スタッフサービスの元法務部長 全徳氏登壇！40年ぶりの労基法に伴い、派遣企業が知っておくべき7つの重要ポイントを解説

ポーターズ株式会社お申込みはこちら :https://share.hsforms.com/1CmLI8a3mRwuRPLMlztKYiwsb5ok?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=HR-Zens_seminar_PR0205

人材ビジネス向けマッチングシステムを提供するポーターズ株式会社（東京証券取引所グロース.証券コード5126、東京都港区、代表 西森 康二）は、「40年ぶり労基法大改正！スタッフサービスの元法務部長が語る、派遣企業が知っておくべき7つの重要ポイント(https://share.hsforms.com/1CmLI8a3mRwuRPLMlztKYiwsb5ok?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=HR-Zens_seminar_PR0205)」と題した無料セミナーを2026年3月4日（水）13:00～と3月11日（水）16:00～オンラインで開催いたします。

▼▼セミナー概要▼▼

現在、約40年ぶりの労働基準法改正の議論が進んでいます。「14日以上の連続勤務禁止」「勤務間インターバル義務化」な度の規制に対して、派遣元企業ではどのように対策を進めていけばよいのでしょうか？



本セミナーではスタッフサービス・ホールディングスで元法務部長を務めていた全徳氏をお迎えし、今回の労働基準法改正の概要と、同法改正が派遣業務に与え得る具体的な影響を解説。リスクをどう回避し、現実的な運用へ落とし込めば良いのか。今から行うべき対策のポイントをお話しします。

その上で、リスク回避を考える上で重要となる法令遵守企業への「適正なマッチング」を進める方法についても解説していきます。

▼▼こんな人におすすめ▼▼

・法改正に向けて今のうちに具体的な対応策を考えたい経営者

・稼働量を維持するための現実的な運用策が見えていない方

・ビジネスとして利益を出し続けるための「実務の落としどころ」について学びたい方

▼▼登壇者の紹介▼▼

詳細を確認する :https://share.hsforms.com/1CmLI8a3mRwuRPLMlztKYiwsb5ok?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=HR-Zens_seminar_PR0205

HR-Zen's 代表 全徳 正康氏

2004年人材派遣会社スタッフサービス法務部長を務め、内閣府規制改革会議・厚労省労政審議会ではアドバイザー参加、人材派遣協会制度部会、安西弁護士による大手6社部長会等に参画。

その後、AI面接による採用支援を行っているタレントアンドアセスメント社と派遣・BPOのPEOPLE HORIZON社 人事部長兼内部統制室長などの経験を経て、現在独立して会社設立準備中。

▼▼開催概要▼▼

[表: https://prtimes.jp/data/corp/33277/table/174_1_9008407e9dbfb46c4e104416c21039c1.jpg?v=202602051051 ]

セミナーお申し込みはこちら :https://share.hsforms.com/1CmLI8a3mRwuRPLMlztKYiwsb5ok?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=HR-Zens_seminar_PR0205

人材紹介・派遣企業向けクラウド型マッチングシステム「PORTERS」のご紹介

１.CRM機能

PORTERSの3つのおすすめ機能

候補者との関係構築を、より戦略的に

一元管理で、対応漏れや重複接触を防止

求職者の属性・経歴・過去のやりとりを蓄積し、リレーションを強化。

フェーズごとの適切なアプローチで、紹介決定率を高めます。

２.オートマッチング

最適な人材をワンクリックで提案

スキル・経験・希望条件と求人案件の情報を照らし合わせ、自動でマッチ度の高い候補者を表示。

マッチング条件も柔軟に設定でき、人の手では見落としがちな細かな要件も結びつけられ、マッチング漏れや質のばらつきを防止します。

3.人材事業に特化したダッシュボード

人材事業に特化したダッシュボードで 歩留まりを可視化

20年以上人材業界を支えるサービスを提供してきた経験から、人材ビジネスに必要なデータを精査し、一目で歩留まりがわかるKPI管理を実現。

人材事業を立ち上げたばかりでもすぐに利用できる便利な機能です。

ポーターズ株式会社について

■社名：ポーターズ株式会社 https://www.porters.jp/

■所在地：東京都港区赤坂 8-5-34 TODA BUILDING 青山3階

■代表者：代表取締役 西森 康二

■事業内容：『テクノロジーで世界の雇用にもっとも貢献する』をビジョンに、人材ビジネス向けのクラウドサービス『PORTERS』を日本国内・海外に向けて開発・提供。海外12ヶ国を含む人材紹介・派遣会社を中心に2,200社を超える導入実績。人材戦略支援マガジン「PORTERS MAGAZINE」の発行・運営。

人材紹介・派遣特化型のマッチングシステム PORTERS(https://hrbc.porters.jp/)

人材紹介の業務効率化ツールならPORTERS Agent(https://hrbc.porters.jp/agent/)

人材派遣のDXツールならPORTERS Staffing(https://hrbc.porters.jp/staffing/)

■SNS

X： https://x.com/PORTERS_JP

Instagram： https://www.instagram.com/porters_corporation/

TikTok: https://www.tiktok.com/@porters_corporation

Facebook： https://www.facebook.com/Porters.PoCafe

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/porters-corporation