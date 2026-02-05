NTT都市開発が保有する複数施設へ「asilla」を導入！安全性と快適性の両立を実現へ

株式会社アジラ

「テクノロジーの力で安心で快適な世界へ」をミッションに、「AI Security asilla」を開発、提供する株式会社アジラ（本社：東京都町田市、代表取締役CEO 兼 COO 尾上 剛、以下「アジラ」）は、NTT都市開発株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 池田 康、以下「NTT都市開発」）が展開する複数施設において、「AI Security asilla / asilla BIZ」（以下「asilla」）が導入されたことをお知らせいたします。これにより、NTT都市開発の各施設における、安全性、快適性、運営効率の向上を一体的に実現した都市型オフィスビルの新たな価値創造を目指します。

NTT都市開発が運営管理を行うアーバンネット名古屋ネクスタビル、アーバンネット名古屋ビル、アーバンネット仙台中央ビル、品川シーズンテラスではすでに「AI Security asilla」が稼働しています。また、アーバンネット名古屋ネクスタビルおよびアーバンネット名古屋ビル、アーバンネット仙台中央ビルでは「asilla BIZ」も稼働しており、人流把握と警備強化の両面で業務の効率化・付加価値向上へ貢献しております。

■アーバンネット名古屋ネクスタビル(https://www.nttud.co.jp/business/office/detail/id/82.html)

■アーバンネット名古屋ビル(https://www.nttud.co.jp/business/office/detail/id/82.html)

■アーバンネット仙台中央ビル(https://www.nttud.co.jp/sendai_chuo/)

■品川シーズンテラス(https://shinagawa-st.jp/)

【「asilla」は警備用途にとどまらず、人流解析などのデータ活用機能も搭載】

今回のasillaの導入により

- 「安全性とレジリエンス強化」- 「利便性と快適性を向上」- 「デジタルトランスフォーメーション（DX）による運営効率化」

の実現を目指してまいります。

今後もアジラはNTT都市開発との連携を通じて、AI技術を活用した革新的なソリューションを提供し、より安全で快適な都市空間の実現に貢献してまいります。

「AI Security asilla」とは

既存の防犯カメラ映像をAIが24時間365日解析し、暴力、転倒、侵入などの異常行動や、徘徊、混雑、体調不良などの注意行動を瞬時に検知するシステムです。警備人材不足が深刻化する中、人によるモニタリングでは見逃しやすい異変を捉え、警備員や管理者に即座に通知。既設カメラをそのまま活用できるため設備投資が不要で、限られた人員でも高い安全性を維持できる次世代セキュリティソリューションです。

「asilla BIZ」とは

「asilla BIZ」は、既存の防犯カメラ映像を活用し、AIによる映像解析で人流データを収集・分析する人流解析プラットフォームです。人数カウント、領域内・カメラ内の混雑度計測、曜日・時間帯別の混雑傾向等の分析が可能で今後も各種アプリケーションを拡張予定です。これらにより施設の人の流れを「見える化」し、効率的な施設運営や顧客体験向上に貢献します。

NTT都市開発株式会社について

代表者：代表取締役社長 池田 康

所在地：東京都千代田区外神田4-14-1

事業内容：

(1)不動産の取得、開発、販売及び管理

(2)不動産の貸借、仲介及び鑑定

(3)建築物の設計、施工、工事監理及びその受託

(4) ビル及び住宅の事務機器、通信機器他什器備品及び建物内装品の販売並びに貸付

(5)住宅の建設及び販売

(6)土木建築エンジニアリング及び不動産に関する情報の収集、管理、調査並びにコンサルティング業務

(7) 有料老人ホーム事業並びに介護保険法に基づく居宅介護サービス事業及び介護予防サービス事業

(8) 警備業法に基づく警備業

公式サイト：https://www.nttud.co.jp/

株式会社アジラについて

代表者：代表取締役CEO 兼 COO 尾上 剛

所在地：東京都町田市中町一丁目4-2

事業内容：行動認識AIをベースとした各種プロダクト・ソリューションの開発・提供

公式サイト：https://jp.asilla.com/

