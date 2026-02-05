シリーズ11万部突破の大人気おりがみ本『ぐんぐん頭がよくなる! ちょいムズおりがみ』が2月5日（木）発売！

●シリーズ第4弾！ 「ちょいムズ」シリーズ最新刊が登場

株式会社西東社

累計11万部を突破した「ちょいムズおりがみ」シリーズ。一般の児童向けおりがみ本より難易度が高い作品が特徴で、折り紙を折ることにより記憶力や空間認識力、思考力など、さまざまな力を育むことができます。

●ちょっとむずかしいから癖になる、個性的な作品がたくさん！

本書の作品は、すべて折りごたえにこだわった個性的なものばかり。「ちょいムズ入門」「ちょいムズ」「激ムズ」の三段階でステップアップしていくので、初心者の方も楽しくチャレンジができます。

また、作品はすべて折り方の解説動画つき。つまずきそうなところも解説しているので、作品を作り上げる達成感もしっかり味わえます。

対象年齢は6歳から。大人でもやりがいのある作品ばかりなので、子どもと一緒になって楽しむのもおすすめです。

●ちょいムズおりがみシリーズ

■タイトル：頭がよくなる! ちょいムズおりがみ

■著：山田勝久

■監修：篠原菊紀

■発行元：西東社

■価格：定価1,320円（1,200円+税）

■判型：B5

■ISBN：9784791630134

■タイトル：もっと頭がよくなる！ ちょいムズおりがみ

■著：山田勝久

■監修：篠原菊紀

■発行元：西東社

■価格：定価1,320円（1,200円+税）

■判型：B5

■ISBN：9784791632541

■タイトル：さらに頭がよくなる！ ちょいムズおりがみ

■著：山田勝久

■監修：篠原菊紀

■発行元：西東社

■価格：定価1,320円（1,200円+税）

■判型：B5

■ISBN：9784791633364

【本書概要】

■タイトル：ぐんぐん頭がよくなる! ちょいムズおりがみ

■著：山田勝久

■監修：篠原菊紀

■発行元：株式会社西東社

■発売日：2026年2月5日（木）

■価格：定価定価1,430円（1,300円 + 税）

■判型・ページ数：B5判/160ページ

■ISBN：9784791634675

【販売ページ】

■Amazon： https://www.amazon.co.jp/dp/4791634675

■楽天ブックス： https://books.rakuten.co.jp/rb/18502924

【会社概要】

商号 ： 株式会社西東社

代表者 ： 代表取締役 若松和紀

所在地 ： 〒113-0034 東京都文京区湯島2-3-13

事業内容 ： 書籍、電子出版物などの制作・販売

URL ： https://www.seitosha.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

企業名：株式会社西東社

担当者名：小林

TEL：03-5800-3120

Email：media@seitosha.co.jp