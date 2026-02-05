レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 食品増粘剤市場は着実な拡大が見込まれ、加工食品の革新を背景に年平均成長率4.4％で推移し、2035年までに620億米ドルに達すると予測される。
食品増粘剤市場は、2025年から2035年までに158億米ドルから620億米ドルに達すると予測されており、2026年から2036年の予測期間において年平均成長率（CAGR）が4.4％で成長すると見込まれています。増粘剤は、食品における粘度や安定性を向上させる重要な役割を果たしており、特に嚥下困難症を抱える人々や加工食品の需要増加により市場が拡大しています。
市場ダイナミクス: 成長を促進する要因と制約
嚥下障害の増加が市場成長を促進
世界中で高齢化が進む中、嚥下困難症（飲み込みにくさを伴う状態）の増加は、食品増粘剤市場に対する需要を大きく後押ししています。特に脳卒中や認知症などが要因となり、とろみをつけた食品や飲料の需要が増加。食品増粘剤は、誤嚥を防ぎ、栄養摂取を改善するため、医療分野でも重要な役割を果たしています。
厳格な規制と安全性への懸念が市場成長を抑制
一方で、食品増粘剤に関する規制は厳格であり、規制変更や安全性への懸念が市場成長の足かせとなる可能性があります。例えば、EUではチタン二酸化物（E171）の使用が禁止されるなど、食品添加物に対する規制が厳格化しています。こうした規制の強化は、製品の再配合やコストの増加を引き起こす可能性があり、業界のプレイヤーは適応に苦しむことも考えられます。
市場機会: 加工食品業界の拡大が市場成長を促進
加工食品業界の急成長も、食品増粘剤市場の大きな推進力です。都市化や忙しいライフスタイルの影響で、手軽に食べられる即席食品への需要が増加しており、増粘剤がその食感や安定性を提供する役割を果たしています。特に、ドレッシングやソース、ベーカリー製品などでは、増粘剤の需要が高まり続けています。
主要企業のリスト：
● Archer Daniels Midland Company
● Ashland Global Holdings Inc.
● Cargill Incorporated
● CP Kelco U.S. Inc. (J.M. Huber Corporation)
● Darling Ingredients Inc.
● DuPont De Nemours Inc.
● Ingredion Incorporated
● Kerry Inc. (Kerry Group Plc)
● Medline Industries Inc.
● Tate & Lyle Plc
市場セグメンテーション: ヒドロコロイドが主導する市場
食品増粘剤市場において、ヒドロコロイドセグメントが最も収益性の高いセグメントとなっています。ヒドロコロイドは、消費者が自然由来の成分を好む傾向にあることから、健康志向の高い食品への需要が増加しており、これに応じた製品が増加しています。例えば、グアーガムはグルテンフリーのベーキング製品において、食感や保湿性を向上させるために使用されています。
地域別分析: アジア太平洋地域が市場を牽引
アジア太平洋地域は、食品増粘剤市場の成長を牽引する主要な地域と予測されています。都市化や中間層の拡大、そして健康意識の高まりにより、増粘剤の需要が急増しています。特に中国では、加工食品の需要増加や高齢化が進んでおり、増粘剤の市場成長を加速させています。また、植物由来の増粘剤の需要が高まり、ヴィーガン食やナチュラル成分の人気とも合致しています。
セグメンテーションの概要
タイプ別
● タンパク質
セグメンテーションの概要
