今だけ、ここだけ。二周年記念「ぴよりんマグカップセット」

ジェイアール東海フードサービス株式会社

ジェイアール東海フードサービス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：岩下賢一）は、ぴよりんshopアトリエ店の開業二周年を記念し、アトリエ店限定のマグカップとマドレーヌのセットを、2026年2月14日より数量限定で販売します。ぴよりんshopアトリエ店ならではの限定商品として、ご来店の記念や贈り物におすすめです。

数量限定！アトリエ店限定の「ぴよりんマグカップセット」

ぴよりんをモチーフにした限定デザインのマグカップと、アトリエで一つひとつ丁寧に焼き上げたショコラマドレーヌを組み合わせたセットです。マグカップは日常使いしやすいサイズ感で、ぴよりんshopアトリエならではのデザイン。ショコラマドレーヌは、しっとりとした食感とやさしい甘さが特長です。

【100セット限定】で、なくなり次第販売終了となります。

オリジナルのマグカップ手作りショコラマドレーヌ専用パッケージでご用意、そのまま贈り物としてもおすすめです。[表1: https://prtimes.jp/data/corp/124425/table/154_1_d97249379c449dc5209ebe74ca473a47.jpg?v=202602051051 ]

※数量限定商品のため、限定数に達し次第販売を終了いたします。

販売店舗について

ぴよりんshopアトリエ店

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/124425/table/154_2_b1cbd06b1bc60158e40e09b1569ee0c8.jpg?v=202602051051 ]「ぴよりん」とは

愛知県の地元食材「名古屋コーチン」の卵を使ったプリンを、バニラの香り豊かなババロアで包み込み、粉末状にしたスポンジをまとわせた、ふんわり「ひよこ」の形に飾り付けた生スイーツです。名古屋駅構内の店舗と、愛知県春日井市内の製造工房併設店舗で販売しています。2026年７月１日に誕生15年を迎えます。

《15周年特設サイト》

https://piyorin.com/15th-anniversary/

「ぴよりん」公式 HP・SNS

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/124425/table/154_3_b058b31de77eec6e619c9ab5c3ad1c44.jpg?v=202602051051 ]

※画像は全てイメージです。

※発売日時や価格、商品の仕様、販売箇所は、予告なく変更する場合がございます。

また、急遽販売を終了する場合がございます。