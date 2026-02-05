ゴルフ場デジタルサイネージ「ゴルフアドボックス」春シーズンに向け、設置ゴルフ場の募集を拡大
株式会社エニアド（本社：東京都文京区、代表取締役：古澤伸一、以下「エニアド」）は、同社が運営するゴルフ場向けデジタルサイネージサービス「ゴルフアドボックス」において、春のゴルフシーズンに向けた設置ゴルフ場の募集を拡大することをお知らせいたします。
■ 春シーズンの来場増加を見据えた情報発信環境の強化
春はゴルフのハイシーズンにあたり、来場者数の増加が見込まれる時期です。
ゴルフアドボックスは、クラブハウス内に設置するデジタルサイネージを通じて、来場者に向けた広告配信に加え、施設案内やイベント告知などの情報発信を可能にするサービスです。
来場者が増える春シーズンに向けて、ゴルフ場様の情報発信力強化と付加価値向上を支援するため、設置コースの募集を拡大いたします。
■ ゴルフアドボックスとは
ゴルフアドボックスは、ゴルフ場クラブハウス内（ロビー・レストラン・待合スペースなど）にデジタルサイネージを設置し、来場者に向けて広告や各種情報を配信するサービスです。
来場者の動線上に設置されるため視認性が高く、プレー前後の滞在時間に自然な形で情報を届けることができます。
広告配信による収益機会の創出だけでなく、施設からのお知らせやマナー啓発動画などの放映も可能で、ゴルフ場運営を多面的にサポートします。
■ ゴルフ場様にとってのメリット
１. 新たな収益機会の創出
広告配信による媒体活用により、遊休スペースを活かした新たな収益機会の創出が可能です。ゴルフ場の雰囲気を損なわない運用設計で、施設価値を維持しながら導入いただけます。
２. 来場者満足度向上につながる情報提供
天気情報、交通情報、館内案内、イベント告知など、来場者にとって有益な情報を放映可能。単なる広告媒体ではなく、施設サービスの一部として活用できます。
３. 館内掲示物のデジタル化による運用負担軽減
紙掲示の差し替えや管理の手間を削減し、情報更新をデジタルで効率化。タイムリーな告知や告知内容の統一にも役立ちます。
■ 春シーズンに向けた設置募集について
現在エニアドでは、春の来場増加シーズンに向けて、ゴルフアドボックスの設置ゴルフ場を広く募集しております。
クラブハウス内のスペースや導線に合わせた設置プランをご提案し、施設運営の妨げにならない形での導入が可能です。
導入をご検討中のゴルフ場様には、設置イメージや運用内容の詳細をご案内いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
■ お問い合わせ先
株式会社エニアド（ANY AD Inc.）
担当：岩崎 聖
E-mail：xadbox@any-ad.jp
TEL：090-8870-7243
※テレワーク推奨のため、メールでのお問い合わせをお願いいたします。
■ 株式会社エニアドについて
会社名：株式会社エニアド（ANY AD Inc.）
所在地：〒113-0023 東京都文京区向丘1-7-15 2F
設立：2023年12月
URL：https://any-ad.co.jp/
事業内容
- アドボックス運営事業（デジタルサイネージ広告メディア運営）
- メディア開発事業
- オフライン広告代理事業
- マーケティングコンサルティング
資料を確認する :
https://any-ad.co.jp/download/golf-xadbox-service