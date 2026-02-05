【経験者に聞いた】外壁塗装の業者選び、重視ポイントは「価格の透明性」と「実績・経験」が多い結果に

株式会社NEXER

■外壁塗装業者、どう選ぶ？経験者161名に聞いた選び方のリアル

住宅を長く守るうえで、外壁塗装は欠かせないメンテナンスのひとつです。

しかし、いざ業者を選ぼうとすると「何を基準に選べばいいのか分からない」と迷う方も少なくありません。費用が高額になりやすいうえ、専門知識がないと仕上がりの品質や金額の妥当性を判断しづらいためです。

そこで今回は塗り替えショップと共同で、事前調査で「自宅の外壁塗装を検討中、あるいは経験済み」と回答した全国の男女161名を対象に「外壁塗装業者の選び方と重視ポイント」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERと塗り替えショップによる調査」である旨の記載

・塗り替えショップ（https://glad-nagoya.jp/）へのリンク設置

「外壁塗装業者の選び方と重視ポイントに関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年1月22日 ～ 1月31日

調査対象者：事前調査で「自宅の外壁塗装を検討中、あるいは経験済み」と回答した全国の男女

有効回答：161サンプル

質問内容：

質問1：外壁塗装業者を選ぶ際に重視するポイントは何ですか？

質問2：その理由を教えてください。

質問3：業者を探すとき、どのような方法で情報収集しましたか？（複数回答可）

質問4：見積もり時に「これがあると安心」と感じる対応を選んでください。（複数回答可）

質問5：中でも、特に安心と感じる対応をひとつだけ選んでください。

質問6：その理由を教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■約37％が「価格の分かりやすさ・適正さ」を重視

まず、外壁塗装業者を選ぶ際に重視するポイントを聞いてみました。

最も多かったのは「価格の分かりやすさ・適正さ」で36.6％でした。次いで「施工実績や経験の豊富さ」が21.7％、「担当者の対応の良さ・信頼感」が16.1％という結果です。

外壁塗装は数十万円から100万円以上かかることもあるため、価格面を重視する人が多いことがうかがえます。一方で、単に安さだけを見るのではなく、施工実績や担当者への信頼感も重視されていました。

外壁塗装業者選びで重視するポイントについて、理由も聞いてみたので一部を紹介します。

「価格の分かりやすさ・適正さ」

・塗装の適正価格はよく分からないので。（40代・女性）

・相場が分かりづらいから、クリアにしてほしい。（40代・男性）

・品質と価格の関係が素人である我々には分かりづらいから。（60代・男性）

・ぼったくりが多いから。（50代・男性）

・やってから追加されると厳しいので。（60代・男性）

「施工実績や経験の豊富さ」

・技術の信頼性を評価するには施工実績を確認するのが一番と思う。（80代・男性）

・確かな技術があるところが安心できるから。（40代・女性）

・塗装技術により耐用年数に差が出るから。（60代・男性）

「担当者の対応の良さ・信頼感」

・信頼できない所には任せられないから。色んな詐欺が横行しているから。（50代・女性）

・信用できる人柄でなければ安心できない。（70代・男性）

・やはり仕事は人柄が出るから。（60代・男性）

「価格の分かりやすさ・適正さ」を重視する理由では「相場が分かりにくい」「適正価格を判断しづらい」といった不安が目立ちました。外壁塗装は頻繁に行うものではないため、業者ごとの金額差があると判断が難しくなりやすいようです。

■情報収集は「知人・家族からの紹介」が約40％でトップ

続いて、業者を探すときにどのような方法で情報収集したかを聞いてみました。

最も多かったのは「知人・家族からの紹介」で40.4％でした。次いで「住宅メーカー・不動産会社からの紹介」が32.3％、「インターネット検索」が22.4％、「口コミ・比較サイト」が16.1％という結果です。

高額な買い物だからこそ、実際に経験した人からの生の声を頼りにしたいという心理がうかがえます。また、住宅の購入元であるハウスメーカーや不動産会社経由での紹介も信頼されているようです。

