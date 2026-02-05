【SPARKing第2回】新人アイドル24組が熱戦！STUDIO BUZZ賞は3位「きみはれ。」が獲得、BEEEEM掲載権は決勝上位3組に！

株式会社BUZZ GROUP第2回SPARKing

全国84店舗以上を展開するレンタルスタジオ「BUZZ(バズ)」を運営する株式会社BUZZ GROUP（本社：東京都港区、代表取締役：渡辺 憲）は、2026年2月1日（日）に浅草橋ヒューリックホールで開催された新人アイドルコンテスト「SPARKing第2回」にスポンサーとして参加しました。

新人アイドル24組が出場した本大会で、STUDIO BUZZ賞は3位の「きみはれ。」が獲得。また、グループ会社・株式会社BUZZ PUBLISHINGが発行するガールズカルチャー誌『BEEEEM』への掲載権は、決勝上位3組（1位「Lって何のLですか？」、2位「Palpitink」、3位「きみはれ。」）が獲得しました。

・ SPARKingとは？

SPARKing公式サイト :https://sparking-idol.jp/

「SPARKing」は、新人アイドルが100万円と出場権を争う大型アイドルコンテストです。

第2回は2026年2月1日（日）に浅草橋ヒューリックホールで開催され、新人アイドル24組が予選3ブロックから決勝へ進み、ファン投票で頂点を決定しました。

✦ SPARKing第2回 結果発表

・ STUDIO BUZZ賞獲得 - きみはれ。( @kimihare_915(https://x.com/kimihare_915) )きみはれ。公式Xより

STUDIO BUZZ賞として、BUZZ無料クーポンをプレゼント！ダンス、レッスン、リハーサル、撮影など、多様なクリエイティブシーンで活用できます。

・ BEEEEM掲載権獲得 （決勝上位3組）

BEEEEM誌面イメージ

グループ会社・株式会社BUZZ PUBLISHINGが発行するガールズカルチャー誌『BEEEEM』にて見開き特集ページに掲載されます！

1位：Lって何のLですか？( @lnan_idol(https://x.com/lnan_idol) )Lって何のLですか？公式Xより2位：Palpitink ( @Paltin_official(https://x.com/Paltin_official) )Palpitink公式Xより3位：きみはれ。( @kimihare_915(https://x.com/kimihare_915) )きみはれ。公式Xより

✦ BUZZとは？

BUZZは、「エンタメが生まれる場所」をモットーに、関東を中心に全国に84店舗以上を展開し、月間利用者数25万人以上、会員数は約40万人を突破した、使いやすさとコスパが日本一のレンタルスタジオです。

24時間365日利用可能な施設と、最新の音響・照明設備を完備。SNS映えするような内装へのこだわり、リーズナブルな価格設定、簡単な予約システムが大変ご好評をいただいております。

今回、SPARKingのスポンサーとして参加し、「BUZZ無料クーポン」をプレゼント。ダンス、レッスン、リハーサル、撮影など、多様なクリエイティブシーンで活用できるスタジオを提供し、次世代エンターテイメントを応援しています。

BUZZ 公式サイト :https://buzz-st.com/

✦ BEEEEMとは？

2025年9月に創刊したガールズカルチャーメディア BEEEEM。

アイドルやアーティストの“今”を、撮り下ろしビジュアルとインタビューを通して伝え、ガールズカルチャーシーンの現在地を発信しています。

創刊号では、FRUITS ZIPPERの櫻井優衣が表紙・巻頭特集に登場。

また、創刊号に登場した高嶺のなでしこ、僕が見たかった青空、SWEET STEADYの3組が出演する創刊記念ライブイベント「BEEEEM FES Vol.1」を、2025年12月4日にZepp Shinjuku (TOKYO) にて開催し、大きな反響を呼びました。

2026年1月には『BEEEEM』vol.2を発売し、「セカイを越える。」をテーマに、表紙・巻頭特集には≒JOYを迎え、国内外へと広がるガールズカルチャーの動向を多角的に取り上げています。

BEEEEM公式サイト :https://beeeem.com/

BUZZはこれから「エンタメが生まれる場所」として、今後も様々なジャンルのアーティストを支援していきます。

【企業概要】

株式会社BUZZ GROUP

社名：株式会社BUZZ GROUP (バズグループ)

代表者：渡辺 憲

本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-20 BUZZ Bldg

事業内容：レンタルスタジオの運営、芸能プロダクション運営、メディア運営、WEBサイト・サービス制作、楽曲制作

HP：https://group-buzz.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社BUZZ GROUP 広報部

お問い合わせ：https://group-buzz.com/contact/