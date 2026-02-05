【若者向けと思いきや…】自販機キャッシュレス決済アプリ“ジハンピ”利用の中心は40～60代

株式会社アドバン

FX初心者ガイドアプリ（ https://money.ad-van.co.jp/fx-beginner/ ）を運営する株式会社アドバン（本社：東京都品川区、代表：田中勇輝）は、タッチ決済サービスの認知度・利用実態調査を実施しました。

本調査の結果、自販機キャッシュレス決済サービス「ジハンピ」の認知度は57.6%であり、月別推移でも認知度は上昇傾向であることがわかりました。さらに、「ジハンピ」利用者構成比は40代以降が中心で、45～49歳が11.1%と最多となりました。

調査期間は2025年9月1日～12月15日、調査対象は各調査で異なるため、結果ごとに対象条件を記載しています。

ジハンピは、自動販売機でキャッシュレス決済を利用できるサービスです。対応する自動販売機でスマートフォンなどのキャッシュレス決済手段を用いて商品を購入することができます。現金を使わずに自動販売機を利用できる仕組みとして、日常的に利用されています。

・調査サマリー

今回の調査で明らかになった主なポイントは以下の通りです。

・各キャッシュレス決済サービスの認知度を比較した結果、PayPayおよびSuicaは高い認知度を示している一方、QUICPay、ジハンピ、楽天キャッシュは57～58％台で同程度の水準に位置していることが確認された。

・ジハンピの認知度推移を見ると、2025年9月から12月にかけて一貫した上昇傾向が確認され、4か月間で25.1ポイントの増加が見られた。特に9月から10月にかけての伸びが大きく、その後は上昇幅が緩やかになりつつも、認知度は継続的に拡大している。

・ジハンピ利用者の年代別構成比では、40～60代が全体の約66％を占めており、利用の中心が中高年層にあることが確認された。

・満足度（5段階評価の平均値）については、40～60代で相対的に高い水準が示されており、同年代において安定した評価が得られている傾向が見られる。

1．ジハンピ認知度57.6%、キャッシュレス決済サービス各種の認知度比較

各キャッシュレス決済サービスの認知度（％）を比較した結果、PayPay（91.5%）およびSuica（83.1%）が高い認知度を示しており、両者の差は8.4%となっています。

一方で、QUICPay（58.4%）とジハンピ（57.6%）、楽天キャッシュ（57.2%）を加えた3サービスはいずれも57～58%台に集まっており、サービス間の認知度の差はほとんどないことが分かります。

2．ジハンピの認知度は上昇中

ジハンピの認知度推移に着目すると、2025年9月から12月にかけて一貫した上昇傾向が確認されます。

月ごとの変化を見ると、9月から10月にかけては+17.80%（41.50% → 59.30%）と大きく上昇し、その後は10月から11月で+4.30%、11月から12月で+3.00%と、継続して認知度が向上しています。

4か月間全体では、9月から12月にかけて+25.10%の増加が確認されました。なお、各月で有効回答数（n）が異なるため、本結果は月別推移の傾向を把握するための補足資料としてご参照ください。

3．利用者の中心が40代以降であり、満足度は40～60代で相対的に高い結果に

利用者の年代構成を見ると、40代が24.1%と最も高く、次いで50代が21.8%、60代が20.0%となっています。40～60代の合計は65.9%を占めており、ジハンピの利用は中高年層を中心とした構成であることが確認されます。一方、20代は15.6%、30代は18.5%となっています。

また、ジハンピ利用者を対象に満足度を5段階評価の平均値で比較したところ、40代および50代はいずれも3.8、60代は4.0と、40～60代で比較的高い評価が示されました。これに対し、20代は3.8と同水準であるものの、30代は3.6とやや低い値となっています。

これらの結果から、ジハンピは40～60代を中心に利用されており、同年代において満足度も相対的に高い水準で推移していることが示唆されます。本結果は、年代別の利用実態および評価傾向を把握するための参考資料として位置づけられます。

・調査の実施概要

調査機関：自社調査（株式会社アドバン）

調査方法：インターネット調査（ノウンズ株式会社「knowns」）

調査内容/評価尺度：

・認知度調査：「ジハンピを知っている（認知している）」と回答した割合（％）

・利用者構成調査：ジハンピ利用者に占める年代別構成比（％）

・満足度調査：ジハンピ利用者による5段階評価の平均値

集計方法：

・認知度比較：各キャッシュレス決済サービスの認知割合（％）を算出し比較

・認知度推移：同一設問における月別の認知割合（％）を算出し推移を比較

・利用者構成比：ジハンピ利用者を母集団として年代別構成比（％）を算出

・満足度：ジハンピ利用者を母集団として年代別に5段階評価の平均値を算出

対象エリア：日本全国

調査対象：

・認知度調査：全国の男女 8,388人

・月別認知度推移調査：全国の男女（9月 n=723、10月 n=1,157、11月 n=1,137、12月 n=600）

・利用者構成・満足度調査：ジハンピ利用者（全国の男女）2,219人

調査期間：2025年9月1日～12月15日



株式会社アドバンは、Webマーケティングや投資教育サービスの運営を行っています。

FX初心者ガイドアプリ(https://ad-van.co.jp/service/fx-guide/)（ https://ad-van.co.jp/service/fx-guide/ ）

株主優待ブック(https://money.ad-van.co.jp/kabu-yuutai/)（ https://money.ad-van.co.jp/kabu-yuutai/ ）

投資専門サイト『テクニカルブック』(https://runcha-app.com/)（ https://runcha-app.com/ ）

ポイシャ - 画像共有ポイ活アプリ(https://poisha.jp/)（ https://poisha.jp/ ）

ポイ活情報サイト - ポイシャ(https://poisha.jp/media/)（ https://poisha.jp/media/ ）

推し活グッズ専門通販 - 推ししか勝たん!!(https://www.oshishika-katan.jp/) （ https://www.oshishika-katan.jp/ ）

バイクブーツ専門通販 - バイクブーツマニア(https://www.bike-boots-mania.jp/) （ https://www.bike-boots-mania.jp/ ）

【運営会社の概要】

会社名 ：株式会社アドバン

所在地 ：東京都品川区西五反田1丁目2-10 CIRCLES五反田11階

設立 ：2010年7月12日

代表者 ：田中勇輝

事業内容 ：自社サービス事業、マーケティング支援事業、オウンドメディア構築事業

会社HP ： https://ad-van.co.jp/