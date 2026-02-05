映画 『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』 新規録り下ろしボイス搭載ワイヤレスイヤホンを期間限定で受注販売 ～ 「AOW01 MARKII HATHAWAY」 ～
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、最新機種の完全ワイヤレスイヤホン『AOW01 MARKII』との、映画 『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』※1コラボレーションモデルを受注販売致します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340178/images/bodyimage1】
本機種『AOW01 MARKII』は、サブカルチャーとHi-Fiイヤホンの融合による独自の世界観を提案するANIMAとオンキヨーのダブルネームによって誕生した「AOW01」の後継新機種となります。「AOW01」にて高評価頂きました基本性能をブラッシュアップし、アクティブノイズキャンセリング（ANC）機能を新たに搭載。没入感のあるリスニング体験を実現します。ワイヤレス充電や専用アプリ「ANIMA Studio」との連携によるボイスガイダンスの切り替え・イコライザー設定にも対応しています。機能性とデザイン性を兼ね備え、日常使いにもこだわりを求めるユーザーに向けた完全ワイヤレスイヤホンです。
本コラボレーションモデルは 「Ξ（クスィー）ガンダム」モデルと「ペーネロペー」モデルの2種類。モビルスーツをイメージしたモチーフを充電ケースに、ヘルメットとファンネルをイメージしたモチーフを左右ハウジングプレートに配置。音声ガイダンスは「ハサウェイ・ノア」「レーン・エイム」の新規録り下ろしボイスを搭載。電源オンやオフ、ペアリング時やタップ音、ノイズキャンセリングモード時等、それぞれ計27ワードのボイスを楽しめます。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」にて2月6日（金）11:00より（受注受付開始は15:00より）実機展示を実施致します。音質・ボイスの確認が可能で、店頭設置の専用QRコードにて受注受付致します。尚、別売りの「ワイヤレス充電器」と「イヤホンポーチ」を、通販サイト「ONKYO DIRECT」、秋葉原店舗「音アニ1号店」にて、2月6日（金）15:00より販売開始致します。
※1 映画 『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』 STORY
U.C.0105、シャアの反乱から12年――。圧政を強いる地球連邦政府に対し政府閣僚の暗殺という方法で抵抗を開始した「マフティー」。そのリーダーの正体は、一年戦争をアムロ・レイと共に戦ったブライトの息子、ハサウェイ・ノアであった。不思議な力を示す少女ギギ・アンダルシアにかつてのトラウマを思い出すハサウェイ。彼女の言葉に翻弄されながらもマフティーとしての目的、アデレード会議襲撃の準備を進めるが……。連邦軍のケネス・スレッグは自ら立案したアデレード会議の支掩作戦とマフティー殲滅の準備をする中、刑事警察機構のハンドリー・ヨクサンから密約を持ちかけられる。そして、ハサウェイ、ケネス、それぞれが目的のために動く一方で、ギギもまた自分の役割のためにホンコンへと旅立つ。
■公式HP：https://gundam-official.com/hathaway/
■公式X（@gundam_hathaway）：https://x.com/gundam_hathaway
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340178/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340178/images/bodyimage3】
【ワイヤレスイヤホン受注販売詳細】
■通販サイト 「ONKYO DIRECT」
https://onkyodirect.jp/shop/pages/HATHAWAY_EARPHONE.aspx
■秋葉原店舗 「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」
