『自由が丘営業所』 移転のお知らせ

三菱地所ハウスネット株式会社

三菱地所グループにおいて売買の仲介、賃貸の仲介・管理を担う、三菱地所ハウスネット株式会社（取締役社長：平川清士、本社：東京都新宿区）は、2026年2月5日に、営業拠点『自由が丘営業所』を移転しましたので、お知らせいたします。

『自由が丘営業所』は、東急東横線・東急大井町線「自由が丘」駅徒歩2分のM deux 2階へ移転いたしました。移転後の『自由が丘営業所』は、メープル通り沿いに面し、ご通行中のお客様にもより目に留まりやすく、気軽にご利用いただけるようになりました。

『自由が丘営業所』は、交通利便性と生活利便性の高さに加え、緑豊かで静かな住宅街の落ち着きが調和する自由が丘エリアを中心とした、目黒区・大田区・世田谷区の城南エリアの不動産を幅広く取り扱っております。当エリアには、三菱地所グループが分譲したマンションも多く、住環境として多様な魅力を備えていることから都内でも屈指の人気を誇る地域となっております。

今後も不動産に関するお客様の身近な相談窓口として、より迅速かつ丁寧なサービスを提供してまいります。お近くにお出かけの際には、ぜひお立ち寄りください。

▲エントランス・受付

▲応接室

▲『自由が丘営業所』のあるM deux外観

三菱地所ハウスネット『自由が丘営業所』は、これからも住まいの売買の仲介、賃貸の仲介・管理、不動産投資から不動産相談まで、皆様の多様なニーズにお応えしてまいります。

■三菱地所ハウスネット株式会社 『自由が丘営業所』

【営業所概要】

・所在地 東京都目黒区自由が丘二丁目11番20号 M deux 2階

・最寄り駅 東急東横線・東急大井町線「自由が丘」駅

・TEL 03-6459-5025

・フリーダイヤル 0120-855-158

・営業時間 9:30～18:00

・定休日 毎週水曜日および第1、第3火曜日

・WEBページ https://www.mec-h.com/office/detail/D37