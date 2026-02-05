『ザ・シンプソンズ』らしいポップで楽しいデザインのカプセルコレクションが2月7日よりROSE BUD全店舗にて発売。
株式会社ビーズインターナショナル（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：西方雄作）が運営するレディース向けセレクトショップ「ROSE BUD（ローズ バッド）」より、米国テレビ史上最長寿アニメーションシリーズ『ザ・シンプソンズ』のカプセルコレクションを2月7日（土）よりROSE BUD全店舗（※アウトレット店舗は除く）にて発売をいたします。
『ザ・シンプソンズ』らしいポップで楽しいデザインで、毎日の気分を上げてくれるアイテムたちはギフトにもおすすめです。
THE SIMPSONS / BIG SWEAT \11,990(tax.inc)
Color：BLACK / GREY
THE SIMPSONS / CROPPED SWEAT \10,890(tax.inc)
Color：BLACK / GREY / ORANGE
THE SIMPSONS / L/S TEE \7,920(tax.inc)
Color：BLACK / WHITE
THE SIMPSONS / STICKER \396(tax.inc)
THE SIMPSONS / KEY CHARM \1,980(tax.inc)
The Simpsons TM & (C) 20th Television
ROSE BUD Exclusive The Simpsons Capsule Collection
■発売日
2026年2月7日（土） ROSE BUD全店舗にて発売開始（※アウトレット店は除く）
■発売店舗情報
ROSE BUD公式オンラインストア： https://rosebud-web.com/
ROSE BUD 新宿
☎︎03-53682-767
〒160-0022 東京都新宿区新宿3-38-1 ルミネエスト新宿 地下2階
平日 11:00-20:00 土日祝 10:30-21:00
ROSE BUD 札幌
☎︎011-209-5244
〒060-0005 北海道札幌市中央区北五条西２丁目 札幌ステラプレイス EAST 2F
10:00-21:00
ROSE BUD mozoワンダーシティ
☎︎052-982-7090
〒450-0002 愛知県名古屋市西区二方町40 mozoワンダーシティ 1F
10:00-21:00
ROSE BUD 梅田
☎︎06-6151-1244
〒530-8558 大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア3F
10:30-20:30
ROSE BUD 天王寺
☎︎06-6773-5375
〒543-0055 大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-39 天王寺ミオ本館2F
11:00-21:00
ROSE BUD なんばシティ
☎︎06-6556-7451
〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波5-1-60 なんばシティ本館B1F
11:00-21:00
ROSE BUD 広島
☎︎082-248-7474
〒730-0035 広島県広島市中区本通10－1 広島パルコ本館2F
10:00-20:30
ROSE BUD 鹿児島
☎︎099-248-9511
〒892-0826 鹿児島県鹿児島市呉服町6-5 マルヤガーデンズ1F
10:00-20:00
[About ROSE BUD]
1993年、原宿と渋谷を結ぶ明治通り沿いにレディースセレクトショップの先駆けとしてROSE BUDは誕生しました。
豊富なカラー、ファブリックを使用した様々なアイテムを展開するオリジナルブランド「ROSE BUD」をはじめ、アメリカ、ヨーロッパを中心に世界中からセレクトしたインポートブランドからモード感溢れるドレスやデニムブランドが揃い、旅先で新しい発見をしたかのような感動を与えるセレクトショップです。
”ROSE BUD”は英語でバラの蕾の意味です。
バラの蕾には希望といった花言葉があり、大切に育てられた蕾が花を咲かせて実になるように、ROSE BUDを通して出会った人々の縁を大切に未来へ繋げていきたいという思いが込められています。
Instagram： https://www.instagram.com/rosebud_official_
【ライセンスに関する問い合わせ】
株式会社foundation
住所： 東京都渋谷区南平台町17-6 4 階
本商品は、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社との契約により、株式会社foundation が企画・製造し、株式会社ビーズインターナショナルが販売するものです。