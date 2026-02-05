滋賀・草津のオウミ住宅、住宅設計コンペ「OUMI DESIGN COMPETITION」初開催

オウミ住宅株式会社

オウミ住宅株式会社（本社：滋賀県草津市）は、住宅設計デザインコンペティション「OUMI DESIGN COMPETITION」を初開催しました。応募総数203作品の中から各賞を決定し、2026年2月3日に結果を発表しました。最優秀作品はオウミ住宅草津住宅展示場4号棟のモデルハウスとして実際に建築し、2026年夏の完成を予定しています。

本コンペは、展示場建て替えを契機に社外へ広く門戸を開き、「これからの時代における“ふつうの家”」を問い直すことを目的に企画しました。

最優秀賞 受賞作品

■コンペ概要

テーマは「とても素敵なふつうの家」。

応募は2025年秋に開始し、同年12月末に締め切りました。

エントリー数は478件、実際の応募作品は203作品にのぼります。応募者は10代から幅広い年代で全国各地に加え海外からの応募もありました。応募者の約7割が建築資格を持つ専門人材で、建築関連企業に勤務する層や学生の参加も見られ、専門性と多様性を併せ持つ提案が集まりました。

2月2日の2次審査の様子審査員の想像を超える多彩なデザインが集まりました

■総評：「ふつう」の再定義

今回の応募作には、「家族のつながり」や「成長に応じた可変性」など、現代の暮らしに合った提案が多く見られました。一方で本プロジェクトが重視したのは、そうした“今の正解”をなぞることではなく、その一歩先を考える視点です。

効率化の中で失われがちな“余白の豊かさ”をどう取り戻すか、つながりを強制しない心地よい距離感をどう生むか、そして閉じた家ではなく地域や自然と呼応する住まいとは何か。滋賀の風土を意識した作品も見られ、住まいが社会や環境とどう関係を結び直すかという視点が印象に残りました。

一見ふつうでありながら、暮らしをあらためて考えさせる住まい。その姿が、「とても素敵なふつうの家」の方向性だといえます。

■受賞結果

最優秀賞：浅井英光さん・竹内健斗さん

優秀賞：石川亮平さん

未来賞：廣田健史さん

学生賞：杉山健悟さん

各賞の賞金

■各作品講評（要約）

最優秀賞

「自分の時間」と「家族の時間」どちらも大切にした住まい

曲線の縁側で内外の境界を再定義し、狭小条件でも広がりを生み出した構成を評価。中央の共有空間と円形性を持つ計画の中で、DKを1階、リビングを2階に配置し、規制市街地下でも個室の関係性と居場所の質を両立させました。図面の完成度と実現性の高さも総合的に評価されています。

※本作品は草津住宅展示場4号棟として建築予定

（2026年3月既存モデル解体、4月着工、夏完成予定）

優秀賞

前庭―室内―後庭が連続する構成により、面積以上の奥行きを生み出した点を評価。建物中心に円形性を持たせた計画の中で、リビングを2階、ダイニングキッチンを1階に分け、規制市街地という条件下でも個室同士の関係性と居場所の質を両立。細部まで検討された設計精度と実現性の高さも完成度の高い提案として評価されています。

未来賞

AIを設計プロセスに取り入れ、「普通」の住宅像をデータから抽出。環境との関係性を踏まえた空間生成により、テクノロジーと建築の新たな可能性を示しました。

学生賞

三角屋根を重ね合わせた幾何学的操作により、内部と外部が入れ子状につながる空間を構成。光や外気を取り込みながら視線を制御する中間領域の豊かさが評価されました。

■企画背景

本コンペは、展示場建て替えという実在の建築計画を前提に、外部の視点や新しい発想を取り入れる目的で実施しました。

想定を超える応募があり、非常に刺激的な取り組みになりました。社内にも良い影響があり、才能ある設計者との出会いの場にもなりました。

■審査体制

審査員は社内4名（設計・工務・営業・役員）と外部建築士3名の計7名で構成。2次審査では点数方式を採用し、公平な評価を行いました。

1次審査結果は2026年1月31日に発表、最終審査は2月2日に実施しました。

■今後の展開

最優秀作品の建築を通じ、本コンペで得た新たな視点や提案を今後の住宅設計にも反映していきます。展示場という実空間で体験できる形で、「これからの時代の“ふつうの家”」を提示していく計画です。

本コンペティションの表彰式は2026年2月15日、オウミ住宅本社にて開催予定です。

【会社概要】

会社名：オウミ住宅株式会社

所在地：滋賀県草津市上笠四丁目2番25号

事業内容：注文住宅の設計・施工

公式サイト：https://www.oumi-j.co.jp/

滋賀県草津市に本社を置き、分譲地の造成・販売、注文住宅の設計・建築・販売、既存住宅の増改築・リフォーム工事を手がけるほか、賃貸マンションの経営・管理、土地・建物の売買仲介、分譲マンションの管理業務などを展開しています。