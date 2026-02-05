シリーズ11万部突破の大人気おりがみ本『ぐんぐん頭がよくなる! ちょいムズおりがみ』が2月5日（木）発売！
●シリーズ第4弾！ 「ちょいムズ」シリーズ最新刊が登場
累計11万部を突破した「ちょいムズおりがみ」シリーズ。一般の児童向けおりがみ本より難易度が高い作品が特徴で、折り紙を折ることにより記憶力や空間認識力、思考力など、さまざまな力を育むことができます。
●ちょっとむずかしいから癖になる、個性的な作品がたくさん！
本書の作品は、すべて折りごたえにこだわった個性的なものばかり。「ちょいムズ入門」「ちょいムズ」「激ムズ」の三段階でステップアップしていくので、初心者の方も楽しくチャレンジができます。
また、作品はすべて折り方の解説動画つき。つまずきそうなところも解説しているので、作品を作り上げる達成感もしっかり味わえます。
対象年齢は6歳から。大人でもやりがいのある作品ばかりなので、子どもと一緒になって楽しむのもおすすめです。
●ちょいムズおりがみシリーズ
■タイトル：頭がよくなる! ちょいムズおりがみ
■著：山田勝久
■監修：篠原菊紀
■発行元：西東社
■価格：定価1,320円（1,200円+税）
■判型：B5
■ISBN：9784791630134
■タイトル：もっと頭がよくなる！ ちょいムズおりがみ
■著：山田勝久
■監修：篠原菊紀
■発行元：西東社
■価格：定価1,320円（1,200円+税）
■判型：B5
■ISBN：9784791632541
■タイトル：さらに頭がよくなる！ ちょいムズおりがみ
■著：山田勝久
■監修：篠原菊紀
■発行元：西東社
■価格：定価1,320円（1,200円+税）
■判型：B5
■ISBN：9784791633364
【本書概要】
■タイトル：ぐんぐん頭がよくなる! ちょいムズおりがみ
■著：山田勝久
■監修：篠原菊紀
■発行元：株式会社西東社
■発売日：2026年2月5日（木）
■価格：定価定価1,430円（1,300円 + 税）
■判型・ページ数：B5判/160ページ
■ISBN：9784791634675
【販売ページ】
■Amazon： https://www.amazon.co.jp/dp/4791634675
■楽天ブックス： https://books.rakuten.co.jp/rb/18502924
