アイスマイリー、「RAGソリューション比較ガイド」を公開！“精度の壁”を突破する製品比較からアノテーションまでを徹底解説
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340862/images/bodyimage1】
国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽 晃司）は、RAGサービスの比較から導入タイプ診断、回答精度の向上やアノテーションについて解説した資料「RAGソリューション比較ガイド」を2026年2月5日（木）に公開しました。
■「RAGソリューション比較ガイド」の概要
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340862/images/bodyimage2】
本資料は、多様化するRAGソリューションの中から自社に最適なサービスを選定し、導入後の「精度の壁」を突破するための実践ガイドです。
主要なRAGソリューションを3つのタイプに分類し、それぞれの特徴や導入スピードなどの観点で比較しています。また、3つの質問に答えるだけで自社に合う導入タイプが分かる「診断チャート」も収録しました。
さらに、RAG活用の成否を分ける「データ構造化（図面・帳票のテキスト化）」や「アノテーション（回答精度の評価）」についても詳しく解説。各フェーズの課題を解決するソリューションや、導入から運用までのロードマップと合わせ、プロジェクトを成功に導くためのノウハウを網羅しています。
■「RAGソリューション比較ガイド」作成の背景
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340862/images/bodyimage3】
ChatGPT等の普及により、多くの企業が生成AIの業務利用を開始しています。次なるステップとして、社内データをAIに参照させる「RAG（Retrieval-Augmented Generation）」への注目が高まっていますが、Digeonが2025年12月に実施した調査によると、RAGを「導入済み」の企業はわずか17.8%に留まり、8割以上の企業はまだ導入できていないのが実情です。
参考：株式会社Digeon「RAGの認知・導入実態に関する調査」
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000166238.html
また、先行して導入や検証を進めた企業の間でも、「期待した回答精度が出ない」「社内の複雑な図面やマニュアルを正しく読み込めない」といった声も少なくなく、大きな課題となっています。
RAGを単なる実験で終わらせず、組織の「即戦力」として定着させるためには、適切なソリューションの選定に加え、AIがデータを読める形にする「構造化」や、回答の正誤を評価する「アノテーション」が不可欠です。
そこでAIsmileyは、これからRAG導入を検討する多くの企業が失敗しないよう、ソリューション選定からデータ整備の手順までを網羅した『RAGソリューション比較ガイド』を作成しました。
本資料は、これから導入を検討される方はもちろん、すでに導入済みで精度改善を目指す方など、特に以下のような課題をお持ちの方におすすめです。
社内データの検索・活用にRAGの導入を検討している方
・RAGを導入したが、回答精度が低く実用化できていない方
・PDFや図面など、読み込ませたいデータの構造が複雑で困っている方
・自社に最適なRAGソリューションやアノテーションサービスを効率よく探したい方
社内データを「即戦力」に変え、生成AI活用を加速させるための手引きとして、ぜひご活用ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340862/images/bodyimage4】
■「RAGソリューション比較ガイド」の入手方法
