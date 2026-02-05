【埼玉県・荻野吟子賞】本庄市の八木建設が「いきいき職場部門賞」を受賞

八木建設株式会社2026年2月4日、知事公館にて行われた荻野吟子賞表彰式（左：八木建設代表）

2025年3月に創業70周年を迎えた八木建設株式会社（本社：埼玉県本庄市）は、男女共同参画の推進に顕著な功績があった事業所として、令和7年度「埼玉県荻野吟子賞」の「いきいき職場部門賞」を受賞いたしました。

当社は、男性中心のイメージが強い建設業界において、業界平均17％（※）の2倍にあたる”女性比率36％”を達成。現場監督の業務を「技術」と「事務」に分かち合う「建設ディレクター」の導入など分業による業務改革を進めてきた点が評価されました。

※出典：国土交通省「令和6年度 建設産業における女性定着促進に関する実態等調査結果」

社員25名、年齢や性別を問わず働く社員が集う木造社屋での集合写真

↓県政ニュース：令和7年度「埼玉県荻野吟子賞」受賞者が決定しました

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0309/news/page/news2026012101.html

▍23年の女性社長史×「建設ディレクター」で職場刷新

1955年創業。地域密着の建設会社としての八木建設の歩み

1955年の創業以来、八木建設は地域に根ざした総合建設業として歩みを重ねてきました。かつて2代目社長を23年間にわたり女性（八木なか）が務めるなど、早くから女性の雇用を大切にする土壌がありました。

4代目の八木雅之は、この社風を現代の課題に合わせ、現場管理が担っていた膨大な事務作業や写真整理を切り出し、現場を後方支援する「建設ディレクター」を新設。

現場＝長時間という常識を見直し、子育てや介護などライフイベントと両立しながら未経験者や女性が専門性を発揮できる環境を整えました。

▍年齢も性別も超え、シニアの経験を組織の力に

八木建設が目指す“みんなでつくる職場”の考え方を示したメッセージパネル

八木建設の活気ある職場の源泉は、女性活躍だけではありません。当社では定年制を実質的に撤廃し、60代から70代のベテランが「シニアエキスパート（嘱託職員）」として第一線で活躍し続けています。若手技術者のメンターとなり、長年現場で培った技術を継承しています。

69歳で新たに採用された職員もおり、年齢や性別を問わず”地域の守り手”として誇りを持って働ける風土が組織全体の活性化につながっています。

▍男女比6：4の挑戦で100年企業を目指す

建設業界の平均約17％を大きく上回る、女性比率36％

2026年7月には、八木建設の70年の知見を体系的に若手へ伝える社内大学「YAGIビルドアカデミー」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000137815.html)を開校いたします。

今後は、男女比を6:4の実現を目標に掲げ、誰もがライフイベントに合わせて柔軟に働き続けられる地域No.1の”いきいき職場”として100年企業への歩みを加速させてまいります。

女性活躍などの取り組みを紹介した活動パネル（知事公館）荻野吟子賞来賓・関係者と記念写真（代表、前列右）

▍八木建設株式会社 代表取締役社長 八木雅之のコメント

表彰式での代表の八木（知事公館）

「このたびは、栄誉ある賞をいただき身の引き締まる思いです。

私自身、二人の娘の父親として一昨年、育児休暇を取得し、仕事と家庭の両立の難しさを痛感したことも本制度を整える原動力となりました。

これからも社員とともに考え、女性比率4割の達成も含め、全員が幸福を実感できる職場づくりを続けてまいります。」

会社概要

社 名：八木建設株式会社

住 所：埼玉県本庄市中央2-6-20

設 立：1955年3月

代表者：八木雅之（やぎ まさゆき）

事業内容：総合建設業

