アスエネ、東京圏発スタートアップの成果発信を行う「Tokyo Startup Showcase」に登壇

アスエネ株式会社

アスエネ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：西和田 浩平、以下「当社」）は、2026年2月16日（月）に東京・丸の内のTokyo Innovation Baseで開催される「GLOBAL × SCALEUP TOKYO SU ecosystem：Global VC Insights ＆ Startup Showcase」に登壇します。本イベントは、SusHi Tech Tokyo 2026 - Gathering Day の公式プログラムとして開催されます。

当社は、2024年度ディープ・エコシステム/グリーンスタートアップ採択企業として、東京圏発スタートアップの成果発信を行う「Tokyo Startup Showcase」に登壇します。

「Tokyo Startup Showcase」登壇背景

企業活動に伴うCO2排出量の把握と削減は、各国でさまざまなルール作りや情報開示の要請が進む中、経営課題のひとつとなっています。特に製造業や建設業をはじめとする産業分野では、サプライチェーン全体を含めた排出量管理や、国際的な基準に沿った開示対応が求められています。

一方で、脱炭素経営を支えるサービスやコンサルティングなど支援体制の整備は、企業規模や地域によって進捗に差があり、グローバル市場での競争力確保や海外投資家からの評価においても課題となっています。東京都は、こうした状況を踏まえ、グリーン分野に取り組むスタートアップの育成と社会実装を通じて、持続可能な産業構造の構築を目指しています。

当社は、CO2排出量見える化・削減・報告クラウドサービス「ASUENE」において国内累計導入社数No.1の実績を有し、国内外で企業の脱炭素経営を支援してきました。こうした実績や海外拠点を含む事業展開を背景に、グリーンスタートアップ支援プログラムの採択企業として本イベントに登壇します。

登壇の内容

当社は「Tokyo Startup Showcase」において、「ASUENE」を活用した企業支援の事例や、国内外での導入状況、グローバル展開に向けた取組について紹介します。

あわせて、日本発のクライメートテック企業として、海外市場における事業展開の考え方や、海外企業・投資家との連携を通じた成長戦略について発信します。グリーン分野における技術やサービスの社会実装を進める上での課題や展望についても触れ、事業会社や投資家、行政関係者との連携可能性を示します。

「GLOBAL × SCALEUP TOKYO SU ecosystem：Global VC Insights ＆ Startup Showcase」について

SusHi Tech Tokyo 2026 - Gathering Day の公式プログラムとして開催される「GLOBAL × SCALEUP TOKYO SU ecosystem：Global VC Insights ＆ Startup Showcase」は、海外ベンチャーキャピタル（VC）およびグローバルCVCの視点から東京圏のスタートアップ・エコシステムを読み解くトークセッション「Global Strategy Talk」と、採択スタートアップによるピッチやトークセッションを行う「Tokyo Startup Showcase」で構成されます。

グローバル展開や資金調達、事業会社との協業を目指すスタートアップと、事業会社、投資家、行政関係者など多様な関係者が一堂に会し、東京圏発スタートアップの成長と社会実装を後押しする場として位置付けられています。

イベント概要

イベント名：東京都グリーンスタートアップ支援プログラム成果発表会

開催日時 ：2026年2月16日（月）14:30～19:00（予定）

会場 ：Tokyo Innovation Base 2F Stage（東京都千代田区丸の内3-8-3）

参加費 ：無料

定員 ：150名（予定）

主な内容 ：

・Global Strategy Talk（海外VC・グローバルCVCによるトークセッション）

・Tokyo Startup Showcase（ディープ・エコシステム/グリーンスタートアップ支援企業の成果発信・新規採択企業紹介）

・SusHi Tech Tokyo 2026 メイン・アナウンスメント

・ネットワーキング

・申込URL：https://tokyoconsogathering.peatix.com/

アスエネ 会社概要

会社名：アスエネ株式会社

事業内容：

・CO2排出量見える化・削減・報告クラウドサービス「ASUENE」

・サプライチェーンマネジメントクラウドサービス「ASUENE SUPPLY CHAIN」

・GX・ESG人材特化型転職プラットフォーム「ASUENE CAREER」

グループ会社：

・カーボンクレジット・排出権取引所 「Carbon EX」

・脱炭素・非財務情報の第三者検証・保証、アドバイザリーサービス「アスエネヴェリタス」

・SaaS事業者向けAPI連携プラットフォーム「Anyflow」

・GHG排出量可視化クラウドサービス、AIエネルギーマネジメントクラウドサービス「NZero」

資本金：83億円（資本剰余金含む）

代表者：Founder 代表取締役CEO 西和田 浩平

住所：東京都港区虎ノ門1-10-5 KDX虎ノ門一丁目ビル WeWork 4階

拠点：日本、シンガポール、米国、タイ、英国、フィリピン

URL：https://corp.asuene.com/