ナビ機能付き点検業務クラウド「Gorillada PRO（ゴリラーダ プロ）」に訪問順最適化機能を追加 ～設備地点を最適な訪問順に並び替え、フィールド業務の移動効率を最大化～

パナソニックグループ

パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社（代表取締役社長：永易正吏、本社：神奈川県横浜市、以下、PAS）は、ナビ機能付き点検業務クラウド「Gorillada PRO（ゴリラーダ プロ）」に新機能（有償オプション）を追加しました。

Gorillada PROは、設備などの保守点検や営業、その他の業務の効率化を支援するナビ機能付き点検業務クラウドです。今回の機能追加により、設備の点検へ向かう際に、各設備地点を最も効率的に訪問できる順番に並び替え、現地までナビゲーションすることが可能になりました。これにより、インフラ点検や機器保守などのフィールド業務において、訪問順を検討する手間を削減し、移動時間の最小化および1日あたりの訪問件数の最大化を実現することで、現場の生産性向上に貢献します。

【背景】

設備点検などのフィールド業務では、1日に複数の現場を効率良く回る必要があります。しかし、現場の住所リストを見ただけでは「どの順序で回るのが最も効率的か」を判断するのは難しく、従来は地図アプリで何度も検索をしたり、ドライバーの勘に頼ってルートを決めることが一般的でした。その結果、非効率な移動が発生し、燃料費の無駄や長時間労働の一因となっていました。

【追加機能】

■訪問順序の完全自動最適化

行きたい設備地点（経由地）を複数選択するだけで、システムが地点データに基づき、最も効率よく回れる順序を瞬時に計算します。ベテラン社員でなくとも、土地勘のない新人スタッフでも、巡回計画の作成時間を削減し、無駄のないルートで移動できます。また、1日あたりの訪問件数を増やせるだけでなく、ガソリン代などの経費削減にも寄与します。

画面イメージ

※本機能はGorillada PROの有償オプションです。費用や最低契約ID数については都度お見積りとなります。

【想定される活用シーン】

■定期点検・メンテナンス業務

エレベーター、消防設備、貯水槽などの定期点検において、担当エリア内の多数の物件を無駄なく回る訪問順に地点を並び替え、ナビゲーションします。

■インフラ・公共設備の保守

通信基地局や電気設備、コインパーキング、自動販売機などの巡回において、その日の訪問先リストから最適な順番を提示し、メンテナンス漏れを防止できます。

【今後の展望】

今後も、Gorilada PROでは現場の移動と事務所の連携をスムーズにし、巡回点検業務における生産性向上を支援していきます。

【Gorillada PROにご興味がある方】

実際にGorilada PROを体験できる1か月の無料トライアルを実施中です。ご興味のある方は、下記ウェブサイトよりお申込みください。

※今回追加の訪問順最適化機能はトライアルの対象外となります。ご了承ください。

▼公式ウェブサイト

https://gorillada.automotive.panasonic.com/pro

▼お問い合わせフォーム

https://gorillada.automotive.panasonic.com/pro/contact

＜パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社について＞

パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社は、日本を本社とし、海外8か国に傘下子会社を有するグローバル企業です。Tier1として、国内外の自動車メーカーに、インフォテインメントシステムをはじめとするパナソニックならではの先進技術を提供し、快適で安心・安全なクルマづくりに貢献しています。企業ビジョンに、世界一の「移ごこちデザイン」カンパニーを掲げ、人に寄り添う技術で世界のお客様のご期待にお応えします。

なおPASは、2027年4月1日より社名を「モビテラ株式会社」に変更します。

https://automotive.panasonic.com/