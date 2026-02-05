《歯科衛生士学生対象【給付型】クオキャリア奨学金》2026年度奨学生の募集スタート！―累計採用実績240名以上／予防歯科の将来を担う「歯科衛生士」を志す学生を支援

株式会社クオキャリア

歯科業界の人材採用支援を行う株式会社クオキャリア(https://www.quacareer.co.jp/)（本社：東京都豊島区）は、「歯科衛生士」を志す学生を支援する【給付型】奨学金制度「クオキャリア奨学金(https://quaview.jp/works/scholarship/2026requirements)」の2026年度奨学生募集を開始いたしました。

「予防歯科」の担い手「歯科衛生士」を目指す学生を支援

予防医療が注目され、また口腔の健康が全身の健康に大きな影響を及ぼすことも分かってきている中、歯周病や虫歯の予防処置を担う歯科衛生士への期待は年々高まっています。

しかしそのニーズに対して歯科衛生士の数は著しく不足しており、現在の求人人数倍率は約20倍を超えるなど、深刻な売り手市場が続いています。

訪問歯科や患者へのカウンセリングなど、担うべき職務が多様化・高度化しているのに加え、高齢者施設といった歯科医院以外の施設からの需要も増えており、歯科衛生士の供給や育成は大きな課題となっています。

そのうえ、歯科衛生士資格を取得するまでにかかる学費などの負担は決して軽いものではありません。

また近年、社会人経験を経てから歯科衛生士養成校に入り直して歯科衛生士を目指す方も増えており、そういったケースでは、家族からの経済的支援を受けずに学業を続けている場合も多くあります。

「返済不要・進路自由」で学校・保護者からも高評価／サポーター医院も多数

そんな中、経済的な理由により修学継続に困難を抱える歯科衛生士学生を支援するために設立されたのが、「クオキャリア奨学金」です。

2013年の設立以来、毎年奨学生を募集しており、これまで240名以上の学生に経済支援を行ってきました。返済不要の給付型であることや、就職先の制限がない点などから、学校・保護者の方々からも安心して勧められる制度として高く評価されています。受給希望者は年々増加し、採用予定数を大きく上回る状況が続いています。

当初は、株式会社クオキャリアの出資のみで奨学金事業を運営していましたが、応募者の増加を受け、2017年以降は本奨学金の趣旨にご賛同いただいた歯科医院等からも資金のご提供をいただいております。

賛同の輪は広がり続けており、今回は全国各地52の歯科医院からご支援が集まりました。その支援金と当社の出資を基に、2026年度も奨学生22名を広く募集いたします。

「実習に専念できた」奨学生からの喜びの声

今年度までの奨学生からは、「返済不要の給付型のため、実習中でアルバイトの時間が限られても安心して学校生活を続けられた」「奨学生になっても卒業後の進路制限がないため、しっかり検討でき、働きたいと強く思える歯科医院に巡り合えた」といった声が寄せられています。

また、本奨学金制度では単なる資金援助にとどまらず、奨学生同士の交流の場の提供など、学生生活や就職に対する意識啓発にも取り組んでいます。この点についても「もっと勉強を頑張らないといけないなとやる気をもらえた」「他校の授業や就活の状況が分かり、とても有意義な機会になった」との高い評価をいただいています。

「健康寿命の延伸」が叫ばれる昨今、社会における役割と必要性が一層高まっている歯科衛生士。一人でも多くの人が歯科衛生士となり、資格を生かして歯科医療の現場で活躍するための環境づくりに、本奨学金制度が貢献できればと考えております。

【制度概要】

奨学金種類：給付型（返済不要）

対象者：2027年3月に歯科衛生士養成学校を卒業見込みの方

募集人員：22名

給付金額：月額20,000円

給付期間：2026年7月1日(水)～2027年3月31日(水)

応募締切：2026年5月20日(水) 応募書類必着

募集詳細：https://quaview.jp/works/scholarship/2026requirements

■会社概要

【株式会社クオキャリアについて】

設立：2006年5月18日

本社：東京都豊島区南大塚3-46-3いちご大塚ビル6F

事業内容：歯科業界に特化した求人広告サービス

TEL：03-5927-9404

FAX：03-5927-9893

HP：https://www.quacareer.co.jp

当社は、歯科業界専門の求人サービス「クオキャリア」を2006年より展開。歯科医師・歯科衛生士専門の求人情報誌を制作し学校に配本する他、就活イベント・求人サイト運営、求人票の作成・発送代行を行っています。学校とのリレーションや複数メディアを活用した他にはない求人サービスとして、9,000超の歯科医療施設にご利用いただいています。また、求人の枠にとらわれず、奨学金制度創設や予防歯科に関する情報を発信する動画サイトの運営といった啓発事業などにも取り組んでいます。

