。

英語講師として多くの駐在員を支援してきた講師が、現地で本当に必要とされるコミュニケーションの要点や、誤解を生みにくい伝え方の工夫を、実践例を交えて紹介します。



「意図が伝わらない」「依頼が通らない」「議論が深まらない」といった駐在先で生じがちな課題に対し、言葉の精度を高めることによってどのように信頼構築や成果創出につなげていくのかを、わかりやすく学べます。

グローバル人材育成特化型eラーニング「INSIGHT ACADEMY」 とは

サンプル動画をご視聴 :https://insighta.jp/set/1449?fcid=56

インサイトアカデミーは、グローバル人材育成特化型「INSIGHT ACADEMY Eラーニング」を提供し、大手上場企業200社以上、10,000名以上のグローバル人材育成を手掛けているグローバル人材育成の専門カンパニーです。

約11,000名の海外ビジネス専門家の知見を集約し、グローバルビジネスで必要となるスキル・マインド・応用力を体系的に強化できるグローバル人材育成専門のプログラム（１.グローバルマインド、２.異文化マネジメント力、３.経営知識、４.海外ビジネス環境理解、５.実務言語力、６.実戦適用力）が、「INSIGHT ACADEMY」の最大の特徴です。

また、「国別に」カスタマイズした研修プログラムを設計することが可能です。

会社概要

インサイトアカデミー株式会社

本社：〒105-0004 東京都港区新橋1-12-9 新橋プレイス7F

代表取締役 金 珍燮

設立：2019年12月1日

資本金：9500万円

会社サイトURL：https://client.insighta.co.jp/

事業内容：グローバル人材育成・研修業

‐ INSIGHT ACADEMY「Eラーニング」：https://client.insighta.co.jp/service/e-learning

‐ INSIGHT ACADEMY「研修」：https://client.insighta.co.jp/service/interactive_training

‐ INSIGHT ACADEMY「語学」：https://client.insighta.co.jp/service/language