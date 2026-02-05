【京都府】学生が情熱を注いでいる活動を競い合う

■京都府では、大学生があらためて自身のキャリアについて考えるきっかけとするため、自身が情熱を注いで活動していることを発表・競い合う「未来咲(みらいさき)コンテスト」を初めて開催します。



１　概　要

未来咲コンテストは、学生事務局（京都産業大学・京都美術工芸大学の学生8名で構成）のメンバーを中心に、京都ジョブパークと多くの学生団体とが連携しながら一緒になって創り上げていく、新しいカタチのキャリアイベントです。


今、学生が頑張っていること、情熱をもって取り組んでいることを発表する機会を提供し、学生自身にキャリアを見つめ直していただくことで、今後の就職活動に向けて、自身の強みや方向性を再確認する機会として活用していただくことを目的としています。


２　日　時

令和８年２月１７日(火)　１４:００～１８:００（予定）


３　場　所

京都芸術劇場　春秋座、会場ロビー（京都芸術大学内）


（京都市左京区北白川瓜生山２-１１６）


４　内　容

舞台（春秋座）：学生時代に得た経験やスキル(よさこい、スピーチ等)を発表


会場ロビー：学生のポスター及びアート作品の展示会


※舞台、会場ロビーそれぞれのコンテストを実施


５　舞台出演者（予定）


[表: https://prtimes.jp/data/corp/5484/table/1067_1_14c367c4afa5f5880f82eb9cfc6c9172.jpg?v=202602051051 ]
６　コンテストの概要

舞台及び会場ロビーにおいて発表された取組に対し、投票を行う。
当日観覧者にも投票に参加いただき、審査員(3人)、参加団体、当日観覧者の投票数の合計が一番多かったチームが優勝（副賞あり）


７　観　覧

申込方法：特設サイト(京都インターンシップナビ) から申込　


（ＵＲＬ）https://www.kyoto-is.jp/news/news-84649/


※当日まで予約可


参 加 料：無料


定 員：最大７００人


８　主　催

京都府、京都ジョブパーク


９　（参　考）「未来咲コンテスト」の名前の由来について

「未来咲（みらいさき）」という名前には、若い人たちが未来へ、一歩先へと進んでいく姿と、その歩みがやがて花のようにふわりと咲いていくイメージを重ねています。


それぞれの学びや挑戦が小さな芽となり、京都の豊かな文化的土壌で、のびやかに育っていかれることを願って名付けています。