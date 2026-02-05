「知っているのに、使えていない」──その違和感の正体と、InfraAIという選択

サイドライン株式会社

InfraAIは、サイドライン株式会社（代表：金山竜吾）が、

現場で「AIは知っているのに使い切れない」人の多さに直面したことを

きっかけに立ち上げました。











AIという言葉は、もう特別なものではありません。

けれど情報が増えるほど、置き去りにされている問いがあります。





結局、自分はどうしたいのか。





知っているのに使えていない。

その違和感の正体が分からないまま、時間だけが過ぎていく。





InfraAIは、AIを使うかどうかを迫る取り組みではありません。





変化の前で立ち止まっている人が、

自分なりの判断を持つための土台を整える取り組みです。





なぜ今、InfraAIが生まれたのか

AIを取り巻く環境は、ここ数年で大きく変わりました。





生成AIは専門家だけのものではなく、

誰もが触れられる存在になっています。





文章作成、要約、画像生成、業務効率化。

選択肢は増え続け、AIを前提とした考え方が着実に浸透しています。





いまは「使うかどうか」ではなく、

AIと仕事をどう役割分担し、どう任せて進めるかの時代になっています。





実際に多くの方に話を聞く中で、一番多かったのは、

「便利なのは分かるのに、どこまで任せていいか分からない」という声でした。





問題は、AIそのものではありません。





ツールや事例は溢れている一方で、

自分の状況に当てはめるところで、手が止まる。





やるか、やらないかではなく、

どう関わるかを考える段階に来ている。





InfraAIは、その強い問題意識から始まりました。





InfraAIが大切にしている価値観と考え方











私たちが考える「AIスキル」は、

成果につながる形で使えることです。





それは、どの範囲をAIに任せ、どう形にするかという

「任せ方の判断」までを含んでいます。





知っているのに使えない原因は、

「任せ方」の基準が決まっていないことにあります。





多くの人は、情報を知らないわけではない。

けれど何を基準に選べばいいのか分からないまま、選択肢だけが増えていく。





だからInfraAIは、

操作方法や正解を知ることだけで終わらせません。





何ができて、どこまでをAIに任せるのか。





そうした問いに、自分の言葉で答えられる状態を重視しています。





AIを使える人と使えない人に分けない。

理解や環境の違いで、人の可能性が制限される社会を前提にしない。





多くの分野でAIは急速に変化しています。

けれど、「AIに任せるか、自分で決めるか」を選べる力は残る。





InfraAIは、その力を育てることを目的にしています。





AI学習だけでは、現実は変わらない

AIについて学ぶ機会は、確実に増えました。

知識を得ること自体は、以前より簡単になっています。





それでも、実感として

「仕事や日常が大きく変わった」と言える人は、まだ多くありません。





理由はシンプルです。

学んだ内容が、実際の行動や判断に使われていないから。















AIは、知識として理解しただけでは力になりません。

どこで使い、どこで使わないのか。

実際の場面で試し、判断し、修正する。





このプロセスを通って初めて、

生産性は体感できるほど変わっていきます。





InfraAIが大切にしているのは、

「分かった」で終わらせないこと。





行動に移し、使った結果から考え直すこと。





学習と実践が結びついたとき、

AIは単なる便利ツールではなく、

思考と仕事のスピードを格段に引き上げる存在になります。





知識の理解で終わらせないために、

独自のテンプレと課題を用いて「試す→直す」までをセットにしています。

必要に応じて一緒に整理しながら、自身の環境に使える形に落とし込みます。











学習が行動につながったときに起きる変化

学習して終わりではなく、実際の業務の中で使い始めると、景色が変わります。

一番変わるのは、「できる範囲」です。





たとえば、指示した範囲なら、

「調べる・整理する・ラフ案にする（資料・デザイン・動画など）」までを進められる。

下準備はAIがまとめて進めてくれる。





だから人は、最後の確認と判断に集中できる。

その分、同じ時間でも、出せるアウトプットの幅が広がっていきます。











これからAIは、できることが増えるだけでなく、

仕事の進め方そのものを変えていきます。





今後は、流行ではなく「目的」に合わせて、

何を任せ、何を自分で担うかを決める。





その決め方さえ持てれば、AIが進化しても迷いません。

「分からないまま決めきれない」は、少しずつ終わっていきます。





AIは、私たちの未来を一方的に決めるものではありません。

変化の中で大切なのは、

どう使うかではなく、どう関わるかを自分で選べることです。





選ばないままでも、状況は変わっていきます。

世の中の変化はこちらを待ってはくれません。





だからこそ今、考えを整理しておく。

何を任せ、何を自分で引き受けるのか。

それを、決めておく。





置き去りになる人をつくらない。





そのために、InfraAIはこの場所をつくりました。





知って終わらせず、使って確かめる。

その積み重ねが、迷いを減らしていきます。





誰もがAIで選択肢を広げていける社会を、

皆さんと一緒に実現していきます。







