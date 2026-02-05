バルク石油および化学品貯蔵市場は、貿易量の拡大と港湾中心型インフラの拡張により、2035年までに約740億ドル規模に接近
世界のバルク石油および化学品貯蔵市場は、エネルギー安全保障、貿易物流、化学品サプライチェーンにおいて引き続き重要な役割を果たしています。2025年には市場規模は370億7,350万ドルに達し、2020年以降、年平均成長率8.1%で成長しました。世界貿易の拡大および貯蔵ハブの拡張に支えられ、市場は2030年までに531億6,960万ドル、さらに2035年には738億2,690万ドルへ拡大し、予測後期には年平均成長率6.8%で成長すると見込まれています。
精製能力拡張と戦略備蓄が過去の成長を支える
過去5年間の市場成長は、主に精製および石油化学産業の拡大、世界的なエネルギー消費の増加、化学品製造活動の拡大によって牽引されました。また、戦略備蓄および在庫緩衝の重要性の高まりも、大規模貯蔵インフラへの需要を支えました。
しかし、過去期間の成長は以下の継続的課題により抑制されました：
・漏洩、流出、環境事故のリスク
・老朽化した貯蔵インフラによる高額な更新および近代化コスト
貿易フローと独立型貯蔵ハブが将来需要を牽引
今後、市場の見通しは、世界のエネルギーおよび化学物流における構造的変化によって形成されています。成長を支える主な要因は以下の通りです：
・海上貿易および海上輸送の拡大
・原油および化学品の国際流通量の増加
・港湾中心型石油および化学品貯蔵ハブの拡張
・第三者および独立型バルク貯蔵ターミナルへの依存度の上昇
一方で、厳格な環境規制、高額な資本投資要件、長期の承認期間、貿易摩擦や関税がインフラ開発に与える潜在的影響により、市場拡大が制約される可能性があります。
デジタル化と自動化が貯蔵運用を再構築
運用変革は市場全体で重要なテーマとなっています。貯蔵事業者は以下の導入を進めています：
・次世代産業自動化および高度制御システム
・人工知能を活用した計画および最適化ツール
・クラウド基盤プラットフォーム、大規模データ分析、強化されたサイバーセキュリティ体制
・モノのインターネット対応スマートインフラによるリアルタイム監視および予知保全
同時に、ターミナルではバイオ燃料やアンモニア貯蔵を含む持続可能燃料対応設備の統合が進み、エネルギー転換への対応が進んでいます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340905/images/bodyimage1】
金属タンクと燃料貯蔵が引き続き市場を主導
材料別では、2025年に金属貯蔵システムが市場最大セグメントとなり、市場の54.5%、すなわち202億2,300万ドルを占めました。これは耐久性と大規模用途への適合性によるものです。金属が引き続き主流である一方、炭素繊維貯蔵は2030年まで最も速く成長すると予測されています。
貯蔵方式別では：
・固定屋根タンクが2025年に46.1%のシェアで市場を主導
・燃料貯蔵タンクは総需要の63.4%を占め、石油系燃料への継続的依存を反映
一方、特殊化学品生産の拡大に伴い、化学品貯蔵タンクはより速い成長が見込まれています。
アジア太平洋地域が主導、東欧が加速
地域別では、2025年にアジア太平洋地域が世界売上の39.4%を占め最大市場となりました。これは、強力な精製能力、産業成長、港湾インフラ拡張に支えられています。東欧は、物流近代化およびエネルギー貿易活動の拡大により、最も速く成長する地域の一つになると予測されています。
