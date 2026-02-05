経費データ連携プラットフォーム「ビズバンスJTB経費データ連携」、「ハーモス経費」との連携を開始

株式会社JTBビジネストラベルソリューションズ

JTBグループ でビジネストラベルマネジメントと出張予約・経費精算ソリューションを提供する株式会社JTBビジネストラベルソリューションズ（本社：東京都江東区、代表取締役社長執行役員：原田 雅裕/以下、JTB-CWT）が提供する経費データ連携プラットフォーム「ビズバンスJTB経費データ連携」は、株式会社ビズリーチ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：酒井 哲也）が提供する経費精算システム「ハーモス経費」との連携機能の提供を開始しました。

本連携では、「ビズバンスJTB経費データ連携」を介することで、「ビズバンスJTB出張予約」での出張予約データが「ハーモス経費」へ自動で取り込まれます。出張者の入力負担を大幅に削減するとともに、精算ミスの防止や承認者・経理部門の確認の負担を軽減します。

さらに、「ビズバンスJTB出張予約」で発行される一括請求書はインボイス制度対応のため、領収書や請求書の添付が不要となります。これにより、精算業務のさらなる効率化とともに、企業の生産性向上とガバナンス強化を実現します。

業務改善イメージ：出張手配～精算がもっとスムーズに

例えば、月に複数回の出張が発生する企業では、以下のような業務改善が期待できます。

- 出張申請と同時に航空券やホテルの一括手配が可能となることで、出張者の予約負担を軽減するだけでなく、会社一括請求により従業員の立替払いが不要になります。また、一元化されたサイトでの予約により、出張者の利便性が向上するとともに、承認者も「規定に沿った適正な予約か」を容易に判断できるようになります。- 出張予約時に登録された移動日・行き先・交通手段・金額などの情報が、「ハーモス経費」の出張申請伝票に自動で反映されます。これにより、申請者・承認者ともに予約内容と申請内容の確認作業が効率化され、申請ミスも防止できます。- 出張後は「ハーモス経費」の出張精算画面にて、連携された実績情報を選択するだけで、その内容が明細へ自動で取り込まれます。手入力が削減されるだけでなく、個別の領収書や請求書の添付も不要となり、申請者は内容確認するだけで申請が完了します。承認者および経理担当者は、出張内容と経費の突合や確認作業を効率化でき、差戻しや確認工数を軽減できます。

出張予約から精算まで一気通貫で完結させることが可能になります。

連携の背景

企業の出張業務においては、出張予約・実績管理・経費精算がそれぞれ別のシステムや運用で管理されているケースも多く、経費精算時の手入力や内容確認に多くの工数がかかることが課題となっています。こうした課題に対し、「出張予約の情報を、経費精算の起点としてそのまま活用できる状態をつくる」ことを目的に、今回の連携をリリースいたしました。

「ビズバンスJTB経費データ連携」は、今後もあらゆる経費データの自動連携を目指し、手入力や領収書の添付といった手間のかかる業務を無くし、お客様の経費精算業務をもっと楽に、簡単にすることをテーマに取り組んでまいります。

■ビズバンスJTB経費データ連携について

「ビズバンスJTB経費データ連携」は、JTB-CWTが提供するクラウド型の経費データ連携プラットフォームです。出張予約データやカード利用明細などの各種経費データを中継し、経費精算システムと連携することができます。国内で販売されている多くの経費精算システム・ワークフローとの連携実績を持ち、企業のバックオフィス業務の効率化を支援しています。

※詳しくは製品 HP をご参照ください。

https://bts.jtbbwt.com/solution/bizvance/dataconnect

■ハーモス経費について

「ハーモス経費」は、スマートフォンからの申請・承認にも対応したクラウド型経費精算システムです。日々の経費申請から承認、経理処理までをスムーズにつなぎ、企業の経理・財務業務の効率化を支援します。

ハーモス経費は、今後も、経理業務の現場で本当に役立つシステムを目指して機能強化を続けてまいります。

※詳しくは製品 HP をご参照ください。

https://hrmos.co/keihi/

■株式会社JTBビジネストラベルソリューションズについて

会社名 ：株式会社JTBビジネストラベルソリューションズ

代表者 ：代表取締役社長執行役員 原田 雅裕

所在地 ：東京都江東区豊洲5-6-52 NBF豊洲キャナルフロント

設立 ：2000年8月

URL ：https://www.jtb-cwt.com/

■株式会社ビズリーチについて

会社名 ：株式会社ビズリーチ

代表者 ：代表取締役社長 酒井 哲也

所在地 ：東京都渋谷区渋谷2-15-1

設立 ：2007 年 8 月

URL ：https://www.bizreach.co.jp/

※記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。

※仕様や提供内容については予告なく変更となる場合があります。