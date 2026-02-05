「第54回 国際ホテル・レストランショー」に出展

京セラ株式会社は、2026年2月17日（火）から20日（金）まで東京ビッグサイト（東京都江東区）で開催される「第54回 国際ホテル・レストランショー」に出展します。





現在、宿泊業界では人手不足や運営コストの増大、客室管理・顧客対応など、さまざまな課題を抱えています。

京セラは高耐久スマホ、タブレットに加え、35年以上培ってきた通信技術と知見から、各現場に即した適切なサービスを一気通貫で提供するトータルサポートを行ってまいりました。





本ブースでは、主に宿泊業界を中心に業務改善とコスト削減につながるソリューションを紹介します。前面NFC搭載のWi-Fi®タブレットKC-T305CNや、様々な業種で活用できるスタンダードスマートフォンDIGNO SX4などを使った「スマートフロントサービス」や「スマートタッチオーダー」など、フロントやホテル各所でのサービス向上を実現するデモを体験ください。







■「第54回国際ホテル・レストランショー 」出展概要

※「DIGNO」 は、京セラ株式会社の登録商標です。

※Wi-Fi® は、Wi-Fi Alliance® の登録商標です。