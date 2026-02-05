ネコを愛するすべての人へ贈る『フェアリーケーキフェアの猫の日2026』を開催！チャリティースイーツ「“神様のいたずら”ネコクッキー缶」ほか

有限会社コンテンポラリープランニングセンター

カップケーキとビスケットの店『Fairycake Fair〈フェアリーケーキフェア〉』は、“ニャンニャンニャン”にちなんだネコとネコ好きさんのための特別な日「2月22日 猫の日」に向け、2026年2月5日（木）より全店舗で「フェアリーケーキフェアの猫の日2026」を開催いたします。

◆ 猫の日に、ネコへの愛をスイーツで届けよう

2月22日は「猫の日」。ネコとネコ好きさんのためのこの特別な一日に合わせて、フェアリーケーキフェアでは、保護猫たちの支援活動をサポートするチャリティースイーツ「Miracle Cat Cookie Tin（“神様のいたずら”ネコクッキー缶）」をはじめ、ネコモチーフの可愛らしい焼き菓子やチョコレートのお菓子が勢ぞろいします。

ネコ好きさんへのギフトにはもちろん、家族や自分で楽しむおやつにもぴったり。

猫の日をネコスイーツとともに、ネコたちへの想いを添えて、特別な時間を過ごしませんか？

◆ 日本中のネコ好きさんへ贈るネコスイーツが一挙勢ぞろい！

▼ ネコ × ビッグクッキー

■ LetterBOX cat cookie（ネコクッキーレターボックス）For you！オリジナルカード付き

○税込価格：2,900円（クッキー8枚、ポストカード2枚）

○オンライン予約開始：2026年2月5日（木）

○発売日：2026年2月16日（月）～ ※なくなり次第終了

大きな型抜きネコクッキーとポストカードのセット。クッキーは1枚あたり約16.5cmのビッグサイズで、一目みたら思わず笑顔になってしまう、可愛くて食べ応えも抜群なクッキーボックスです。カリっとした香ばしい食感が楽しいシンプルかつ贅沢な味わいの「発酵バタークッキー」と、サクッと心地よい食感にビターでコク深い風味が広がる「カカオクッキー」を詰め合わせました。

さらに、箱の上面には写真やカードが飾れるフレーム付き。部屋のインテリアとして楽しんだり、メッセージを入れて贈ったりと、アイデア次第で幅広く活用できます。

記念日やイベントのギフトにもぴったり。大切な人へ「猫好き」の気持ちを贈ることができる、レターボックス仕様のネコクッキーギフトです。

▼ 寄付つきネコクッキー缶

■ Miracle Cat Cookie Tin （“神様のいたずら”ネコクッキー缶）

○税込価格：2,700円（15枚入）

“神様のいたずら”のような、不思議な模様やユニークな特徴をもつミラクルキャットたちの愛おしさを伝えたくてうまれたお菓子。ミュージシャン・坂本美雨さん、イラストレーター・前田ひさえさん、フェアリーケーキフェアとの共同制作によって2021年にデビューした大人気のネコクッキー缶です。

めずらしい柄や個性が光るミラクルキャットをモチーフに、発酵バターやカカオ、アールグレイを使用して、一枚一枚ていねいに焼き上げた5種類の手づくりネコクッキーを詰め合わせています。大量生産ではむずかしい一匹ずつ模様が違うネコクッキーは、手づくりのフェアリーケーキフェアならではの味わい。売上の一部を寄付させていただき、保護猫など動物保護活動の支援をサポートするチャリティースイーツとなっています。

愛猫家の想いとお菓子がひとつになった、未来のネコたちの幸せにつながる特別なクッキー缶です。

■ Berry Miracle Cat Cookie Tin（“神様のいたずら”ベリーネコクッキー缶）

○税込価格：2,800円（15枚入）

「“神様のいたずら”ネコクッキー缶」に、心踊る柔らかなピンクを纏った、季節限定デザイン缶。

発酵バターやカカオ、アールグレイを使用して焼き上げたミラクルキャットクッキー5種をアソートし、甘酸っぱいラズベリーのアイシングで彩ったお花型クッキーを組み合わせました。

毎年猫好きさんへの贈り物としても大変ご好評をいただいているひと缶です。

～ 売上の一部を動物保護活動へ。保護猫たちの支援につながるネコクッキー缶 ～

「Miracle Cat Cookie Tin（“神様のいたずら”ネコクッキー缶）」シリーズは、売上の一部を動物保護団体へ寄付いたします。こちらの寄付金は、保護動物のケアや新しい里親探しなど、保護猫をはじめ身寄りのない保護動物たちの支援活動に役立てさせていただきます。

