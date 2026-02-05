若手ゲームディレクター向け勉強会「ゲームディレクター研究会 #03」2月17日（水）に開催決定！
クリエイターの生涯活躍を支援する株式会社ゲームクリエイターズギルド（本社：東京都豊島区、代表：宮田大介、以下「ゲームクリエイターズギルド」）は、世界に通用する次世代のクリエイティブディレクター創出を目的とし若手ゲームディレクター向け勉強会「ゲームディレクター研究会 #03」を2月17日（火）18:30に開催いたします。
お申し込みはこちら：https://gcg-directorstudy-03.peatix.com/(https://gcg-directorstudy-03.peatix.com/)
３回目の開催となる今回は、『Öoo』『ElecHead』などで知られるインディーゲームクリエイター生高橋氏をゲストに加え、登壇者と参加者それぞがれディレクター目線で課題ゲームを分析、クリエイティブ面での気づきや凄さを全員でディスカッションしていきます。
【ゲームディレクター研究会とは】
世界に通用する次世代のクリエイティブディレクター創出を目的とした勉強会です。
毎回クリエイティブに関する課題を設け、登壇者と参加者双方がディレクター目線での考えやアイデアを発表し合う、ゲームディレクターの、ゲームディレクターによる、ゲームディレクターのための学びの場です。
会の“主任”を、国内外で20年以上のディレクターキャリアを持つファーレンハイト213株式会社の塩川 洋介が担当。
毎回ゲーム業界内外から様々なゲストをお呼びして、クリエイティブやディレクションをテーマに、主に「0→1」部分に関するトピックを、登壇者と参加者との意見交換やディスカッションを通じて学びを深めていく、参加型の勉強会となります。
▼過去の開催時の様子：
【登壇者紹介】
■ゲスト
生高橋（なまたかはし）
インディーゲーム開発者。
専門学校卒業後、企業に属さず独立し、個人開発を中心に活動。
言語に頼らないノンバーバルなゲームデザインを特徴とし、代表作に電気をテーマにしたパズルアクション『ElecHead』、爆弾を使った探索型パズルアクション『Öoo』がある。
企画・プログラム・ゲームデザインを一貫して手がける開発スタイルを貫いている。
■研究会：主任
塩川 洋介（しおかわ ようすけ）
ファーレンハイト213株式会社
代表取締役ゲームディレクター
2000年にスクウェア（現スクウェア・エニックス）に入社。 2009年からSQUARE ENIX, INC.（北米）に出向。帰国後、スクウェア・エニックス・ホールディングス、Tokyo RPG Factory、ディライトワークスを経て、2022年に独立。
携わったゲームに『キングダムハーツ』『ディシディア ファイナルファンタジー』『Fate/Grand Order』などがある。
著書に『ゲームデザインプロフェッショナル ー 誰もが成果を生み出せる、『FGO』クリエイターの仕事術』、監訳書に『ゲームデザインバイブル 第2版 ―おもしろさを飛躍的に向上させる113の「レンズ」』などがある。
現在は、インディーゲームを中心に『つるぎ姫』『プレイ禁止』などの開発に携わる｡
■研究会：助手
宮田 大介（みやた だいすけ）
ゲームクリエイターズギルド主催
ゲームクリエイターの相互教育コミュニティである「ゲームクリエイターズギルド」、学生クリエイターの成長型コンテスト「ゲームクリエイター甲子園」等、ゲーム業界を活性化するためのコミュニティ創出を行っている。
【開催概要】
▼日時
2026年2月17日（火）18：30～22：00
※18：30開場／19：00スタート
▼場所
NHN アトリエ
住所：〒105-0003 東京都港区西新橋三丁目1番8号 NHN アトリエ
MAP：https://www.nhn-japan.com/(https://www.nhn-japan.com/)
「LINE：ディズニー ツムツム」や「妖怪ウォッチ ぷにぷに」「#コンパス 戦闘摂理解析システム」などの開発・運営をしているNHN PlayArtのオフィスをお借りしての開催となります。
▼対象
若手向けの勉強会となりますので、現役クリエイターのみならず、今後ディレクターを目指していきたい学生や未経験者の参加も大歓迎です。
※すでに現役でご活躍されているディレクターの方も参加可能ですが、初学者向け中心の内容になることをご理解いただいた上でご参加ください。
▼参加費
無料（申し込みは必須）
▼定員
30名 ※定員に達し次第抽選とさせていただく場合がございます。
▼詳細・お申し込みはこちら
https://gcg-directorstudy-03.peatix.com/(https://gcg-directorstudy-03.peatix.com/)
【ゲームクリエイターズギルド 概要】
ゲームクリエイターを始めとしたゲームに関わる/関わりたい人たちが、プロ・アマチュア/学生・社会人/企業間など、
あらゆる垣根を越え「学び合い」「語り合い」「教え合う」ゲームクリエイターのための拠点（ギルド）です。
スキルや知識を学びゲームクリエイターとして成長・活躍し続けたい、同じ業界にいる仲間と市場の動向や技術についてなどの交流したい、日本のゲーム業界・職業自体の価値を上げ今より良い環境を作っていきたい、そんなゲームを愛する人たちの未来に必要な情報や機会を提供します。
▼ゲームクリエイターズギルドLINE
【社会人向け】https://lin.ee/BhIoOaF(https://lin.ee/BhIoOaF)
【学生向け】 https://lin.ee/2A5pm0L(https://lin.ee/2A5pm0L)
運営会社：株式会社ゲームクリエイターズギルド
「クリエイターが『自分らしく』『立ち続けられる』世界」を目指してゲーム業界を中心にクリエイターの市場価値の透明化や、多くの人がエンタメ業界で生涯現役を目指せるための仕組み作りとして、クリエイターコミュニティやゲームクリエイター甲子園などを主催。
会社名 ：株式会社ゲームクリエイターズギルド
代表 ：代表取締役 宮田 大介
所在地 ：東京都豊島区東池袋2丁目62番8号 BIGオフィスプラザ池袋1206
設立 ：2023年7月
URL ：https://gc-guild.net/(https://gc-guild.net/)