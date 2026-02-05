ロレアル パリから待望のヘアミルクが登場。芯まで浸透、うるっと密着 貯水セラミド*1配合。「ロレアル パリ エクストラオーディナリー オイル モイストミルク 」を2026年3月10日に新発売

日本ロレアル株式会社

世界最大の化粧品会社ロレアルグループ（本社：パリ）の日本法人である日本ロレアル株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：ジャン-ピエール・シャリトン）のビューティブランド「ロレアル パリ」は、大人気ロレアル パリ エクストラオーディナリー オイル シリーズから、貯水セラミド*1を配合した待望のヘアミルク「ロレアル パリ エクストラオーディナリー オイル モイストミルク」を、2026年3月10日（火）から全国の一部バラエティストア、ドラッグストアにて順次発売いたします。

■商品発売の背景

ロレアル パリの「エクストラオーディナリー オイル」シリーズは、ダメージ補修と仕上がりの良さから、長年支持されてきました。しかし近年では、オイル以外にもヘアミルクがトレンドとなっており、より髪内部のケアに力を入れるお客様が増えてきています。

髪がうるおわないと感じる要因の一つに髪の内部が乾燥した「インナードライ」が挙げられ、気づかないうちに髪がインナードライになり、夜しっかりケアをしても朝になると髪がパサつくと悩まれているお客様が多い点に着目しました。

そこで、外側をコーティングするだけでなく、髪の芯までうるおいが届くように、髪と同じ成分の貯水セラミド*1を配合した 「ロレアル パリ エクストラオーディナリー オイル モイストミルク」を開発。髪内部に水分を抱え込み、時間が経ってもツヤめく髪へと導きます。

■商品特長

1. 貯水セラミド*１で「インナードライ髪」の悩みにアプローチ

独自開発の貯水セラミド*１が、髪内部に浸透、水分をぐんぐん

キャッチして、ぎゅっと抱え込みます。

うるおい感2.8倍*2アップ。朝目覚めた瞬間も、時間が経った

夕方でも、パサつかずにたっぷりのうるおい感が続きます。

2. ヒートプロテクト処方採用。うるおい逃がさず、72時間*3ツヤめく髪へ

フラワーオイル*4配合のヒートプロテクト処方が、インナードライ髪を加速させる日々の熱ダメージから髪を守ります。

キューティクルを含む髪表面を整え、補給したうるおいを保持します。

最大72時間*3、触れるたびなめらかなツヤ髪をキープ。

3. ロレアル パリ ヘアケアシリーズのライン使いで自分史上最高の髪へ

貯水セラミド*１配合ミルクで内側からうるおいを補給し、同シリーズのオイルで外側からツヤをプラスすることで、芯からツヤめくようなまとまる髪へと導きます。

*1 オレアミドオクタデカンジオール（保湿成分）

*2 製品塗布前後の比較。ロレアル パリ調べ。個人差があります。

*3 ロレアル パリ調べ。個人差があります。

*4 メドウフォーム種子油（保湿成分）

How To

夜ミルク＋朝オイルでまとまり感アップ

夜のケアにダブル使い！さらにツヤめく髪へ

■商品概要

商品名 ：ロレアル パリ エクストラオーディナリー オイル モイストミルク

価格 ：2,530円（税込）

容量 ：90mL

発売日 ：2026年3月10日

販売店舗：Amazon、楽天、Qoo10、アットコスメショッピング

及び全国の一部バラエティストア、ドラッグストア

ブランドサイト

https://www.lorealparisjapan.jp/extraordinary-oil/extraordinary-oil-moist-milk

■ロレアル パリについて

フランス・パリ発祥のロレアル パリは、1909 年に化学者が発売したヘアカラー製品からその歴史をスタートさせた、世界最大規模のビューティーブランドです。創業以来、すべての女性に寄り添い、エンパワーメントを支援するブランドとして、世界中で愛されています。 「you’re worth it (あなたにはその価値がある) 」という不変のメッセージは、ヘアカラーやヘアケア製品を通して、すべての女性が自身の美しさを表現し、自信と輝きに満ちた人生を歩むことを応援するという、ロレアル パリの揺るぎない決意が込められています。ロレアル パリは、ビューティーを通して、すべての女性が秘める可能性を解き放ち、自分らしい生き方をサポートします。

また、すべての女性が自分らしく輝ける社会の実現に向けて、ロレアル パリはストリートハラスメントのない社会を目指し、ストリートハラスメントを目撃または経験した人が、安全に対処できるようになるための5つのステップを学ぶトレーニングプログラム「Stand Up」に取り組んでいます。