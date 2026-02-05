アイスマイリー、「RAGソリューション比較ガイド」を公開！“精度の壁”を突破する製品比較からアノテーションまでを徹底解説

株式会社アイスマイリー

国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽 晃司）は、RAGサービスの比較から導入タイプ診断、回答精度の向上やアノテーションについて解説した資料「RAGソリューション比較ガイド」を2026年2月5日（木）に公開しました。

■「RAGソリューション比較ガイド」の概要

本資料は、多様化するRAGソリューションの中から自社に最適なサービスを選定し、導入後の「精度の壁」を突破するための実践ガイドです。

主要なRAGソリューションを3つのタイプに分類し、それぞれの特徴や導入スピードなどの観点で比較しています。また、3つの質問に答えるだけで自社に合う導入タイプが分かる「診断チャート」も収録しました。

さらに、RAG活用の成否を分ける「データ構造化（図面・帳票のテキスト化）」や「アノテーション（回答精度の評価）」についても詳しく解説。各フェーズの課題を解決するソリューションや、導入から運用までのロードマップと合わせ、プロジェクトを成功に導くためのノウハウを網羅しています。

■「RAGソリューション比較ガイド」作成の背景

ChatGPT等の普及により、多くの企業が生成AIの業務利用を開始しています。次なるステップとして、社内データをAIに参照させる「RAG（Retrieval-Augmented Generation）」への注目が高まっていますが、Digeonが2025年12月に実施した調査によると、RAGを「導入済み」の企業はわずか17.8%に留まり、8割以上の企業はまだ導入できていないのが実情です。

参考：株式会社Digeon「RAGの認知・導入実態に関する調査」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000166238.html)

また、先行して導入や検証を進めた企業の間でも、「期待した回答精度が出ない」「社内の複雑な図面やマニュアルを正しく読み込めない」といった声も少なくなく、大きな課題となっています。

RAGを単なる実験で終わらせず、組織の「即戦力」として定着させるためには、適切なソリューションの選定に加え、AIがデータを読める形にする「構造化」や、回答の正誤を評価する「アノテーション」が不可欠です。

そこでAIsmileyは、これからRAG導入を検討する多くの企業が失敗しないよう、ソリューション選定からデータ整備の手順までを網羅した『RAGソリューション比較ガイド』を作成しました。

本資料は、これから導入を検討される方はもちろん、すでに導入済みで精度改善を目指す方など、特に以下のような課題をお持ちの方におすすめです。

- 社内データの検索・活用にRAGの導入を検討している方- RAGを導入したが、回答精度が低く実用化できていない方- PDFや図面など、読み込ませたいデータの構造が複雑で困っている方- 自社に最適なRAGソリューションやアノテーションサービスを効率よく探したい方

社内データを「即戦力」に変え、生成AI活用を加速させるための手引きとして、ぜひご活用ください。

■「RAGソリューション比較ガイド」の入手方法

本資料をお求めの企業ご担当者様は、下記の手順に沿って資料請求ください。

- 下記『今すぐ無料で資料請求』をクリックします。- お問い合わせフォームへ移動後、必要項目を入力の上、送信ください。- 入力されたメールアドレス宛にお問い合わせ受付確認メールが自動送信されます。- 弊社担当者よりメールにて「RAGソリューション比較ガイド」をご案内させていただきます。

今すぐ無料で資料請求 :https://aismiley.co.jp/rag-comparison-guide-inquire/

※本資料はAIの導入を検討している企業に対して配布しております。AIソリューション提供会社の市場調査および同業他社・競合他社への提供はしておりませんので、あしからずご了承ください。

※本資料はプレスリリースや製品サイト、導入実績などの公開情報を基にAIsmiley編集部が独自の視点で取りまとめたもので、網羅性や正確性を完全に担保するものではありません。

■AIポータルメディア「AIsmiley」の概要

AIsmileyは、月間300万PV・掲載製品数500以上を誇る国内最大級のAIポータルメディアです。

Webサイト上で気になる技術や業種・業態の事例からAIソリューションを選び、まとめて無料で資料請求できます。

企業のAI導入を加速させるプラットフォームとして、国内のDX推進を支援します。

URL：https://aismiley.co.jp/

