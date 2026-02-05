株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 http://www.akachan.jp）

は、2026年1月23日（金）に大阪科学技術センター 8階大ホールにて『第1回 アカチャンホンポ 接客コンテスト』を開催いたしました。

「“らしさ”で寄り添いつながろう」をテーマに掲げた本コンテストは「“アカチャンホンポらしい”接客」を見つめ直し、磨き上げるとともに、時代やお客さまのニーズに合わせて進化させる接客スキルを後世に残すために実施いたしました。









■お客さまに寄り添う「“アカチャンホンポらしい”接客」





「“アカチャンホンポらしい”接客」とは、お客さま一人ひとりへの思いやりの気持ちを持った対応を基盤とし、「スマート＆スマイル」な価値を提供することです。

「スマート」とは、豊富な商品知識でお客さまのお問い合わせに的確に対応できる、寄り添って対応できるなど、快適なお買い物をサポートすること。そして、「スマイル」とは、お客さまからの相談をしっかり受け止め、気持ちに共感し、悩みごとを解消するアドバイスができることと当社では定義しています。

赤ちゃん本舗はこれからも「スマート＆スマイル」を通じてお客さまに寄り添い、感動を創造する接客を追求し続けていきます。

■応援も熱い！ ゾーン代表として挑む全国大会

全国の店舗から合計133名がエントリー。ゾーンごとに代表1名が選ばれ、選考を勝ち抜いた14名の精鋭が全国大会に出場。お客さまをお迎えした瞬間から、ご要望を丁寧に伺い、商品知識に基づいた的確なご提案を行うまでの一連の流れをロールプレイング形式で披露しました。

各出場者は日頃培ったスキルと情熱を存分に発揮し、ホスピタリティ、傾聴力、提案の的確さ・わかりやすさ、共感力、接客構成・時間配分といった多角的な視点から厳正な審査が行われました。

当日は、各ゾーンから駆けつけた応援団の声援が飛び交い、会場は出場者と応援者が一体となった熱気に包まれました。





■第1回 接客コンテスト 最優秀賞は…？

栄えある「最優秀賞」に輝いたのは、西日本第3ゾーン代表 ららぽーとEXPOCITY店の小谷さん。マタニティアドバイザーとして活躍する小谷さんの実演ではお客さまに寄り添う姿勢、ユーモアと笑顔あふれる接客が評価されました。





小谷さんは「これまでいくつかコンテストに出場してきましたが、代表に選ばれたのは今回が初めてで、とてもうれしく思います。忙しい中、練習時間の確保に協力し、応援してくださったゾーンマネージャーや店長、店舗の皆さんに心から感謝しています。全国大会という特別な場で、このような素晴らしい賞をいただき、本当に光栄です」と喜びを語りました。





「優秀賞」は西日本第7ゾーン代表 ららぽーと福岡店の竹添さん。共感力、傾聴力が評価されました。

「審査員特別賞」は東日本第6ゾーン代表 テラスモール湘南店の内田さん。入社2年目での受賞となり、商品の説明力、提案力が評価されました。

■「“アカチャンホンポらしい”接客」をお届けするために

本コンテストでは、お客さまのライフスタイルや出産予定日、お悩みに丁寧に寄り添いながら、その方に本当に必要な商品・サービスを提案する接客が多く繰り広げられました。当社では、今後も従業員一人ひとりの成長とお客さまに寄り添うことができる接客を提供できるよう従業員を後押ししていきます。

[赤ちゃん本舗について]

赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様のお気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。

https://www.akachan.jp