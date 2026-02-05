FCバルセロナ スペイン・スーパーカップ優勝記念！PHILIPS最新サウンドバープレゼントキャンペーン開催中！
鑫三海株式会社（本社：大阪府堺市堺区、代表取締役：伴場 義通）は、FCバルセロナのスペイン・スーパーカップ優勝を記念してPHILIPSの5.1chサウンドバー「TAB8510」の抽選キャンペーンを開催しました。
※鑫三海株式会社はPhilips AVA（Audio Visual Association）の日本正規販売店です。
■キャンペーン概要
キャンペーン商品：抽選で4名様にPHILIPSサウンドバー「TAB8510」(定価69,800円)をプレゼント。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340924/images/bodyimage1】
■参加方法
(1)Instagramから @philips_soundvision_jp をフォロー
(2)Instagramの該当キャンペーン投稿を、
・【保存】
・【再投稿】
・FCバルセロナで一番好きな選手をコメント
(3) コメントをスクリーンショット
(4) プロフィールのリンクよりLINE登録
→ 後日、抽選に参加できます。
▼該当のキャンペーン投稿はこちら▼
https://instagram.com/p/DUHjuXaiafM/
■参加特典(当選者以外)
ご参加いただいた方へシークレット特典をプレゼント！
■開催期間
1/30(金) ～ 2/11（水）11:59まで
※抽選・結果発表・特典配布はLINE内で行います
※当選者には発送のため、別途フォーム入力（住所等）が必要です
FCバルセロナファンの皆様、PHILIPSファンの皆様、ぜひご参加ください！
【会社概要】
会社名：鑫三海株式会社（SINSANKAI CO., LTD.）
代表者：代表取締役社長 伴場義通
本社：〒590-0012 大阪府堺市堺区浅香山町3丁9番11号
設立：2019年4月3日
事業内容：Eコマース事業、グローバルブランド正規代理店事業、法人向け事業、クラウドファンディング事業、医療機器事業、カスタマーサービス
公式サイト：https://www.sinsankai.co.jp
公式ECサイト：https://www.50th.jp/
楽天市場 PHILIPSオーディオビジュアル公式ストア：https://www.rakuten.co.jp/philips-avs/
Instagram：https://www.instagram.com/philips_soundvision_jp/
LINE：https://page.line.me/992goako?oat_content=url&openQrModal=true
PR TIMES：https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/51534
世界をつなぎ、価値を創る。人をつなぎ、未来を拓く。
－WE DESERVE A BETTER TECH LIFE!－
私たち鑫三海株式会社は、国境を越え、変化を恐れず挑戦し続ける姿勢を大切に、誠実さと柔軟性をもって、革新的で心豊かな商品・サービスをタイムリーに提案します。
お客様の暮らしに寄り添いながら、世代を超えて持続可能な社会への貢献を目指し、人と地域、そして世界をつなぐ新たな価値の循環を創出してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340924/images/bodyimage2】
