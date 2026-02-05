10日間限定で大人気セットが復活！横浜発クラフトチョコレート専門店「VANILLABEANS 新横浜店」から、1周年を記念した看板スイーツ詰め合わせが数量限定で登場。

チョコレートデザイン株式会社

チョコレートデザイン株式会社（代表取締役：大槻昌弘、本社所在地：横浜市）が運営する、横浜発のクラフトチョコレート専門店VANILLABEANS（バニラビーンズ）の新横浜駅直結の常設店舗「VANILLABEANS 新横浜店」は、2026年2月6日(金)にオープン1周年を迎えます。日頃のご愛顧に感謝を込めて、オープン当時に合計2,500セット以上を売り上げた大人気のスイーツセットを、1周年を記念して数量限定で復刻販売いたします。新横浜店限定、新幹線柄をあしらった新色グリーンの限定パッケージでお楽しみいただけます。

数量限定で復刻販売。1周年記念スイーツセット

商品名「新横浜店1周年記念セット」

VANILLABEANSの看板商品「ショーコラ」や「パリトロ」、一口サイズのクラフトチョコレート「ドロップチョコレート」を詰め合わせたセットを、29％OFFのお得な価格でご用意いたします。新横浜店限定・新幹線柄の新色パッケージで、旅のお供や横浜土産にもおすすめのスイーツセットです。

内容：「ショーコラ・マイルドカカオ」2個、「ショーコラ・リッチミルク」2個、「パリトロ・スイート」2個、「ドロップチョコレート」1袋

期間：2月6日(金)～2月15日(日) ※各日数量限定

価格：2,484円(税込) ※定価より29％OFF

昨年のオープン当時の様子

2025年2月6日のオープン時には、開店前から多くのお客様にお並びいただき、「オープン記念セット」は開店後30分を待たずに完売。期間中、合計で2,500セット以上を売り上げるなど、大きな反響をいただきました。

■購入されたお客様の声

・オープン日に気になってオープン記念セットを購入して美味しかったので、後日チョコレート好きの友人を連れていきました。

・VANILLABEANSのことは知らなかったが、オープン日に行列だった為、気になってオープン記念セットを購入しました。どれもとても美味しかったので、また買いに来ました。カフェがある店舗にもぜひ行ってみたいです。

・VANILLABEANSの名前は知っていたが、購入したことはなかったのでオープン記念セットを試しに買ってみたら、美味しくて家族にも好評だったのでまた自宅用に買いに来ました。

・オープン記念セットを購入したが、どれもとても美味しくて感動しました。

新横浜店について

ブランド誕生25周年の節目に、横浜の玄関口である「新横浜駅」直結のショップをオープンいたしました。シグネチャーであるショーコラ＆パリトロをはじめ、20種類以上のタブレットショコラや、ライフスタイルを提案するミニトートバッグやマグカップなどのグッズも充実した店舗です。美味しく、高品質、そしてサステナブルなチョコレートを守り続けることをお約束する証として、1日に約35万人が利用し、神奈川県内でトップクラスのアクセスの良さを誇る新横浜駅への出店を決定いたしました。

住所：〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-100-45キュービックプラザ新横浜 3F

TEL：045-620-5522

営業時間：9:00～21:00

定休日：不定休（キュービックプラザ新横浜店に準ずる)

新横浜店限定・割引キャンペーン実施中

新横浜駅から徒歩5分の「横浜アリーナ」で開催されたイベントの当日チケットをご提示いただいた方限定で、200円引きのサービスを実施中です。対象のお客様は、1会計につき税込1,500円以上ご購入いただくと、200円を割引いたします。

キャンペーン期間： 2026年3月31日(火)まで

対象：横浜アリーナのイベント当日チケットをご提示いただいたお客様

VANILLABEANS（バニラビーンズ）について

VANILLABEANSは、国際フェアトレード認証取得事業者、JICAサステイナブル・カカオ・プラットフォームの会員企業である横浜発のクラフトチョコレート専門店です。2000年に設立、オンラインショップでの販売からスタートし、現在は横浜みなとみらいを中心に実店舗カフェも複数展開しています。

看板商品のフェアトレードチョコレートを使用した生チョコレートサンド『ショーコラ』は、ソーシャルプロダクツアワードの国際部門・生活者審査員賞（2018年）、2万3千人のフードアナリストによる日本初の食品・食材の審査・認定制度「ジャパン・フード・セレクション」のグランプリ（2023年）を『8個入』が受賞、2024年12月には、百貨店・専門店の生チョコクッキーサンド売上No.1(※)に選ばれました。2025年10月には同じくフェアトレードチョコレートを使用した濃厚ショコラケーキ『パリトロ・スイート』が「ジャパン・フード・セレクション」のグランプリを受賞しました。

(※) GMOリサーチ＆AI株式会社調べ、2023年1月～12月調査結果

サステナブルな取り組みを長年続けており、現在はエクアドル共和国にてカカオの植樹活動や栽培支援の取り組み「みんなで育てるカカオの森プロジェクト」を進行中です。2025年6月には駐日エクアドル大使館に3度目の表敬訪問を行いました。