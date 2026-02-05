“ねこの日”に合わせてヤマトグループの「クロネコ・シロネコ」がデザインされたオムレットが登場！

2月10日（火）から全国のファミリーマートで販売開始

ヤマト運輸株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：阿波 誠一、以下：ヤマト運輸）は、株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：細見 研介、以下：ファミリーマート）が2026年2月10日（火）から発売する「クロネコのオムレット」を監修しました。本商品は、ファミリーマートが2026年2月22日（日）の“ねこの日”に合わせて実施する「ファミリ～にゃ～ト大作戦！」で発売されるオリジナル商品17種類の一つとして、全国のファミリーマートで販売されます。

＜クロネコのオムレット＞









1．商品概要

商品名

クロネコのオムレット

価格

276円（税込298円）※1

発売日

2026年2月10日（火） ※ 沖縄県は2月13日（金）

販売店舗

全国のファミリーマート※2

内容

ふんわりココアオムレット生地でココアクランチ入りのクリームを包み、ヤマトグループ公式キャラクター「クロネコ・シロネコ」の紙ピック1枚とクロネコをイメージしたネコ型のビスケットをトッピングしました。紙ピックとパッケージは、全3種類のデザインをご用意しています。

紙ピックデザイン

パッケージデザイン

※1 税込価格は、軽減税率対象商品のため、消費税8％で表示しています

※2 数量限定。店舗によって取り扱いのない場合がございます

2．坂崎 千春さんからのコメント

ココアクランチ入りのクリームがたっぷりのココアオムレット！

ふわふわの生地、なめらかなクリーム、サクサクのビスケット、色々な食感がおいしいハーモニーを奏でています。

クリームの上にのっているクロネコ、シロネコも楽しそう。ネコとスイーツが大好きな人に届きますように。

【参考】

＜「クロネコ・シロネコ」キャラクターについて＞

1991年に登場したヤマトグループの公式キャラクター「クロネコ・シロネコ」は、2019年にリニューアルし、広告、販促グッズ、Webコンテンツ、公式SNSアカウントなどで幅広く活躍しています。これまで以上に長く、深く愛され、そして育てていただける存在となることを目指しています。

クロネコ・シロネコ｜ヤマトグループ公式キャラクター 特設WEBサイト

URL：https://www.yamato-hd.co.jp/pr/kuroneko-shironeko/

＜キャラクター作家＞

坂崎 千春（さかざき ちはる）

プロフィール

絵本作家・イラストレーター

千葉県生まれ。東京藝術大学美術学部デザイン科卒業

1998年よりフリーのイラストレーターとして活動。JR東日本「Suicaのペンギン」、千葉県のマスコット「チーバくん」、ダイハツの「カクカク・シカジカ」などのキャラクターデザインを手がける。絵本「ペンギンゴコロ」「ペンギンのおかいもの」「がんばれ ちびゴジラ」「ぴーちゃんと私」、デザイン書「イラストのこと、キャラクターデザインのこと。」など多数の著作がある。

＜プレスリリース＞

株式会社ファミリーマート：毎年過去史上最高の売上を更新する人気企画「ファミリ～にゃ～ト大作戦！」2月10日（火）から開催（2026年2月5日）

URL：https://www.family.co.jp/company/news_releases/2026/20260205_01.html