【ウェルカム買取査定ナビ】ピアノ買取をご依頼いただいたユーザー限定！買取金額30万円分アップキャンペーン開催！

東晶貿易株式会社

■ウェルカム買取査定ナビとは？

ウェルカム買取査定ナビは、買取を希望するすべての方に向けた、無料で利用できる【一括買取査定サービス】です。面倒な業者選びや交渉を一切せず、たった1回の申し込みで複数の優良買取業者から一斉に査定結果を受け取ることができます。

URL：https://welcome-kaitori.net/

ピアノ買取専用ページ：ピアノ買取なら【ウェルカム買取査定ナビ】｜無料査定により各社の見積もりを一括比較(https://welcome-kaitori.net/service/lp/piano-purchase/)

ピアノの買取査定をご依頼いただいたお客様限定！抽選で買取金額が30万円アップキャンペーン開催中！

ウェルカム買取査定ナビでは現在、ピアノ買取の一括査定をご利用いただいた方を対象に、抽選で最大30万円分買取金額がアップするキャンペーンを実施しております。

複数の買取業者へ一度に査定依頼ができる便利なサービスに、期間限定の特典をご用意しました。

ピアノの売却をご検討中の方は、このお得な機会をぜひご活用ください。

■買取金額が30万円アップキャンペーン概要

対象者：ウェルカム買取査定ナビにてピアノの一括査定をお申込みいただいたユーザー

期間：2026/02/01～2026/03/31

ウェルカム買取査定ナビのピアノ一括査定サービスの特徴

１.全国対応の一括査定サービス

ウェルカム買取査定ナビは、国内の複数のピアノ買取業者を一度に比較できる一括査定サービスを提供しています。

お申し込みから査定依頼までのすべてのプロセスは無料でご利用いただけ、利用者は費用負担なく、複数業者の査定結果を比較検討することが可能です。

２. 厳選された買取業者 のみを掲載

ウェルカム買取査定ナビに掲載されているピアノ買取業者は、運営独自の基準に基づく審査を通過した事業者のみを厳選しています。

これにより、利用者はサービス品質や対応面で一定の水準を満たした買取業者の中から比較・検討することができ、安心して査定依頼を行える仕組みを実現しています。

３.簡単・スピーディーな査定と高額業者提案

Webフォームからの申し込み後、条件が整い次第、短時間で査定結果の案内を受け取ることが可能です。

スピーディーな査定プロセスにより、利用者は早い段階で売却の検討を進めることができます。

また、複数の買取業者による査定結果を比較したうえで、査定条件の良い買取業者を中心に案内する仕組みを採用しており、利用者様は効率的に買取先を検討することが可能です。

■お問い合わせ

東晶貿易株式会社

〒106-6238 東京都港区六本木3-2-1

住友不動産六本木グランドタワー38F

TEL：03-6230-9978/FAX：03-6230-9083

URL：https://www.tosho-trading.co.jp