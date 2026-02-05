調理技術教育学会『食品ロス!?』オンラインセミナー開催
公益社団法人 全国調理師養成施設協会(会長：中川純一、所在地：東京都渋谷区)は、このたび、学会員以外も参加できる学会オンラインセミナーを開催します。
食品ロスは「減らす」だけでなく、「価値に変える」ことができます。調理の現場で取り組む食品ロス対策の情報と可能性を、一般の方にも分かりやすくお伝えするセミナーです。ぜひご参加ください。
オンラインセミナー概要
日時：2026年３月13 日（金）16：30～18：00
講師：鈴木 学
農林水産省大臣官房 新事業・食品産業部 外食・食文化課食品ロス・リサイクル対策室 室長
事例紹介：
規格外野菜の収穫
気仙沼リアス調理製菓専門学校
松田 大志
規格外食材を使った商品を販売
楊志館高等学校
渡辺 有一
テーマ：「食品ロス!?」～事例紹介～
配信方法：ライブ配信(Zoom)
参加方法：下記のオンラインセミナー申込フォームよりお申し込みください
オンラインセミナー申込フォーム :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczh01kr4bYHkA_iP2GrdGXaF4WItrVblsE-J2FtHxwAVOspw/viewform
参加費：学会員は無料(要登録)・非学会員は2，000円
定員：500名(定員になりましたら、募集を締め切らせていただきます)
募集期間：２月２日(月)～３月10日(火)
主催：公益社団法人 全国調理師養成施設協会、調理技術教育学会
調理技術教育学会公式サイト :
https://www.cte-jatcc.jp/
■公益社団法人 全国調理師養成施設協会とは？
1973年(昭和48)設立。全国204校の調理師養成施設(いわゆる調理師学校)を会員とし、調理師養成施設の教育を振興し、内容の充実を図ることを目的としている。
調理師養成教育は、専修学校をはじめとして、高等学校、各種学校、短期大学、大学、短期大学校などさまざまな学校群・教育課程で展開されている。
■調理技術教育学会とは？
調理に関する技術や科学に関する最新の情報を収集・発信し、調理技術の発達、養成教育の水準の向上に寄与することを目的として、2019年４月に全国調理師養成施設協会内の一事業として発足。
本学会では、調理に関する技術及び科学、養成教育の指導方法を中心とした調査・研究とその発表を通じ、学会員相互の研鑽、交流を促進することとしている。