▼ ネコ × ショコラスイーツ

■ キャラメルチョコサンドクッキー缶

○税込価格：2個入 1,100円

○販売場所：フェアリーケーキフェア 公式オンラインショップ、阪急うめだ本店

ほんのりジャリっとしたキャラメルを練り込んだミルクチョコレートに、ザクっと香ばしいビターなカカオクッキーでサンドした、新感覚な食べ心地がたのしい「キャラメルチョコサンドクッキー」が登場！

自分用にも手に取りやすい〈2個入缶〉。デスクにそっと忍ばせて頑張る自分へのごほうびティータイムに。気軽にそっと渡せるちいさな贈りものにも。食べ終えたあとは、眺めて小物入れに。

■ キャラメルチョコサンドクッキーボックス

○税込価格：4個入 1,800円

○販売場所：フェアリーケーキフェア 公式オンラインショップ、阪急うめだ本店

ほんのりジャリっとしたキャラメルを練り込んだミルクチョコレートに、ザクっと香ばしいビターなカカオクッキーでサンドした、新感覚な食べ心地がたのしい「キャラメルチョコサンドクッキー」が登場！

家族や友人とシェアできる〈4個入ボックス〉。親しいひとや大切な方と、新感覚＆リッチな甘さを分け合える小さなごほうびBOX。ちょっとした贈りものにも選びやすいひと箱。

■ ミルク＆ビターチョコレート缶

○税込価格：5個入 1,500円

希少なトリニタリオ種カカオ豆を使用し、国内工房で丁寧に作られたこだわりのチョコレートは、カカオ本来の豊かな風味が特徴。クリーミーなミルクのコクとカカオの香りが調和した「ミルクチョコレート」と、フルーティーな酸味と芳醇なカカオの香りが広がる「ビターチョコレート」の2種類をセット。カカオの香り豊かで贅沢な時間をお届けします。

■ ベリー＆ホワイトチョコレート缶

○税込価格：5個入 1,500円

希少なトリニタリオ種カカオを使用し、シンプルな素材のみで作られたチョコレートは、カカオ本来のピュアな味わいが魅力。甘酸っぱいベリーとミルキーなホワイトチョコがマッチした「ベリーラテチョコレート」と、ナチュラルカカオバターに北海道産の全粉乳と甜菜糖を合わせた「ホワイトチョコレート」の2種類をセット。リッチな味わいが特別なひとときを彩ります。

■『プチカドーシャノワール』

○税込価格：950円

フランス語で“小さな贈り物”を意味する「プチカドー」シリーズの黒猫ビスケット缶。香ばしいカカオと発酵バターのコクが広がる「ねこビスケット」と、軽やかな食感と口溶けにこだわり、甘酸っぱい果実感がぎゅっと詰まった「いちごと木苺のメレンゲ」を詰め合わせました。バレンタインやホワイトデーのプチギフトにはもちろん、歓送迎会やお集まりなどのイベントでのお配りギフトにも最適です。

【開催概要】

■ タイトル：フェアリーケーキフェアの猫の日2026

■ 開催期間：2026年2月5日（木）～2月22日（日）

■ 販売場所：フェアリーケーキフェア 全店

（グランスタ東京店／ルミネ新宿店／渋谷・東急フードショー店／オンラインショップ）

※金額はすべて税込価格です。

※季節限定商品は、予定数に達し次第終了となります。

※販売場所の記載がない商品は、店舗およびオンラインショップの両方で発売いたします。

※仕様・販売期間は予告なく変更となる場合があります。

◆ Fairycake Fair〈フェアリーケーキフェア〉

カップケーキとビスケットの店。2007年、グランスタ東京の開業を記念して誕生しました。手づくりのおいしさにこだわり、イギリス伝統のカップケーキを「おいしくたのしく」仕上げたスイーツを中心に、フレッシュな生バターサンドや、風味豊かで食感が心地よいビスケットを取り揃えています。素材選びと製造工程にも徹底的にこだわり、季節の恵みを活かした、思わず笑顔がこぼれる見ても食べてもたのしいお菓子づくりを続けています。一つひとつ丁寧に手づくりし、毎日できたてのおいしさををお客様に届けています。

■ フェアリーケーキフェア グランスタ東京店

・場所：東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東京駅八重洲地下中央口改札内（JR東京駅構内地下1階グランスタ東京 銀の鈴エリア）

・営業時間：平日・土 8:00～22:00 / 日・祝 8:00～21:00

■ フェアリーケーキフェア ルミネ新宿店

・場所：東京都新宿区西新宿1-1-5 ルミネ新宿 ルミネ1 B2

・営業時間：10:00～21:00

■ フェアリーケーキフェア 渋谷 東急フードショー店

・場所：東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷 東急フードショー１.（渋谷マークシティ 1階）

・営業時間：10:00～21:00

＜公式ウェブサイト（オンラインショップ）・SNS＞

【会社概要】

会社名：有限会社コンテンポラリープランニングセンター

代表者：杉浦 幸

本社所在地：東京都渋谷区神宮前2-33-12 ビラビアンカ605

