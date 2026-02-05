『徹底討論！管理業者管理者方式の仕組みと運用』2月17日（火）無料WEBセミナー（マンションみらい価値研究所）

大和ライフネクスト株式会社

大和ハウスグループの大和ライフネクスト株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：齋藤 栄司） の分譲マンション総合研究所「マンションみらい価値研究所」は、マンションのみらいを考える無料WEBセミナー『徹底討論！管理業者管理者方式の仕組みと運用』を、2026年2月17日（火）に配信いたします。

【セミナーお申し込みはこちら】https://www.miraikachiken.com/seminar/260122_0217seminar01/

※本イベントは「マンションみらい価値研究所」メルマガ会員*（入会・年会費無料）限定です。後日、会員限定でアーカイブ動画の配信を予定しております。

セミナー内容

マンション管理の新たな選択肢として注目が高まる「外部管理者方式」。居住者の高齢化による役員の担い手不足や、働き手世代にとっての理事会運営に伴う負担の増加を背景に、導入する管理組合が増えています。とくに、管理会社が管理者を務める「管理業者管理者方式」は、住民負担の軽減や専門性の向上が期待される一方で、利益相反への配慮や情報共有の仕組みづくりなど、導入時に検討すべきポイントもあります。



本セミナーでは、横浜マリン法律事務所 代表弁護士の佐藤 元先生をゲストに迎え、2026年4月施行のマンション管理適正化法のポイントを踏まえながら、外部管理者方式の現状と今後の可能性を探ります。管理組合・管理業者双方の視点から、メリットとリスクを多角的に議論します。さらに、事前にメルマガ会員の皆さまからいただいたご質問にもお答えします（※当日の質問受付は行いません）。

開催概要

テーマ ： 『徹底討論！管理業者管理者方式の仕組みと運用』

日時 ： 2026年2月17日（火） 16：00～

会場 ： オンライン開催（Zoomウェビナー）

参加 ： 無料・「マンションみらい価値研究所」メルマガ会員*限定

ゲスト ： 佐藤 元先生（横浜マリン法律事務所 代表弁護士）

弁護士、マンション管理士。横浜市立大学大学院 都市社会文化研究科客員 准教授。マンション管理士試験委員、国土交通省「標準管理規約の見直し及び管理計画認定制度のあり方に関するワーキンググループ」委員、仙台市マンション管理適正化推進施策検討委員会委員、国土交通大学校・空き家推進対策研修講師、茅ヶ崎市建築審査会委員、神奈川県建設工事紛争審査会委員等。

進行役 ： 久保 依子（マンションみらい価値研究所 所長）

マンション管理士、防災士。不動産会社での新築マンション販売、仲介業を経て、大和ライフネクストへ転籍。マンションフロント担当、賃貸管理担当などを経験したのち、新築管理設計や事業統括部門の責任者を歴任。一般社団法人マンション管理業協会業務法制委員会委員を務める。

著書『マンションの未来は住む人で決まる』が第15回不動産協会賞を受賞。

*「マンションみらい価値研究所」メルマガ会員について

入会・年会費無料の会員組織。登録後、「マンションみらい価値研究所」が主催する各種セミナーへの参加申し込みが可能となります。当社以外のマンション管理業に従事していらっしゃる方もご登録いただけます。

「マンションみらい価値研究所」メルマガ会員（入会・年会費無料）登録はこちら

https://www.miraikachiken.com/mail-magazine

「マンションみらい価値研究所」とは

マンション管理会社では初となる総合研究所として2019年に設立。居住者の高齢化にともなう役員のなり手不足や、建物の高経年化・人件費高騰にともなう工事価格の上昇などを背景とした修繕積立金不足など、日本の「社会インフラ」となったマンションに存在するさまざまな問題を分析し、新たなマンションの価値創造に貢献するための調査報告を発信しています。

「マンションみらい価値研究所」ウェブサイト： https://www.miraikachiken.com/

【収録会場】情報発信プラットフォーム「赤坂プラスタ」

2022年4月に大和ライフネクスト株式会社の本社をリノベーションしオープンした「赤坂プラスタ」は、有観客で配信が可能な大型スタジオと、ラジオブース型のスタジオを備えた情報発信プラットフォームです。当施設は人・街・暮らしというテーマを触媒に、行政・学術界などの専門家、若手研究者・NPOなど、さまざまなステークホルダーによる交流・対話を誘致し、そこから得られる多彩な知見を、オンライン・リアルの両方を通じて世の中に発信する拠点となることを目指します。

