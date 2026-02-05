【テニス】佐藤政大選手が50歳以上ダブルスで優勝 MT1000 Naucalpan de Juarez Masters Tour 2026
アカエム140年の株式会社ルーセント（本社：千葉県柏市、代表取締役社長：中野吉広）がサポートするプロテニスプレーヤー佐藤政大選手が、2026年1月26日から2月1日にかけてメキシコ・ナウカルパン・デ・フアレスで開催された「MT1000 Naucalpan de Juarez Masters Tour 2026」に出場。男子50歳以上シングルスでベスト4入りを果たし、さらに有本尚紀選手と組んだ男子50歳以上ダブルスで優勝を飾りました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340860/images/bodyimage1】
本大会は標高約2,200mに位置する首都・メキシコシティで開催。15時間の時差や高地特有の環境下で試合が行われました。
50歳以上男子シングルスでは、32ドローのため初日から試合が行われ、初戦でluis manuel GOMEZ PORTUGAL選手（メキシコ）と対戦。酸素の薄い高地での試合に息苦しさを感じながらも、楽しみながらプレーして6-1、6-4で勝利しました。
2回戦では、序盤に苦しみながらもファーストセットを7-5で取り切り、セカンドセットを6-3で奪って勝利し、準々決勝に進出。準々決勝ではMiguel BERNAL ESPEJEL選手（メキシコ）と対戦し、6-2、6-1で勝利。準決勝ではEsteban ELIAS選手に3-6、5-7で敗れ、ベスト4でシングルスを終えました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340860/images/bodyimage2】
ダブルスでは準決勝でJavier HERNANDEZ HEREDIA選手・Maximo REGUEIRO ANAYA選手（メキシコ）のペアに6-2、6-0で勝利し決勝へ進出しました。
決勝では、2021年のクロアチア大会決勝で対戦したMiguel BERNAL ESPEJEL選手・Juan PabloQuero選手（メキシコ）のペアと対戦。佐藤選手は当時、厳しい戦いを展開したことから、今回もタフな試合になると想定し、試合前から集中してゲームに臨みました。「いい形で試合に入れた」と佐藤選手。序盤から主導権を握り、6-0、6-1で圧倒し、「MT1000 Gold Coast TSA Championships」に続いてダブルス優勝を果たしました。
大会終了後、佐藤選手は以下のように振り返っています。
＜選手コメント＞
標高が高く息苦しさを感じる中、時差の影響もあり調整が難しい大会でした。ダブルスで優勝することができ、シングルスでも勝てるように次はつなげます。応援ありがとうございました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340860/images/bodyimage3】
＜佐藤政大（さとうまさひろ）選手 プロフィール＞
1972年生まれ。栃木県宇都宮市出身。3才頃からテニスを始め、全国小学生、全国中学生、インターハイ等の全国大会に出場。35歳を機にベテランテニスに挑戦を始めました。
●最近の戦績
MT700 (30-45) / MT1000 (50+) Kooyong 2025 Oceania Regional Championships 男子50歳以上ダブルス優勝、男子50歳以上シングルスベスト4
SENKO CUP in Yamanashi ITF World Tennis Masters Tour grade1000 男子50歳以上ダブルス優勝、男子50歳以上シングルスベスト4
MT1000 Mont-Tremblant（2025 ITF Masters Referee Canada） 男子50歳以上ダブルス優勝、男子50歳以上シングルスベスト4
MT1000 Mallorca 30-60（2025 ITF Masters Referee） 男子50歳以上ダブルス優勝、男子50歳以上シングルスベスト4
MT700 ITF Fitz Club Tennis Masters Championship 男子45歳以上の部ダブルス準優勝
MT1000 Gold Coast TSA Championships 50歳以上男子ダブルス優勝
MT1000 Naucalpan de Juarez Masters Tour 2026 50歳以上男子ダブルス優勝、50歳以上男子シングルスベスト4
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340860/images/bodyimage1】
本大会は標高約2,200mに位置する首都・メキシコシティで開催。15時間の時差や高地特有の環境下で試合が行われました。
50歳以上男子シングルスでは、32ドローのため初日から試合が行われ、初戦でluis manuel GOMEZ PORTUGAL選手（メキシコ）と対戦。酸素の薄い高地での試合に息苦しさを感じながらも、楽しみながらプレーして6-1、6-4で勝利しました。
2回戦では、序盤に苦しみながらもファーストセットを7-5で取り切り、セカンドセットを6-3で奪って勝利し、準々決勝に進出。準々決勝ではMiguel BERNAL ESPEJEL選手（メキシコ）と対戦し、6-2、6-1で勝利。準決勝ではEsteban ELIAS選手に3-6、5-7で敗れ、ベスト4でシングルスを終えました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340860/images/bodyimage2】
ダブルスでは準決勝でJavier HERNANDEZ HEREDIA選手・Maximo REGUEIRO ANAYA選手（メキシコ）のペアに6-2、6-0で勝利し決勝へ進出しました。
決勝では、2021年のクロアチア大会決勝で対戦したMiguel BERNAL ESPEJEL選手・Juan PabloQuero選手（メキシコ）のペアと対戦。佐藤選手は当時、厳しい戦いを展開したことから、今回もタフな試合になると想定し、試合前から集中してゲームに臨みました。「いい形で試合に入れた」と佐藤選手。序盤から主導権を握り、6-0、6-1で圧倒し、「MT1000 Gold Coast TSA Championships」に続いてダブルス優勝を果たしました。
大会終了後、佐藤選手は以下のように振り返っています。
＜選手コメント＞
標高が高く息苦しさを感じる中、時差の影響もあり調整が難しい大会でした。ダブルスで優勝することができ、シングルスでも勝てるように次はつなげます。応援ありがとうございました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340860/images/bodyimage3】
＜佐藤政大（さとうまさひろ）選手 プロフィール＞
1972年生まれ。栃木県宇都宮市出身。3才頃からテニスを始め、全国小学生、全国中学生、インターハイ等の全国大会に出場。35歳を機にベテランテニスに挑戦を始めました。
●最近の戦績
MT700 (30-45) / MT1000 (50+) Kooyong 2025 Oceania Regional Championships 男子50歳以上ダブルス優勝、男子50歳以上シングルスベスト4
SENKO CUP in Yamanashi ITF World Tennis Masters Tour grade1000 男子50歳以上ダブルス優勝、男子50歳以上シングルスベスト4
MT1000 Mont-Tremblant（2025 ITF Masters Referee Canada） 男子50歳以上ダブルス優勝、男子50歳以上シングルスベスト4
MT1000 Mallorca 30-60（2025 ITF Masters Referee） 男子50歳以上ダブルス優勝、男子50歳以上シングルスベスト4
MT700 ITF Fitz Club Tennis Masters Championship 男子45歳以上の部ダブルス準優勝
MT1000 Gold Coast TSA Championships 50歳以上男子ダブルス優勝
MT1000 Naucalpan de Juarez Masters Tour 2026 50歳以上男子ダブルス優勝、50歳以上男子シングルスベスト4