にじさんじ所属のミラン・ケストレルがゲーミングモニター「AVISTA」の魅力を伝えるライブ配信決定

株式会社ドウシシャ

生活関連用品の企画・開発・販売を行う株式会社ドウシシャ(大阪本社：大阪市中央区、代表取締役社長：野村 正幸、以下 ドウシシャ)は、ANYCOLOR株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：田角陸）が運営するVTuber/バーチャルライバープロジェクトの「にじさんじ」に所属するミラン・ケストレルとコラボし、2026年2月6日（金）20時より、ゲーミング環境をアップグレードしたい方に向け、お悩み相談をラジオ形式でお答えし、ゲーミングモニター「AVISTA（アビスタ）」の魅力を配信します。また同時に対象製品購入のうえ製品に対しての評価・感想を投稿いただいた方の中で、先着150名様に2,000円相当のデジタルギフトコードを進呈する『AVISTA ゲーミングモニター レビューキャンペーン』を開始します。

（対象製品ページ）https://doshisha-av.com/display/avista.html

【ライブ配信について】

・ライブ配信概要

にじさんじに所属する、ミラン・ケストレルさんが、ゲーミング環境をアップグレードしたい方に向けて、視聴者からの機材のお悩み相談メッセージをラジオ形式でお答えします。

新生活に向けて、新たにゲーミング環境をアップグレードしたい方に必見のポイントを、ミラン・ケストレルさんが徹底解説してくれます。

・ライブ配信詳細

ライブ配信タイトル：

【教えて！ミラン先生】コスパ最強!?ガジェットオタクがAVISTAをレビューさせて頂きます！【ミラン・ケストレル/にじさんじ】

ライブ配信日時 ：2月6日（金）20:00～

ライブ配信URL ：https://youtube.com/live/NtoH14Mi7bw

ミラン・ケストレル プロフィール

ANYCOLOR株式会社が運営するVTuber/バーチャルライバーグループ「にじさんじ」に所属する人気VTuber。2023年11月のデビュー以来、精力的に様々な配信活動を行っており、2026年1月時点のYouTubeフォロワー数は約25万人を誇る。音響機材やPCトラブルの相談に乗ることも多く、「音質向上委員会」や「ミランサポートセンター」と呼ばれ、先輩・後輩を問わず多くのライバーに頼りにされている。

【公式紹介文】

怪しげな工房に住む、妖しげな時魔道士。

1日中魔術の研究に明け暮れており出不精。

魔術以外の様々な分野の学問にも興味関心を示し、しばしば本職を忘れがち。

Ｘ：https://x.com/Milan_Kestrel

YouTube：https://www.youtube.com/@MilanKestrel

【AVISTAゲーミングモニター開発の経緯】

昨今、国内のゲーム市場規模は拡大を続けており、余暇行動としてのゲームだけでなく、国際大会での正式競技や教育現場での活用など、その領域は広がりを見せています。また、文化立国実現に向けた国家戦略の一環として、eスポーツの注目も同時に高まっています。このような背景から、家庭用ゲーム機においても高解像や高リフレッシュレートに対応したゲームタイトルが増えており、ゲーミングモニターの需要は年々高まっています。

一方で、既存のゲーミングモニターは使い切れない多数の機能が搭載され、利用者の体験価値よりもカタログスペックの性能向上が優先されるなど、ゲームプレイヤーが本当に欲しい機能、認識できる機能になっていない現状があります。

そこで、長年ゲーミングパソコンの企画開発に携わってきた開発責任者が「ユーザー体験の向上」をテーマにeスポーツの最前線に立つ人たちの声を取り入れながらゲームプレイを快適にするためにAVISTAブランドを立ち上げ、2025年10月には独自機能を搭載した4機種を新発売しました。

【AVISTAブランドコンセプト】

モニターブランド「AVISTA（アビスタ）」のブランドコンセプトは「あなたが見つめる、その先に。」です。

モニターを単に映像を投影する表示器具ではなく、利用者が思い描く世界を表現するパレットであると考えています。生成AIやメタバースなどの最新技術を用いたビジュアルコミュニケーションを通じて、すべての人々がより多くのことを実現できるようになって欲しいという想いをブランド名の「AVISTA（アビスタ）」に込めました。

【同時開催】AVISTA ゲーミングモニター レビューキャンペーン

ミラン・ケストレルさんのライブ配信に併せて、対象製品を新規で購入いただき、購入サイトでレビューを投稿するとデジタルギフトをプレゼントするキャンペーンを開催します。

＜キャンペーン概要＞

対象製品をご購入後、評価・感想を投稿いただき、応募フォームより応募いただいた方の中から先着150名様に2,000円相当のデジタルギフトコードをプレゼントします。

＜対象製品購入期間＞

2026年2月2日（月） ～ 2026年３月29日（日）

＜レビュー投稿・応募受付期間＞

2026年2月６日（金） ～ 2026年３月29日（日）

＜キャンペーンサイト＞

https://www.doshisha-av.com/display/campaign/

＜レビューキャンペーン対象製品＞

AVISTA ゲーミングモニター ※中古品は対象外です

１. 24.5型 フルHDゲーミングモニター（製品型番：DGF240SDB, RGD240FDB）

２. 24.5型 フルHDゲーミングモニター（製品型番：DGF240SWB, RGD240FWB）

３. 27型 QHDゲーミングモニター（製品型番：DGQ270SCB, RGD270QDB）

４. 27型 UHDゲーミングモニター（製品型番：DGX270SCB, RGD270XCB）

＜プレゼント内容＞

上記はデジタルギフトコード交換先の一例です。

掲載されているデジタルギフト等は、デジコ（https://user.digi-co.net/use）からの交換となります。

※応募完了後、弊社にて必須項目確認後に弊社メールアドレスよりデジタルギフトコードのURLをお送りさせていただきます。

【会社概要】

商号 ： 株式会社ドウシシャ

代表者： 代表取締役社長 野村 正幸

所在地： ＜大阪本社＞ 〒542-8525 大阪市中央区東心斎橋1-5-5

＜東京本社＞ 〒108-8573 東京都港区高輪2-21-46

＜東京本社第1ビル＞ 〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

設立 ： 1977年1月

資本金： 49億93百万円

URL ： https://www.doshisha.co.jp/(https://www.doshisha.co.jp/)

【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ドウシシャ AVライティング営業DIV

大阪：06-6121-5891、東京：03-6408-5074 （平日 9:00～17：00）

※プレスリリース記載の情報は、発表日現在の情報です。

※内容は予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。