【矢野経済研究所 ワッツセミナーVol.249】 2月18日（水）「カーボンクレジット活用の未来～環境価値で切り開くGX～」 ライブ配信
株式会社矢野経済研究所（本社：東京都中野区）では、ワッツセミナーVol.249「カーボンクレジット活用の未来～環境価値で切り開くGX～」を2月18日にオンラインライブ配信いたします。
2025年度は、企業の算定・報告・情報開示ルール、脱炭素規制、炭素市場など、今後のGX（グリーン・トランスフォーメーション）推進に大きく影響する動きがあります。
本セミナーでは、株式会社バイウィル 取締役 CSOの伊佐 陽介氏をお迎えし、そうした動きからポイントを抽出し、企業のGX推進を本質的な企業価値向上につなげるために必要な考え方と実践論について、お話を頂きます。
【セミナー概要】
16:00～16:50 「カーボンクレジット活用の未来～環境価値で切り開くGX～」
1．2025年度 企業GXに関連するトピック
2．法規制対応とカーボンプライシング
3．Scope2削減の未来
4．Scope3削減の現実解
5．カーボンクレジット市場の動向と活用法
6．2026年度に企業がすべきこと
16:50～17:00 質疑応答
講師：
株式会社バイウィル 取締役 CSO
カーボンニュートラル総研 所長
伊佐 陽介氏
【開催要綱】
◆開催日時：2026年2月18日（水）16:00～17:00
◆会場：オンラインライブ配信
◆受講料：5,500円（税込）
◆参加方法：ライブ配信は、株式会社ファシオのイベント配信プラットフォーム「Deliveru」（https://deliveru.jp/）を利用します。お申込み受付後、視聴IDを開催日前日にご連絡いたします。
◆主催：株式会社矢野経済研究所
※申込締切：2026年2月17日（火）17時
プレスリリース詳細へ