■約53％が見積もり時に「見積書の内容が細かく明記されている」と安心

続いて、見積もり時に「これがあると安心」と感じる対応についても聞いてみました。

最も多かったのは「見積書の内容が細かく明記されている」で53.4％でした。次いで「現地での丁寧な診断・調査」が51.6％、「塗料や工法についての分かりやすい説明」が49.7％と続きます。

見積もりの段階で、作業範囲や費用の内訳を具体的に確認できることが、安心につながりやすいようです。あわせて、現地調査の丁寧さや説明の分かりやすさも上位に入っており、価格だけではなく、判断材料をきちんと示してくれる姿勢が求められていることが分かります。

■特に安心を感じる対応は「見積書の詳細な明記」が約29％で最多

最後に、見積もり時に特に安心と感じる対応を、ひとつだけ選んでもらいました。

最も多かったのは「見積書の内容が細かく明記されている」で28.6％でした。次いで「現地での丁寧な診断・調査」が21.7％、「塗料や工法についての分かりやすい説明」が20.5％という結果です。

ひとつに絞った場合でも「見積書の詳細な明記」が最多となり、やはり費用面の透明性が重要視されていることが分かります。

見積もり時に安心できる対応について、理由も聞いてみたので一部を紹介します。

「見積書の内容が細かく明記されている」

・大雑把な見積もりじゃなく、細かい部分の見積もりだと安心する。（40代・男性）

・一式という項目はやめて欲しい。項目ひとつずつきっちり出して欲しい。（60代・男性）

・昔、換気扇をつけてもらったとき、見積書は不要と伝えたが、請求された金額が説明と違った。（60代・男性）

・細かい明細がないと、価格の比較ができないから。（60代・男性）

・どのように金額の振り分けがしてあるか明記されていたら、後で追加が起こるとかがなさそうだから。（50代・女性）

「現地での丁寧な診断・調査」

・入念に調査して緻密な提案をして欲しい。（40代・男性）

・実物見てきちんとした見積もりして欲しい。（60代・女性）

・実際の家を見てもらい、これが一番という施工技術、材料を選んでもらう。（80代・男性）

「塗料や工法についての分かりやすい説明」

・塗装の技術と塗り方により耐用年数が異なるから。（40代・男性）

・やり方が明確だとほかの業者との比較が容易にできる。（50代・男性）

・素人なりに十分な説明が欲しい。（60代・男性）

過去のトラブルをきっかけに、見積書の大切さを実感している方もいました。「一式」ではなく、作業内容ごとに金額を分けて示してほしいという要望や、メリットだけでなくデメリットも含めて説明してほしいという声が見られます。

専門知識がない立場だからこそ、判断材料を丁寧に示してくれるかどうかが、安心感につながっているようです。

■まとめ

今回の調査では、外壁塗装業者を選ぶ際に「価格の分かりやすさ・適正さ」を重視する人が最も多いことが分かりました。情報収集では「知人・家族からの紹介」がトップとなり、身近な人の経験談が信頼されている様子もうかがえます。

また、見積もり時には「見積書の内容が細かく明記されている」ことが安心につながるという結果も出ました。

外壁塗装は高額な費用がかかり、専門知識がないと判断が難しい分野です。業者選びの際は複数社から見積もりを取り、価格だけでなく施工内容や説明の丁寧さも比較することが大切といえるでしょう。



＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERと塗り替えショップによる調査」である旨の記載

・塗り替えショップ（https://glad-nagoya.jp/）へのリンク設置

【塗り替えショップについて】

会社名：株式会社グラッド

代表取締役：澤 信行

フリーダイヤル：0120-30-2060

本社：〒455-0074 名古屋市港区正保町7-1-1

業務内容：建築事業 ・塗装工事一式 ・住宅建築（新築・増築）

リフォーム全般 メンテナンス事業 ・点検 保持 営繕



【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：インターネットリサーチ、SEO、WEBブランディング、レビューコンテンツ、リアルショップサポート、WEBサイト制作