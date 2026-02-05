薬剤師向けスポットワーク「カイテク薬剤師」、求人掲載数No.1を獲得

カイテク株式会社

「カイテク薬剤師」求人掲載数No.1を獲得

カイテク株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：武藤 高史）は、このたび当社が提供する薬剤師のスポットワーク「カイテク薬剤師」が、薬剤師向け単発バイトの求人掲載数No.1※を獲得したことをお知らせいたします。

※調査内容：薬剤師向けに特化した単発バイト求人のアプリサービスおよびWebサービスが掲載している1日あたりの平均掲載求人数における調査、調査期間：2026年1月19日～1月25日、調査機関：TPCマーケティングリサーチ株式会社、調査方法：オンラインリサーチ

「カイテク薬剤師」について

「カイテク薬剤師(https://caitech.co.jp/lp/pharmacy/)」は、面接・履歴書不要、1日・1時間から働ける薬剤師向けスポットワークアプリです。調剤薬局を中心に、急な欠員対応や繁忙時間帯の人材確保といった現場課題に対応すると同時に、ブランクのある薬剤師や副業・スキマ時間を活用したい薬剤師の柔軟な働き方をサポートしています。

求人掲載からマッチング、勤務、給与支払いまでを一つのプラットフォーム上で完結できる点も特長です。こうした仕組みが、薬局・薬剤師双方から支持され、求人掲載数No.1につながっています。

アプリのダウンロード方法

「カイテク薬剤師」のアプリは、以下のリンクからダウンロードいただけます。登録から仕事開始まで、わずか数ステップで完了します。

カイテク薬剤師のダウンロードはこちら

https://app.adjust.com/1tex0q64

法人さま向けページほか

法人さま向けページ：https://caitech.co.jp/lp/office-pharmacy/

コーポレートサイト（企業情報含む）：https://corp.caitech.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

カイテク株式会社 広報担当

担当者： 斉藤、河合

メール：pr@caitech.jp