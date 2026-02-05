JUN&ROPE × JONESコラボレーション第2弾が実現。ユニセックス仕様の新作４型を発売。
株式会社ジュン（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木進）が展開する「JUN&ROPE（ジュン アンド ロペ）」は、アメリカ・オレゴン州発のゴルフギアブランド「JONES（ジョーンズ）」とのコラボレーション第2弾を、2月7日（土）より全国の直営店舗およびジュン公式オンラインショッピングストア「J’aDoRe JUN ONLINE（ジャドール ジュン オンライン）」にて販売を開始します。
第2弾となる今回は、性別を問わず着用できるユニセックス仕様としてアップデート。より多くの方にも取り入れやすいサイズ感とデザインで展開いたします。
ラインアップは、ゴルフシーンはもちろん、デイリーにも取り入れやすいトレーナー、ポロシャツ、バケットハット、キャップの全4型。
「JONES」ならではの洗練されたムードと、「JUN&ROPE」が提案するゴルフライフスタイルに寄り添うデザイン性を融合させた、タイムレスなコレクションとなっています。
パートナーや家族とのシェア使いも楽しめる、ボーダーレスなゴルフウエア＆アクセサリーとして、より幅広い層に向けた新たな「JONES」コラボレーションを提案します。
【フロントロゴ長袖プルオーバー】
品番 EJM96100
価格 \18,700
カラー：グレー、ベージュ
フロントに「JONES」モチーフの刺繍を、両袖にはプリントモチーフを、後身頃には「JUN&ROPE」のロゴを配した、カジュアルにも着用可能なユーティリティーな1枚。
10オンスの裏パイル素材を使用し、肌触りにもこだわったベーシックなトレーナー。
【ポロシャツ】
品番 EJM96110
価格 \14,300
カラー：ホワイト、ブラック
「JONES」のモチーフと「JUN&ROPE」 ロゴをプリントと刺繍で配したドライタッチのカノコポロシャツ。
速乾性や、UVカットに加え、シワになりにくい
イージーケア性を備えた高機能な一枚。
春夏シーズンのプレーに最適な、ソフトでドライな着心地のベーシックシャツ。
【バケットハット】
品番 EJU96120
価格 \9,350
カラー：ブラック、ベージュ
フロントに「JONES」モチーフの刺繍を、サイドには「JUN&ROPE」のブランドアイコンであるフラミンゴの刺繍を配した、シンプルながらもシルエットにこだわったバケットハット。光沢感のあるツイル素材を使用した、耐久性にも優れたアイテム。
【ツイルキャップ】
品番 EJU96130
価格 \9,350
カラー：ホワイト、ブラック
フロントには配色で縁取った「JONES」ロゴの立体刺繍、バックには「JUN&ROPE」のロゴ刺繍を配したベーシックなツイルキャップ。クリップアジャスター付きでサイズの調節が可能。
■特設サイト https://www.junonline.jp/news/467861 ＊2/6（金）公開
【発売・予約スケジュール】
・販売開始：2026年2月7日（土）より
ジュン公式オンラインショッピングストア「J’aDoRe JUN ONLINE（ジャドール
ジュン オンライン）」、直営店舗にて販売開始
【JONESについて】
1971年創業のアメリカ・ オレゴン州ポートランドのスポーツ用品ブランド。プレイヤーの使いやすさを追求した、シンプルでクラシックなデザインのバッグは、アメリカの伝統的なハイスクールやカレッジの生徒達からの信頼が高く、スタンフォード大学時代のタイガーウッズが使用していた事でも知られています。
【JUN&ROPE】
ブランドサイト｜https://www.junandrope.jp/
Instagram｜https://www.instagram.com/junandrope/
Facebook｜https://www.facebook.com/junandrope/
YouTube｜https://www.youtube.com/@JUNROPE/featured
SHOP LIST｜https://www.junandrope.jp/shoplist/