エーイーシー株式会社、スポーツ庁「スポーツエールカンパニー2026＋（プラス）」に認定

エーイーシー株式会社スポーツ庁「スポーツエールカンパニー2026＋（プラス）」ロゴ

24時間ジム「エコフィット24」を展開するエーイーシー株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：中村康宏・中村健威）は、このたび、スポーツ庁が認定する「スポーツエールカンパニー2026＋（プラス）」に認定されましたので、お知らせいたします。

当社では、社員の健康が企業の持続的成長を支える重要な基盤であると考え、運動習慣の定着と健康増進に向けた取り組みを経営の一環として推進してきました。今回の認定は、これらの継続的な取り組みが評価されたものと受け止めています。

「スポーツエールカンパニー」とは

「スポーツエールカンパニー」は、スポーツ庁が、従業員の健康増進のためにスポーツの実施に向けた積極的な取り組みを行っている企業を認定する制度です。

社員がスポーツに親しめる環境づくりを進める企業を可視化することで、社会的評価の向上や、働き盛り世代を中心とした国民全体のスポーツ実施率向上を目的としています。

また、従業員の週1回以上のスポーツ実施率が70％以上の企業には、「＋（プラス）」の呼称が付与されます。

当社の主な取り組み内容

当社では、社員一人ひとりがライフスタイルに合わせて無理なく運動を継続できる環境づくりを目的に、以下の取り組みを行っています。

■ 自社ジム「ECOFIT24(エコフィット24)」を全店無料利用制度

全国の自社運営24時間ジム「ECOFIT24」を、全社員が全店舗無料で利用可能としています。

勤務前後や休日など、各自のペースで利用でき、継続的な運動習慣の定着を支援しています。

■ 健康管理アプリ「TRESUL(トレスル)」の提供

トレーニング記録、食事管理、体重・体脂肪などを一元管理できる健康管理アプリを社員に無料提供しています。目標設定や成果の可視化を通じて、健康意識の向上と行動の継続を後押ししています。

■ 本社倉庫内マシンの自由利用

本社倉庫内に自社開発のトレーニングマシンを設置し、昼休憩や業務後の短時間運動を促進しています。社員が日常的に気軽に体を動かせる環境を社内に常設しています。

■ InBody測定機の設置

社内に体組成測定機「InBody」を設置し、社員はいつでも測定が可能です。

測定結果をアプリと連動させることで、運動内容や食事改善に活用し、自律的な健康管理を支援しています。

■ 社内スポーツイベントの開催

会社負担により、フットサルやゴルフなどの社内スポーツイベントを企画・開催しています。

部門を越えた交流と運動機会の創出を両立し、コミュニケーション活性にもつなげています。

■ 継続参加を促すサポート体制

Slackや社内掲示板を活用し、制度の案内や健康情報の発信を継続的に行うことで、運動を「続けやすい」環境づくりを行っています。

今後の展望

今後も当社は、フィットネス事業を展開する企業として、自社社員自らが健康で活き活きと働ける環境づくりを実践し続けるとともに、スポーツを通じた健康経営の推進により、社員・お客様・社会に対する価値提供のさらなる向上を目指してまいります。

会社概要（エーイーシー株式会社）

会社名：エーイーシー株式会社

所在地：〒463-0002 愛知県名古屋市守山区中志段味下定納80 GLP名古屋守山WEST 2階

TEL：0120-994-214（フィットネス事業専用回線）

E-mail：info@aec-co.net

公式サイト：https://aec-co.net/

関連サービス一覧

ECOFIT24（エコフィット24）：https://www.ecofit24.com/

ECOFIT24 FC（フランチャイズ）：https://fc.ecofit24.com/

TRESUL（トレスル）：https://www.tresul.jp/

エコレコフィットネス（業務用マシン）：https://www.ecoleco-fitness.com/

ECOGOLF（インドアゴルフ）：https://ecoleco-fitness.com/lp/ecogolf

PROVERBELL（プロバーベル）：https://prover-japan.com/





