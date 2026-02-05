レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 食品増粘剤市場は着実な拡大が見込まれ、加工食品の革新を背景に年平均成長率4.4％で推移し、2035年までに620億米ドルに達すると予測される。

